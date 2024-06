Les cartels et les gangs de la drogue au Mexique semblent jouer un rôle plus important qu’auparavant dans les élections de dimanche.

COTIJA, Mexique (AP) — Les cartels et gangs de drogue du Mexique semblent jouer un rôle plus important qu’auparavant dans Les élections de dimanche cela déterminera la présidence, neuf gouvernorats et environ 19 000 maires et autres postes locaux.

Les puissants cartels de la drogue du pays organisent depuis longtemps des assassinats ciblés de candidats à la mairie et autres candidats locaux qui menacent leur contrôle. Au Mexique, les gangs dépendent du contrôle des chefs de police locaux et de leur part des budgets municipaux ; la politique nationale semble les intéresser moins.

Mais à l’approche du vote de dimanche, les gangs ont de plus en plus pris l’habitude de tirer des coups de feu sur des rassemblements électoraux entiers, de brûler des bulletins de vote ou d’empêcher l’installation de bureaux de vote, et même de déployer des banderoles cherchant à influencer les électeurs.

L’analyste de la sécurité David Saucedo estime qu’il est probable que certains gangs de drogue tentent de forcer les électeurs à voter pour leurs candidats préférés.

« Il est raisonnable de supposer que les cartels mobiliseront leurs bases de soutien lors des élections de dimanche », a déclaré Saucedo. « Ils ont des électeurs fidèles qu’ils ont conquis grâce à la distribution de colis alimentaires, d’argent liquide, de médicaments et de projets d’infrastructure. Ils les utiliseront pour soutenir les narco-candidats.»

Dans certains endroits, il semble que les gangs encouragent les gens à voter tout en décourageant le vote dans les zones contrôlées par leurs rivaux.

Vendredi, les autorités électorales ont signalé que des assaillants avaient incendié avant dimanche une maison où étaient entreposés des bulletins de vote dans la ville de Chicomuselo, ravagée par la violence, dans l’État du Chiapas, dans le sud du pays. Bien qu’ils n’aient pas précisé qui était derrière l’attaque, la ville est complètement dominée par deux cartels de la drogue en guerre, Jalisco et Sinaloa.

Le 14 mai, des hommes armés apparemment liés à un cartel ont abattu 11 personnes en une seule journée à Chicomuselo. Le 17 mai, cinq personnes ont été tuées, ainsi qu’un candidat à la mairie, lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur une foule dans la ville de La ConcordiaChiapas, à environ 75 kilomètres à l’est de Chicomuselo.

Les assassinats ciblés de candidats locaux se sont poursuivis. Mercredi, des images vidéo dramatiques montraient un candidat à la mairie de l’État de Guerrero, dans le sud du pays, recevant une balle dans la tête à bout portant avec un pistolet. Au total, 31 candidats, presque tous candidats à la mairie, ont été éliminés cette année.

Mais les attaques massives contre les rassemblements électoraux, autrefois extrêmement rares au Mexique, deviennent courantes et ont tué beaucoup plus de partisans que de candidats cette année. L’effet est intimidant.

Mercredi, dernier jour officiel de campagne, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu à quelques pâtés de maisons du dernier rassemblement électoral d’un candidat à la mairie dans l’État du Michoacan, dans l’ouest du pays, envoyant des centaines de personnes se précipiter pour se mettre en sécurité.

« Cela semblait être une soirée normale, comme les clôtures de campagne des autres candidats », a déclaré Angélica Chávez, une femme au foyer présente au rassemblement à Cotija. «Ensuite, il y a eu des coups de feu, plusieurs tirs très rapprochés. Et puis les gens ont commencé à courir et à plonger jusqu’au sol, accroupis.

Chávez a été blessé dans la bousculade et a dû se réfugier dans une église locale.

À Celaya, une ville de Guanajuato, des hommes armés ont ouvert le feu lors d’un événement de campagne en avril, tuant une candidate à la mairie et blessant trois de ses partisans.

Saucedo, l’analyste, voit les fusillades comme un signe que les gangs de narco ne sont plus disposés à voir perdre leurs candidats triés sur le volet.

« Plutôt que de permettre la victoire d’un candidat qui ne correspond pas à leurs intérêts criminels, ou de permettre la victoire d’un candidat lié à un gang de drogue rival, ils utilisent cette tactique », a déclaré Saucedo. « Dans la dernière ligne droite, nous assistons à une stratégie plutôt désespérée de la part de certains groupes de trafiquants de drogue. »

Saucedo a déclaré que de telles tentatives de narcocontrôle de la politique locale avaient déjà été observées dans certains États particulièrement violents, comme Tamaulipas. « Ce qui était autrefois limité (…) s’étend désormais à l’ensemble du pays », a-t-il déclaré.

L’Institut national électoral affirme avoir dû annuler les projets de 170 bureaux de vote, principalement au Chiapas et au Michoacan, et principalement en raison de problèmes de sécurité. Au Chiapas, les autorités électorales affirment qu’il y a des endroits où ils ne peuvent même pas se rendre. Bien que cela ne représente qu’une infime fraction des 170 858 bureaux de vote du pays, c’est inquiétant.

Et à Nuevo Laredo, ville frontalière au nord, un groupe fantôme que les médias locaux rapportent être lié au cartel de la drogue dominant du Nord-Est a affiché des affiches affirmant qu’un candidat à la mairie est lié au cartel de la drogue rival du Golfe.

Les autorités n’ont pas confirmé l’origine de l’affiche grossière, qui comprend une image retouchée du candidat brandissant un fusil d’assaut et portant un gilet pare-balles avec l’insigne du cartel du Golfe.

Dans l’État de Morelos, juste au sud de Mexico, les habitants se sont réveillés cette semaine pour trouver une banderole accrochée au-dessus d’une route affirmant qu’un candidat au poste de gouverneur était lié à des gangs de drogue rivaux. La banderole était signée par un chef de la drogue local dont le nom est inconnu, « le Commandeur des Trois Lettres ».

Une autre banderole apparemment liée à un gang menaçait que quiconque tenterait d’acheter des votes serait « sévèrement puni ». Cette banderole était signée par « Ceux qui ont toujours pris les devants ici ».

De tels événements semblent indiquer que les calculs passés des cartels – éliminer le candidat le plus fort que vous n’aimez pas et que le candidat restant du grand parti gagnera par défaut – sont devenus plus compliqués.

Dans une ville du Michoacán, Maravatio, les gangs ont apparemment tenté de dissiper tout doute quant au vainqueur cette année ; ils tué trois candidats à la mairie de la ville qui ne leur plaisaient apparemment pas.

___

Sánchez a rapporté de Mexico. Les rédacteurs d’Associated Press Mark Stevenson à Mexico et Edgar H. Clemente à Tapachula, au Mexique, ont contribué à ce rapport.