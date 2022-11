Les cartels de la drogue, et non Poutine, sont l’ennemi public n°1 – Membre du Congrès américain – RT World News

Marjorie Taylor Greene a également fait valoir que la sécurité énergétique était une condition préalable à la sécurité nationale

Le gouvernement américain devrait concentrer ses efforts militaires sur les cartels de la drogue au lieu d’être obsédé par le président russe Vladimir Poutine, a suggéré la députée républicaine Marjorie Taylor Greene sur Twitter, affirmant que si Washington met de l’ordre dans sa sécurité énergétique, sa sécurité nationale suivra.

“Traitez les cartels comme vous voudriez traiter Poutine», a tweeté Greene, soulignant que les gangs criminels étaient«faisant des milliards le trafic d’êtres humains et de drogues tuant plus de 300 Américains [per] journée.”

Greene tweetait en réponse à l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui avait soutenu que les conservateurs devaient “faire le cas” ce “aider l’Ukraine à vaincre Poutine est dans notre intérêt.” Faire en sorte que ce récit soit élaboré serait “renforcer notre sécurité nationale, dissuader un ennemi et réduire les coûts pour les Américains“, a déclaré l’ex-diplomate.

Ce n’était pas la première fois que le représentant de la Géorgie critiquait la générosité de l’administration Biden à l’égard de Kiev, qui a reçu cette année 54 milliards de dollars des seuls États-Unis, dont plus de la moitié en aide militaire. Greene a affirmé avant le jour du scrutin que si les républicains reprenaient la Chambre, «pas un sou de plus n’ira à l’Ukraine», accusant le Parti démocrate de donner la priorité à leur guerre par procuration sur les problèmes à la frontière sud des États-Unis.

Greene a été réélue avec une marge considérable la semaine dernière, bien qu’elle ait été dépouillée de ses affectations au comité l’année dernière en raison de son soutien passé à QAnon et à des “théories du complot» sur les réseaux sociaux. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a promis de la reconduire dans les comités si leur parti reprenait la Chambre, une possibilité qui reste ouverte alors que les votes continuent d’être comptés.

Le mois dernier, l’Energy Information Administration a tiré la sonnette d’alarme indiquant qu’il restait moins d’un mois de carburant diesel aux États-Unis. Interrogée sur la manière dont elle prévoyait de résoudre le problème, l’administration Biden a minimisé les inquiétudes des journalistes, promettant de continuer à exporter l’approvisionnement intérieur vers l’Europe, qui a été durement touchée par les hausses de prix après avoir sanctionné le pétrole et le gaz russes.

Pompeo, qui dirigeait la CIA avant que l’ancien président Donald Trump ne le nomme à la tête du département d’État, a confirmé qu’il envisageait de se présenter à la présidence en 2024, “peu importe qui décide d’entrer» – vraisemblablement une référence à Trump, qui n’a toujours pas officiellement déclaré sa candidature pour les prochaines élections malgré avoir jeté de l’ombre sur des rivaux potentiels comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis après les mi-mandats de ce mois-ci.