Les cartels de la drogue sont le cinquième employeur d’Amérique du Nord – étude — RT World News

L’adhésion aux cartels de la drogue meurtriers du Mexique continue d’augmenter alors que des dizaines de personnes rejoignent quotidiennement les groupes criminels, selon une étude publiée jeudi par la revue universitaire Science. L’étude estime également que les cartels sont le cinquième employeur du pays d’Amérique latine.

En suivant les informations sur les homicides, les incarcérations et d’autres données connexes au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont créé un modèle mathématique pour retracer les chiffres du recrutement par les cartels. L’étude a révélé que le nombre cumulé d’environ 150 cartels de la drogue est estimé à 175 000, ce qui le place au-dessus de la plupart des plus grands employeurs du Mexique.

Les auteurs de l’étude ont déclaré que leur objectif était de fournir aux analystes et aux législateurs « On a longtemps eu du mal à comprendre les cartels » une méthode pour trouver un « une meilleure façon de sortir de ce cycle de violence. » Il indique également que cibler les méthodes de recrutement des cartels, plutôt que d’emprisonner leurs membres, est la mesure la plus efficace pour enrayer le problème.

« Plus de 1,7 million de personnes sont incarcérées en Amérique latine » dit l’étude. « Ajouter davantage de personnes dans des prisons saturées ne résoudra pas le problème de l’insécurité. »

En outre, la recherche a révélé que les cartels de la drogue recrutent jusqu’à 20 000 nouveaux initiés chaque année pour poursuivre leur croissance, ce qui, selon la recherche, est nécessaire étant donné qu’environ 37 % des membres connus du cartel ont été tués ou incarcérés au cours de la dernière décennie.















« Si les cartels ne peuvent pas recruter, alors ils ne peuvent pas compenser leurs pertes, alors ils ne peuvent pas continuer à se battre. » Valentin Pereda, de l’Université de Montréal, qui a participé à l’étude, a déclaré jeudi au Guardian. « Jusqu’à présent, personne n’avait fourni une évaluation basée sur des données sur la façon dont cela fonctionnerait dans la pratique. »

Pareda a ajouté que pour contrôler la violence des cartels, il faut également s’attaquer aux armes dont ils disposent. « Nous ne parlons pas de gens armés de couteaux qui s’affrontent dans un bar », il a dit, « Nous parlons d’unités paramilitaires dotées d’armes de qualité militaire. »

Selon une estimation de juillet de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, deux des cartels mexicains les plus tristement célèbres, Sinaloa et Jalisco New Generation, emploient environ 45 000 personnes.

L’étude a noté que les chiffres de la DEA pourraient ne pas être entièrement représentatifs de la portée réelle des groupes du crime organisé étant donné que le « Le modèle ne prend en compte que ceux qui sont directement impliqués dans un travail qui les expose à un risque de violence, et non les membres – tels que les banquiers – qui aident à déplacer et à blanchir l’argent des cartels. »

Les données de l’Agence mexicaine des statistiques (INEGI) indiquent quant à elles qu’il y a eu 32 223 homicides au Mexique en 2022, soit 25 meurtres pour 100 000 habitants.