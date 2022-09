Les cartels mexicains augmentent la production de fentanyl à un rythme rapide, selon les experts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les cartels mexicains de la drogue étendent rapidement la production de fentanyl, poussant une plus grande partie de la drogue mortelle aux États-Unis et profitant nettement d’une substance facilement produite et hautement addictive.

“Même voir un seul laboratoire au Mexique presser des pilules était quelque chose d’unique que nous voyions. Et c’était il y a seulement quelques années”, a déclaré Uttam Dhillon, l’ancien administrateur par intérim de la Drug Enforcement Administration.

“Maintenant, nous voyons littéralement un million de pilules être saisies à Los Angeles, par exemple, il y a quelques mois à peine. La croissance a donc été massive.”

Le Sinaloa Cartel et son rival la Jalisco Carte sont responsables d’une grande partie de la fabrication et de la contrebande de fentanyl aux États-Unis, selon d’anciens responsables et analystes.

En 2019, les États-Unis ont réussi à faire pression sur le gouvernement chinois pour soumettre le fentanyl à un régime réglementaire plus strict. Cela a réduit les expéditions de fentanyl de la Chine vers l’Amérique du Nord et a ouvert la possibilité aux cartels mexicains de fabriquer eux-mêmes la drogue.

“Les cartels mexicains dirigent une entreprise mondiale. Ils la dirigent comme une entreprise du Fortune 500 en ce moment”, a déclaré Derek Maltz, un ancien agent spécial de la DEA, sur “America’s Newsroom” de Fox News. “Ils ont mis en place un plan marketing stratégique et trompeur pour créer une dépendance et générer des profits.”

“Tout ce dont ils ont besoin, ce sont les produits chimiques précurseurs”, a déclaré Dhillon. “Une fois qu’ils ont ces produits chimiques, ils peuvent les fabriquer à l’échelle industrielle.”

Contrairement à la cocaïne et à l’héroïne, le fentanyl est fabriqué synthétiquement avec des produits chimiques produits en grande partie en Chine et sans cultures cultivées dans les champs. La drogue est extrêmement puissante à petites doses, ce qui signifie que les contrebandiers peuvent alimenter un marché aux États-Unis avec des expéditions beaucoup plus petites.

“Si la production coûte quelques centaines de dollars, les ventes aux États-Unis généreront des centaines de milliers de dollars ou potentiellement même plus, selon la manière dont elles sont coupées”, a déclaré le Dr Vanda Felbab-Brown, directeur de l’Initiative sur les acteurs armés non étatiques. à la Brookings Institution.

“La rentabilité est également plus élevée car les moyens de contrebande et de transport sont plus importants, et la facilité d’échapper aux forces de l’ordre est grande.”

Ismael “El Mayo” Zambada dirigerait le cartel de Sinaloa. Le gouvernement américain offre jusqu’à 15 millions de dollars pour sa capture et 10 millions de dollars pour le patron présumé de Jalisco, Nemesio “El Mencho” Cervantes.

“Les dirigeants individuels de ces cartels sont impitoyables, cupides et sophistiqués. Ces cartels empochent des milliards de dollars par an, et les dirigeants en profitent chaque jour”, a déclaré Dhillon. “Ils sont très aptes à éviter les poursuites américaines et se sont adaptés, en évitant les forces de l’ordre mexicaines.”

En 2016, le gouvernement américain s’est associé avec succès à ses homologues mexicains pour capturer Joaquin “El Chapo” Guzman, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, après ses années d’évasion réussies et d’évasion des forces de l’ordre. Depuis lors, cette relation bilatérale a radicalement changé.

“L’administration actuelle au Mexique du président Andres Lopez Obrador a vraiment éviscéré la coopération”, a déclaré Felbab-Brown.

“La décision du Mexique de ne plus coopérer efficacement avec la DEA est définitivement frustrante”, a ajouté Dhillon. “La DEA et nos efforts d’application de la loi – cette coopération est une coopération que nous avons avec le Mexique depuis des décennies – il est essentiel d’attaquer de manière agressive les cartels là où ils vivent au Mexique.”

Le président Lopez Obrador a adopté une politique de “câlins, pas de balles” dans la lutte contre les cartels, arguant que combattre les groupes criminels ne fait que créer plus de violence.

La DEA a refusé de commenter cette histoire.

“Le CBP a fait des investissements sans précédent dans les systèmes de surveillance à nos frontières, déployé une nouvelle technologie d’inspection non intrusive dans les points d’entrée, et nous tirons parti de l’amélioration de l’analyse des renseignements et du partage d’informations avec d’autres agences fédérales et partenaires étrangers”, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur dans un communiqué. diffusé sur Fox News.

Un record de 107 000 Américains sont morts d’une surdose de drogue en 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 70 000 de ces victimes ont été tuées par des opioïdes synthétiques comme le fentanyl.