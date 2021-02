Les cartels de la drogue développent de nouveaux sous-marins avancés de contrebande qui peuvent transporter 86 millions de livres sterling de cocaïne non détectée sous les vagues.

Des plans secrets pour la prochaine génération de navires furtifs ont été saisis par des flics colombiens lors d’un raid sur la base de la jungle d’un gang – et il est à craindre que beaucoup d’entre eux opèrent déjà sous les vagues.

Ce que l’on appelle communément les sous-marins narco sont connus depuis un certain temps et ont commencé à être saisis au milieu des années 2000 – mais ils étaient relativement basiques et semi-submersibles.

Les navires sont essentiels pour acheminer les médicaments d’Amérique du Sud vers les États-Unis.

Analyste HI Sutton, qui dirige le Rives secrètes et est un expert des sous-marins nacro, a déclaré à The Sun Online que les cartels améliorent maintenant leur jeu en développant des navires beaucoup plus grands et plus secrets.

Il a expliqué que l’on pense que les cartels développent diverses formes de narco-sous-marins entièrement submersibles depuis 10 ans ou plus, mais jusqu’à présent, aucun n’a jamais été capturé en mer.

«Ils ont un taux de non-détection de 100%. Les navires réguliers à profil bas, en comparaison, sont capturés entre 5 et 20% du temps », a-t-il déclaré au Sun Online.

La prochaine génération de navires utilise des moteurs électriques pour les rendre extrêmement silencieux et beaucoup plus difficiles à détecter pour les forces de l’ordre, avec une charge utile quatre fois supérieure à celle des anciens sous-marins narco.

Les maîtres constructeurs de bateaux construisent l’énorme embarcation dans des cachettes secrètes avec des cartels de la drogue mettant de côté leurs différences pour investir de nouvelles technologies et expédier de la cocaïne ensemble sur les sous-marins.

La marine colombienne a récemment attaqué un chantier naval artisanal sur la rivière Cucurrupí, dans le nord du pays, et arrêté 11 membres d’une organisation de construction de bateaux.

Là, ils sont tombés sur des sous-marins en construction pour des cartels de la drogue à travers l’Amérique du Sud – qui utilisent de plus en plus une technologie de pointe pour battre les flics.

M. Sutton a déclaré au Sun Online: «Le principal attrait des navires entièrement submersibles est qu’ils sont plus difficiles à détecter.

«Les narco sous-marins entièrement submersibles sont intrinsèquement plus complexes et difficiles à construire que le type semi-submersible plus courant.»

Que sont les sous-marins narco? Les sous-marins NARCO sont le vaisseau secret spécialement construit par des criminels pour faire passer de la drogue à l’étranger. Au départ, les bateaux rapides étaient favorisés par les cartels de la drogue cherchant à expédier de la drogue aux États-Unis par voie maritime. Mais grâce aux efforts des autorités, y compris l’utilisation d’un meilleur radar, les criminels se sont tournés vers des bateaux spécialement construits pour se faufiler sous la surveillance des garde-côtes. Ils sont généralement coulés après chaque mission, mais avec des milliards de dollars de revenus annuels en jeu, ils valent le coût unique. On pense que les sous-marins Narco étaient utilisés depuis les années 1990 et étaient légendaires jusqu’à ce qu’ils commencent à être interceptés au milieu des années 2000. Ils étaient connus sous le nom de « Bigfoot » par les commandants incrédules de la marine américaine et de la garde côtière jusqu’à ce que l’un d’eux soit finalement pris à 100 miles au large des côtes du Costa Rica en 2006. Ils ont rapidement acquis le nom de sous-marins narco – mais en réalité, il s’agissait de navires à profil bas ou semi-submersibles conçus pour éviter d’être détectés mais ne fonctionnant pas sous les vagues. En 2009, les États-Unis ont déclaré que jusqu’à soixante sous-marins de narco étaient repérés par an et on estimait qu’ils transportaient une tonne de cocaïne par jour. Au fil des ans, ils sont devenus progressivement plus grands et avec une portée considérablement améliorée pour leur donner une capacité océanique. En 2019, le premier sous-marin narco à avoir traversé l’Atlantique a été intercepté au large des côtes espagnoles. Et la prochaine génération de bateaux qui peuvent entièrement submerger et utiliser des moteurs électriques silencieux de style militaire sera une préoccupation majeure pour les autorités.

On estime que le sous-marin découvert en Colombie a coûté environ 1 million de livres sterling à construire, ont déclaré des responsables colombiens.

Sur la base des plans saisis par les flics, il aurait transporté environ six tonnes de cocaïne vers le marché américain, évaluées à environ 86 millions de livres sterling.

La plupart des sous-marins de narco interceptés par la marine américaine et la garde côtière transportent environ 1,6 tonne de cocaïne, d’une valeur allant jusqu’à 35 millions de livres sterling.

La tendance était à des charges utiles plus petites par voyage, mais la découverte du nouveau sous-marin indique un renversement de tendance, a déclaré M. Sutton.

Sous l’eau, le nouveau sous-marin utilise deux moteurs électriques alimentés par dix tonnes de batteries

Cela lui donne une autonomie estimée à 12 heures, ce qui équivaudrait à environ 32 miles nautiques si la vitesse immergée est d’environ trois nœuds.

Il est probable qu’il serait remorqué en place pour rendre la dernière partie difficile du voyage.

Une fois déchargé, il serait coulé et rejoindrait les centaines de sous-marins narco rejetés sur le fond marin, mais avec le gros profit à réaliser, le coût unique en vaut la peine.

Les sous-marins Narco sont construits dans des régions éloignées de la Colombie et l’expertise de leurs fabricants permet à des cartels de la drogue de partout en Amérique du Sud et en Amérique centrale de se frayer un chemin jusqu’à leur porte.

«De nombreux maîtres constructeurs de bateaux conçoivent des sous-marins narco», a déclaré Sutton.

«Ils travaillent souvent pour plus d’un cartel. Et de nombreux sous-marins narco sont exploités par des organisations spécialisées qui transportent des drogues pour plus d’un cartel, souvent au cours du même voyage.

«Il y a des indications que des groupes qui pourraient normalement assassiner les membres de l’autre peuvent coopérer sur ces navires. Le trafic de drogue est géré comme une entreprise. »

Mais il a dit qu’il reste à voir si les nouveaux navires entièrement submersibles à propulsion électrique remplaceront les sous-marins traditionnels de narco.

«Les narco sous-marins entièrement submersibles sont intrinsèquement plus complexes et difficiles à construire que le type semi-submersible plus courant», a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas simplement jeter quelques pêcheurs et leur dire de continuer. »