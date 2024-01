Les cartels ne détourneront pas les maisons abordables du président Ruto, assurent les députés aux Kenyans

Les membres du Parlement ont assuré au public que les cartels ne détourneront pas le projet de logement du président William Ruto et ne s’attribueront pas de maisons aux dépens des autres Kenyans.

S’exprimant dans le comté de Homa Bay lors de la participation publique en cours sur le projet de loi sur le logement abordable de 2023, le président des Finances et de la Planification nationale, Kuria Kimani, a déclaré que le comité présenterait des propositions pour garantir qu’une seule unité soit attribuée à un individu.

“Des inquiétudes ont été soulevées dans tous les comtés où nous avons tenu des audiences selon lesquelles ces maisons pourraient finir par bénéficier largement à d’autres personnes et non à l’homme ordinaire. Cependant, je tiens à réitérer que le comité proposera des mesures pour garantir que ce programme profite également à ceux-là. tout en bas, c’est pour cela qu’on parle de logement abordable”, a-t-il ajouté.

« Il est nécessaire d’harmoniser ce projet de loi avec l’actuelle loi sur le logement afin que les deux lois ne finissent pas par se contredire. S’il est nécessaire de modifier la loi sur le logement, faisons-le au lieu de créer une disposition dans le cadre de la loi sur le logement abordable. projet de loi sur le logement et se retrouvent ensuite avec des lois contradictoires”, a déclaré M. Joshua Nyamori.

Ils ont également exhorté les députés à veiller à ce que le projet de loi soit modifié pour inclure au moins un professionnel travaillant dans le secteur de la construction, tel que des ingénieurs civils, et un représentant des personnes handicapées au Conseil du logement abordable.

“Je propose que ce projet de loi envisage l’incorporation de foyers étudiants pour combler le déficit actuel. La majorité de nos étudiants vivent dans les bidonvilles parce que nous n’avons pas assez de foyers et qu’ils n’ont pas les moyens de louer des maisons en ville”, a déclaré le professeur Micheni. a déclaré au comité.

Le Forum des pasteurs et du clergé du comté de Kisii, représenté par le révérend Hezekiah Onchike, a proposé que le gouvernement envisage de réduire la contribution à 5 pour cent du coût total du logement, compte tenu de la conjoncture économique difficile.

Les auditions publiques conjointes seront menées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et les commissions du logement, de l’urbanisme et des travaux publics devraient être conclues d’ici la fin de ce mois et un rapport sera déposé devant la Chambre pour débat lorsque les députés reprendront leurs séances en février.