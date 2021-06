Les cartels mexicains de la drogue utilisent des drones pour répandre la peur à travers la frontière

LOUISVILLE, Ky. – Cela a commencé comme une opération de routine : la police mexicaine éliminait les barrages placés par des groupes criminels organisés à El Aguaje, une ville de l’ouest du Mexique qui est devenue un champ de bataille pour les cartels de la drogue.

Soudain, selon les autorités, un drone a survolé, larguant une bombe à poudre et blessant deux membres de la police de l’État du Michoacán aux bras et aux jambes.

L’attaque d’avril a mis en évidence un danger émergent dans la lutte internationale contre les drogues illégales : les drones armés.

Le sanglant et puissant cartel de nouvelle génération de Jalisco, ou CJNG, et son rival Cárteles Unidos ont amélioré leurs arsenaux, utilisant des drones pour bombarder leurs ennemis, ce qui représente une menace croissante pour les citoyens mexicains et américains et permet à davantage de drogues d’entrer aux États-Unis.

Les drones font partie de la stratégie plus large des cartels pour s’armer comme des militaires voyous.

« J’ai été un ardent défenseur de la désignation des cartels mexicains comme groupes terroristes parce qu’ils agissent comme des groupes terroristes. Ils sont équipés comme des groupes terroristes. Ils distribuent des niveaux record de drogues toxiques en Amérique », a déclaré Derek Maltz, un ancien agent en charge de la division des opérations spéciales de la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

« Ils vont utiliser la technologie la plus récente et la plus performante » pour vaincre leurs adversaires au Mexique, poursuivre la police et se battre pour un territoire qui leur donne de meilleures voies pour acheminer la drogue aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Dans une interview exclusive avec The Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, un opérateur de drones débutant avec Cárteles Unidos, qui n’a pas voulu donner son nom, compte tenu des activités criminelles du cartel, a déclaré que son organisation possédait environ 100 drones. Les membres du cartel reçoivent une formation sur leur utilisation, a-t-il dit, d’un homme surnommé « Seigneur des cieux ».

« Il nous entraîne depuis l’année dernière », a déclaré le membre du cartel. « Nous avons de nombreux modèles de drones. Ils ne sont pas trop sophistiqués mais peuvent transporter une quantité considérable d’explosifs. »

Il a déclaré que les drones « venaient légalement des États-Unis » par le biais de « groupes du Michoacán qui nous soutiennent et ont de l’argent légitime pour acheter les drones ».

L’homme a déclaré que Cárteles Unidos déploie des drones pour surveiller le territoire et attaquer CJNG. Il a déclaré que ni son organisation ni CJNG n’utilisaient de drones pour le trafic de drogue parce que cela ne vaut pas l’argent ou l’effort ; les drones sont un moyen inefficace de transporter le grand volume de médicaments exportés par CJNG vers les États-Unis.

CJNG – qui est connu pour les enlèvements, la torture et les meurtres au Mexique et aux États-Unis – est blâmé pour la propagation du fentanyl, l’une des drogues illicites les plus meurtrières d’Amérique.

CJNG et d’autres cartels mexicains fabriquent du fentanyl dans des laboratoires clandestins et produisent et commercialisent « l’écrasante majorité de l’héroïne disponible aux États-Unis », selon l’évaluation nationale 2020 de la DEA sur la menace des drogues.

Le secrétaire mexicain à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a blâmé CJNG pour l’attaque de drone contre la police en avril et a déclaré que la personne qui a utilisé le drone a été arrêtée.

Aguililla, la municipalité contenant El Aguaje où l’attaque a eu lieu, est devenue une plaque tournante stratégique pour la production de méthamphétamine. C’est le lieu de naissance de Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom de « El Mencho », soupçonné d’être le baron de la drogue le plus puissant du Mexique et le chef du CJNG.

Peu de temps après l’attaque, a rapporté l’Associated Press, le Nonce Papal Monseigneur Franco Coppola s’est rendu à Aguililla, offrant une messe aux habitants et marchant dans les rues avec une image du Christ « pour récupérer symboliquement les routes où des dizaines de corps – certains décapités – ont été laissés en derniers mois. »

L’attaque de drones à El Aguaje était l’une des nombreuses ces dernières années. CJNG a été blâmé pour de nombreuses attaques à Tepalcatepec dans l’État du Michoacán et une en Basse-Californie, un État mexicain frontalier des États-Unis où le cartel a visé la maison du secrétaire à la Sécurité publique Gerardo Manuel Sosa Olachea.

Lors d’un briefing à Mexico, Sandoval a déclaré que de telles attaques sont préoccupantes mais « n’ont pas été aussi efficaces » que les cartels le souhaiteraient. Il a déclaré que les drones qu’ils utilisent ne peuvent pas transporter suffisamment d’explosifs pour blesser gravement une personne ou détruire un bâtiment.

Les autorités craignent que les cartels ne mettent la main sur des appareils plus meurtriers. Ils craignent que les cartels intensifient leurs efforts pour faire passer de la drogue en contrebande à travers la frontière avec des drones ; ils disent que certains utilisent cette tactique pour importer de la marijuana et d’autres drogues aux États-Unis.

Dans la revue universitaire International Studies Perspective en 2018, les chercheurs ont cité un expert qui a déclaré que les cartels utilisaient des drones pour rechercher des agents de la patrouille frontalière et informer les trafiquants de drogue de leurs positions.

Alors que les drones prolifèrent parmi les cartels, les responsables de la sécurité publique au Mexique tentent de limiter leur utilisation. Le bureau du procureur général du Mexique a lancé plusieurs enquêtes sur le terrorisme par le crime organisé et a saisi des drones et des explosifs C-4, qui sont couramment utilisés dans les attaques de drones.

Des experts au Mexique et aux États-Unis craignent que des cartels plus militarisés ne se traduisent par plus de victimes dans les deux pays, une bataille plus difficile pour les forces de l’ordre et plus de drogue dans les rues américaines.

Le mois dernier, des responsables gouvernementaux des deux pays ont eu des entretiens au ministère des Affaires étrangères de Mexico pour discuter d’une nouvelle politique de sécurité commune. Un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Le Mexique et les États-Unis réaffirment leur engagement à travailler ensemble contre le crime organisé transnational.

Le ministère a déclaré que les priorités des deux pays comprennent la réduction des armes, du trafic de stupéfiants et de la violence causée par le crime organisé ; traiter la toxicomanie en tant que problème de santé publique; et attaquer les finances des organisations criminelles qui opèrent dans les deux pays.

À en juger par l’histoire, rien de tout cela ne sera facile.

Au fil des ans, diverses stratégies contre le crime organisé ont été mises en œuvre au Mexique sans succès. La soi-disant guerre contre la drogue a fait des dizaines de milliers de morts. Les cartels sont devenus plus forts et mieux à même d’alimenter l’épidémie de drogue en Amérique.

Et cette épidémie a continué à faire plus de vies.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, plus de 81 000 personnes sont décédées des surdoses de drogue aux États-Unis au cours de la période de 12 mois se terminant en mai 2020 – le nombre le plus élevé de décès par surdose jamais enregistré en 12 mois.

« Ils tuent nos citoyens comme nous n’en avons jamais vu dans l’histoire du pays », a déclaré Maltz.

