Les cartels mexicains utilisent-ils Grand Theft Auto Online pour recruter des mules de la drogue ?

Si vous êtes un fan de la série de jeux vidéo Grand Theft Auto (GTA), vous saurez qu’il s’agit de travailler pour différents cartels et gangs de la drogue. Vous choisissez de travailler pour un cartel et vous obtenez de belles récompenses sous forme d’argent dans le jeu. Cependant, ces derniers temps, les joueurs de GTA sauront comment travailler pour les cartels de la drogue au sens purement littéral. Les cartels de la drogue mexicains utilisent apparemment des jeux vidéo tels que GTA Online pour recruter de nouveaux membres dans leurs opérations risquées et meurtrières.

Les cartels se sont traditionnellement appuyés sur les locaux et le bouche à oreille pour élargir leurs rangs, mais avec l’avènement de l’ère numérique, il n’est pas surprenant qu’ils se tournent vers Internet pour recruter de nouveaux membres. Cependant, utiliser les jeux vidéo pour faire de même est totalement inattendu. Après avoir été approchée par un homme nommé « George » sur GTA Online, une femme a été arrêtée pour avoir tenté de faire passer en contrebande 60 kg de méthamphétamine, selon Forbes. Lorsque la femme nommée Alyssa Navarro jouait au jeu, elle a reçu un message de George. Ils ont commencé une connaissance sur Internet qui aurait évolué en une amitié Snapchat.

Il lui aurait proposé un travail de conduite d’une cargaison d’électronique à travers la frontière américano-mexicaine. Selon George, le travail de «coureuse» lui rapporterait jusqu’à 2 000 $ à chaque voyage. Malgré son scepticisme initial, elle a finalement accepté l’accord et a consenti à conduire une Jeep Cherokee au Mexique, où elle prétend qu’elle était censée remettre les clés à un homme nommé Alfredo. Cependant, le véhicule a été intercepté par les autorités frontalières de l’Arizona où ils ont trouvé une cargaison de méthamphétamine cachée dans le réservoir d’essence. Elle a par la suite plaidé non coupable de complot en vue d’importer et de vendre de la méthamphétamine, ainsi que de possession, selon Forbes.

L’année dernière, les autorités ont été choquées lorsqu’elles ont découvert qu’un cartel contactait des enfants par le biais de jeux sur téléphones portables pour faire partie de leurs opérations. En octobre, Ricardo Meja, secrétaire adjoint à la sécurité publique du Mexique, a déclaré que sur la plateforme de jeux en ligne Free Fire, un « possible recruteur du cartel » avait contacté trois garçons, âgés de 11 à 14 ans.

