Les cartels de la drogue reviennent dans l’ouest du Mexique pour extorquer les producteurs de chaux à la suite d’un soulèvement de justiciers il y a 10 ans.

Le genre de menaces massives et d’extorsion contre les producteurs de chaux dans l’ouest du Mexique qui avaient déclenché un soulèvement de civils justiciers il y a dix ans sont revenus, et les producteurs disent qu’ils ne peuvent pas acheminer leurs récoltes vers les marchés.

Un producteur de citron vert, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, a déclaré jeudi que le cartel local de la drogue avait quintuplé le prix des indemnités de protection en l’espace de quelques semaines.

Le gouvernement de l’État du Michoacan a annoncé mercredi qu’il avait ouvert une enquête criminelle sur ces secousses. La situation menace un pilier de la cuisine mexicaine et rappelle les jours les plus sombres de la guerre contre la drogue dans le pays de 2006 à 2012.

Le producteur a déclaré qu’au cours de la dernière semaine à 10 jours, le cartel a augmenté ses exigences d’un peu plus d’un centime par 2,2 livres de citrons verts à environ 6 cents. Cela peut paraître peu, mais cela pourrait représenter un quart du prix payé aux agriculteurs.

Mardi, Carlos Torres, secrétaire d’État à l’Intérieur du Michoacán, a déclaré que le gouvernement ouvrait une enquête criminelle formelle.

« Nous allons continuer à soutenir les producteurs afin qu’ils puissent mener leurs activités normalement. Il n’y aura pas d’impunité », a déclaré Torres.

Mais la réponse a semblé, au mieux, tardive.

Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, montrant des tracts circulant dans les soi-disant « terres chaudes » du Michoacán, sur lesquels on pouvait lire : « Personne n’échappe au paiement du quota, n’essayez pas de chercher un padrino », un parrain protecteur.

« Ceux d’entre vous qui ont des usines de conditionnement à Buenavista savent comment effectuer le paiement et ce qui arrive à ceux qui ne paient pas », selon le tract. Les autorités ont confirmé l’existence de menaces, mais n’ont pas confirmé l’authenticité du tract.

Les menaces semblent faire référence à ce qui s’est passé en 2010-2012, lorsque les cartels de la Familia Michoacana et plus tard des Templiers ont incendié des usines de conditionnement. ils ont imposé des prix aux récoltes, exigé des fonds de protection et ont même indiqué aux producteurs quels jours ils pouvaient récolter leurs récoltes.

Cela a déclenché un soulèvement armé en 2013 et 2014 par des agriculteurs en colère. Ce mouvement d’autodéfense a largement expulsé les anciens cartels, pour ensuite les voir remplacés par d’autres.

À cette époque, la plupart des miliciens étaient soit désarmés, soit infiltrés par des gangs de drogue.

Le gouvernement est intervenu après le désarmement des milices en 2014 et, au cours des neuf années qui ont suivi, les attaques contre les producteurs et les conditionneurs ont diminué au point que de nouvelles usines de conditionnement ont été construites pour remplacer celles qui avaient été laissées en ruines calcinées par les gangs.

Cependant, ces derniers mois, il semble y avoir eu une scission au sein des United Cartels, une fédération faîtière de la drogue qui comprenait le violent cartel du Viagras, qui avait largement conquis la région, et les restes de l’ancien cartel des Templiers.

Cette scission a apparemment opposé les gangs les uns aux autres et a accru leur désir de gagner suffisamment d’argent pour mener des batailles intestines et lutter contre les incursions du cartel de Jalisco.

Fin juin, il est devenu clair que la guerre des gangs était revenue dans la région agricole. Le dernier leader intact du soulèvement, Hipolito Mora, a été abattu avec trois de ses partisans dans une embuscade tendue par un gang de drogue.