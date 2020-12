MEXIQUE: En avril 2019, la police mexicaine a arrêté le présumé trafiquant d’êtres humains Ignacio Santoyo dans un quartier somptueux de la station balnéaire caribéenne de Playa del Carmen après l’avoir lié à un racket de prostitution s’étendant à travers l’Amérique latine.

Pourtant, ce ne sont pas les 2000 femmes que Santoyo aurait fait chanter et exploitées sexuellement qui ont finalement conduit à sa capture, mais le bitcoin qu’il est soupçonné d’utiliser pour aider à blanchir le produit de ses opérations, ont déclaré des responsables.

La crypto-monnaie est en train de devenir un nouveau front dans la lutte de l’Amérique latine contre les gangs qui luttent pour le contrôle de vastes marchés criminels du sexe, de la drogue, des armes à feu et des personnes, selon les autorités chargées de l’application de la loi.

«Il y a une transition vers la commission de crimes dans le cyberespace, comme l’acquisition de crypto-monnaies pour blanchir de l’argent… et la pandémie l’accélère», a déclaré Santiago Nieto, chef de l’unité de renseignement financier (UIF) du ministère mexicain des Finances.

Ni Santoyo, qui est en garde à vue, ni les avocats qui le représentent n’ont pu être contactés pour commenter, et ils n’ont pas commenté publiquement l’affaire dans le passé. Le bureau du procureur général mexicain a refusé de commenter tant que l’affaire restait ouverte.

L’arrestation de Santoyo a représenté un succès rapide pour une nouvelle loi au Mexique – l’un des deux seuls pays d’Amérique latine, avec le Brésil, à adopter une telle législation – qui cherche à s’attaquer au problème insoluble de la façon dont les organismes juridiques peuvent suivre l’utilisation du bitcoin et d’autres crypto-monnaies conçu pour anonymiser les utilisateurs.

La loi oblige toutes les plateformes de trading de crypto-monnaie enregistrées à déclarer les transferts supérieurs à 56000 pesos (2830 $). Il a été adopté en 2018, mais il a fallu plusieurs mois pour mettre en œuvre le système, qui est toujours un travail en cours.

L’utilisation de Bitcoin pour blanchir de l’argent est particulièrement croissante parmi les gangs de drogue tels que le Jalisco New Generation Cartel (CJNG) et le cartel de Sinaloa du roi capturé Joaquin «El Chapo» Guzman, selon les autorités américaines et mexicaines.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a été confronté à des niveaux records de violence alimentée par les gangs au cours de ses deux premières années au pouvoir, et la perspective de cartels cachant leurs bénéfices dans des espaces peu réglementés est une préoccupation majeure.

Les sommes impliquées dans les quelques cas découverts sont généralement des milliers ou des dizaines de milliers de dollars. Ils représentent une goutte d’eau par rapport à la blanchisserie du crime organisé – estimée à 25 milliards de dollars par an rien qu’au Mexique, selon le gouvernement et les sociétés de renseignement financier.

Pourtant, des sommes plus importantes ont commencé à apparaître dans la région au cours des trois dernières années, avec une équipe de police internationale démantelant trois gangs de drogue colombiens blanchissant des millions de dollars via des crypto-monnaies, selon les autorités. Au Mexique, on espère que les nouvelles règles aideront à piéger les gros poissons.

«RÉVOLUTION BANDIDOS»

La seule chose plus difficile que la contrebande de drogue à travers les frontières est de redonner les bénéfices aux cartels, disent les responsables. L’argent liquide est lourd et son transport expose les trafiquants à des risques élevés. L’introduire dans des systèmes bancaires destinés à détecter l’argent sale est également périlleux.

Le chef de l’UIF, Nieto, a déclaré que les criminels divisaient généralement leurs espèces illicites en petites sommes et les déposaient sur divers comptes bancaires, une technique connue sous le nom de «schtroumpf». Le seuil des transactions bancaires qui soulèvent des drapeaux rouges est de 7 500 $.

Ils utilisent ensuite ces comptes pour acheter une série de petites quantités de bitcoin en ligne, a-t-il ajouté, occultant l’origine de l’argent et leur permettant de payer des associés ailleurs dans le monde.

Dans le cas de Santoyo, les autorités qui le poursuivaient depuis des mois ont déclaré qu’elles l’avaient finalement retrouvé après avoir acheté suffisamment de bitcoin pour déclencher une alerte en vertu de la nouvelle loi. De plus, lors de ses transactions via une plateforme enregistrée, Santoyo a laissé des données personnelles, notamment son numéro de téléphone et son adresse.

Entre mai et novembre 2018, Santoyo et sa sœur ont acquis entre eux quelque 441000 pesos (22260 dollars) en bitcoins sur Bitso, une plate-forme de négociation au Mexique et en Argentine, selon les registres gouvernementaux consultés par Reuters.

Bitso, l’une des 11 plateformes de trading crypto enregistrées au Mexique, a refusé de commenter.

Les autorités mexicaines se tournent également vers «Bandidos revolution team», un gang que les procureurs fédéraux soupçonnent d’avoir volé des millions de dollars par des cyberattaques contre de grandes banques.

En mai 2019, les autorités ont arrêté le chef de gang présumé Hector Ortiz dans l’État central de Guanajuato après avoir dépensé «des dizaines de milliers de dollars» en bitcoin.

Cela a déclenché le capteur de seuil Bitcoin, permettant aux enquêteurs de retracer Ortiz via son téléphone.

Ni Ortiz ni les avocats le représentant n’ont pu être joints pour commenter. Le bureau du procureur général mexicain a refusé de commenter car l’affaire reste ouverte.

PLONGER DANS LE WEB SOMBRE

Rolando Rosas, chef de l’Unité des enquêtes cyber (UICOT) au bureau du procureur général mexicain, a déclaré qu’il était difficile de suivre l’utilisation de Bitcoin par les criminels, même avec la nouvelle loi.

L’UICOT compte environ 120 collaborateurs. Mais pour être compétitif, il en faut environ quatre fois plus, a-t-il ajouté.

Le travail est minutieux et souvent frustrant.

La nouvelle loi a conduit au déclenchement de 1033 alertes de seuil de bitcoins jusqu’à présent cette année. Les enquêteurs doivent poursuivre chacun d’eux pour vérifier s’il peut être suspect et si l’utilisateur est lié à un comportement criminel ou à des cartels.

Même dans ce cas, un tel système ne peut identifier que les transactions avec des sociétés commerciales enregistrées. Rosas a reconnu que son équipe avait une visibilité limitée des transactions sur le dark web et des plates-formes non réglementées, ce qui, selon les responsables américains et latino-américains, masque la véritable ampleur du blanchiment.

Environ 98% de toutes les transactions du Mexique au-dessus du seuil de 56000 pesos en 2020 ont été signalées par une plate-forme de cryptographie enregistrée, dans l’État d’origine du cartel CJNG de Jalisco, selon des données gouvernementales consultées par Reuters.

Cela, a déclaré le chef de l’UIF Nieto, a suggéré que le CJNG pourrait être actif dans le blanchiment d’argent via des crypto-monnaies. Mais il est trop tôt pour estimer combien d’argent est impliqué dans la blanchisserie cryptographique du Mexique car les données sont encore rares, a-t-il ajouté.

Dans un autre signe de la mesure dans laquelle le crime organisé va éviter de transférer de l’argent, des responsables américains ont déclaré à Reuters que les cartels se tournaient également vers des «courtiers en argent» chinois qui utilisent des téléphones à brûleur et des applications bancaires chinoises pour transférer des fonds.

Une baisse des saisies de devises fortes au cours de la dernière décennie – de 741 millions de dollars à 234 millions de dollars en 2018 – suggère que de nouvelles technologies, y compris le blanchiment de crypto-monnaie, gagnent du terrain, selon un rapport de la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis publié en janvier de cette année. La plupart de l’argent provenait de cartels colombiens et mexicains, a-t-il déclaré.

La DEA a déclaré à Reuters que l’utilisation de monnaies numériques par de tels cartels – ou organisations criminelles transnationales (TCO) – était une «tendance émergente et croissante au blanchiment des produits illicites».

«Les TCO mexicains et colombiens augmentent leur utilisation de la monnaie virtuelle en raison de l’anonymat et de la rapidité des transactions», a déclaré le porte-parole Michael Miller. «On pense que l’utilisation de la monnaie virtuelle ne fera qu’augmenter à l’avenir.»

(1 $ = 19,8 pesos mexicains)