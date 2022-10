Les cartes Apple obtiennent des comptes d’épargne pour l’argent et les dépôts quotidiens

Carte Apple les utilisateurs pourront bientôt avoir Récompenses en espèces quotidiennes automatiquement déposées dans comptes d’épargne à haut rendement de Goldman Sachs, a annoncé jeudi la société.

Les comptes n’auront pas de frais, de dépôts minimums ou d’exigences de solde minimum, a déclaré Apple. La société n’a pas divulgué les taux d’intérêt qu’elle offrira, bien que la société ait déclaré que les utilisateurs peuvent déposer des fonds supplémentaires sur leurs comptes d’épargne via un compte bancaire lié ou à partir de leur solde Apple Cash.

“Les économies permettent aux utilisateurs d’Apple Card d’augmenter leurs récompenses Daily Cash au fil du temps, tout en économisant pour l’avenir”, a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente Apple Pay et Apple Wallet, dans un communiqué de presse. “L’épargne offre encore plus de valeur à l’avantage préféré des utilisateurs de la carte Apple – Daily Cash – tout en offrant un autre outil facile à utiliser conçu pour aider les utilisateurs à mener une vie financière plus saine.”

Cette décision marque le dernier effort d’Apple pour fabriquer sa carte de crédit, qu’elle a lancée en 2019 grâce à un partenariat avec Mastercard et Goldman Sachs, plus attrayant dans un contexte d’incertitude économique dans le monde. Bien qu’Apple ne soit pas la première entreprise à proposer une carte de crédit de marque, elle a cherché à se démarquer en offrant des avantages tels qu’une intégration étroite avec les iPhones et leur service de paiement sans fil Apple Pay. Il a également promis Remise en argent de 3 % sur les achats chez certains détaillants y compris Walgreens, Ace Hardware, T-Mobile et ExxonMobil, et jusqu’à 2 % de remise en argent sur d’autres achats.

Apple a également élargi les avantages de la carte au fil des ans, ajouter du financement sans intérêt lorsque les gens achètent de nouveaux appareils par l’intermédiaire de l’entreprise.