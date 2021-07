Les carrières de Miazga à Chelsea et à l’USMNT n’ont été que des changements, et il y en a plus à venir

Depuis qu’il a déménagé à Chelsea en janvier 2016 à l’âge de 20 ans, le changement est une constante pour Matt Miazga.

Peu de temps après son arrivée à Stamford Bridge, le défenseur international des États-Unis est devenu membre de l’armée de prêt des Blues, car il a été envoyé dans quatre équipes différentes dans quatre pays différents au cours de cinq saisons. Maintenant, il semble que le changement soit à nouveau dans l’air. La carrière de Miazga à Chelsea, qui ne l’a vu faire que deux apparitions en équipe première avec le club, est sur le point de prendre fin, même s’il lui reste deux ans de contrat.

« Le plan est de passer à autre chose, court et doux. Honnêtement, c’est l’objectif », a-t-il déclaré avant les matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois dernier. « Nous verrons ce qui se passe dans la fenêtre. Je sais qu’il y a de l’intérêt et des discussions avec certains clubs et certaines personnes. J’aimerais que cela se fasse au début de l’été afin que je puisse avoir une pré-saison appropriée quelque part. Mais Je pense qu’il est temps de passer à autre chose. Chelsea le sait, et je le sais aussi. »

Le natif de Clifton, dans le New Jersey, a déclaré à propos de son expérience à Chelsea : « J’aurais aimé plus d’occasions, mais c’est le football. » Pourtant, l’existence nomade du défenseur avait ses avantages. Pendant son prêt, il a disputé plus de 150 matches en équipe première dans trois ligues de haut niveau – avec Vitesse Arnhem en Eredivisie néerlandaise, Nantes en Ligue 1 française et la première division belge A avec Anderlecht – ainsi que le deuxième -niveau championnat anglais avec lecture. Ces expériences, aussi troublantes qu’elles aient été parfois – son passage à Nantes n’a duré que huit matchs – ont fait de lui une marchandise connue en Europe et ont fait progresser son jeu. Miazga dit qu’il se sent plus fort physiquement et mentalement, et qu’il est plus conscient tactiquement.

« J’ai un peu rebondi, mais honnêtement, je ne le changerais pour rien au monde parce que j’ai appris », a-t-il déclaré. « J’ai tellement appris dans ces différents pays, différentes philosophies du football, et évidemment en dehors du terrain en grandissant dans différentes cultures, dans différents pays, en apprenant différentes langues, donc ça a été une bonne course jusqu’à présent. »

Quand Miazga était plus jeune, les rebondissements ne le dérangeaient pas. Il s’agissait de passer à l’aventure suivante. Mais à 25 ans, l’ancien défenseur central des Red Bulls de New York est prêt pour un peu plus de stabilité dans sa vie. Il s’est marié en juin et aimerait profiter d’une intersaison où il y a une certaine certitude – du moins autant que possible dans le monde à l’envers du jeu professionnel – en ce qui concerne l’endroit où il sera la saison suivante.

« Je ne suis plus jeune, je veux m’installer », a-t-il déclaré. « Quand la saison est terminée, c’est comme, ‘D’accord, je reviens ici, et c’est gravé dans la pierre.' »

Miazga a fait l’éloge de son expérience à Anderlecht sous la direction de Vincent Kompany, qui au cours de sa carrière de joueur était un défenseur central d’élite. Il a salué la préparation de Kompany au cours de la semaine et la capacité du manager à mettre Anderlecht en mesure de réussir.

Après un quatrième prêt loin de son club parent, Matt Miazga est prêt à quitter Chelsea cet été. Jeroen Meuwsen/Agence BSR/Getty Images

« Il y a évidemment beaucoup de bons managers, mais c’est une chose de parler et de dire des choses, puis une autre d’aller le faire, de le former, de le regarder en vidéo, de l’analyser et de s’assurer que chaque joueur connaît son rôle et quoi faire », a déclaré Miazga. « Donc ça a été vraiment agréable à voir. »

Il était courant pour le joueur et le manager de parler boutique après les séances d’entraînement où Kompany aiderait Miazga à affiner son jeu. Miazga a rappelé une suggestion de Kompany dans laquelle il lui a été demandé de rester plus serré avec un coureur arrière « pour éliminer sa vue sur le ballon » et de refuser l’espace de l’adversaire. Miazga a dit « être pessimiste » quand Anderlecht a le ballon, pour mieux contrecarrer les opportunités de transition. Et il a également été encouragé à être davantage un leader et à améliorer sa communication sur le terrain.

« Parfois, je m’énerve et je suis vraiment exigeant dans mes instructions », a-t-il déclaré. « Mais parfois, la façon dont je transmets mon message doit être plus calme, plus précise, au lieu de simplement crier de rage. Ou même pas de rage, mais juste de crier. Donc, pour être plus [exact] en communication, je pense avoir fait des pas de géant dans cet aspect. »

Alors que Miazga progresse au niveau des clubs, il y a eu une certaine régression avec l’USMNT. Lorsqu’Aaron Long est tombé avec une rupture du tendon d’Achille juste avant la finale de la Ligue des Nations, Miazga semblait un remplaçant logique. Mais au lieu de cela, le manager Gregg Berhalter a opté pour la plus grande mobilité de Mark McKenzie, et Miazga a été limité à une seule apparition en fin de match en demi-finale contre le Honduras et aucune minute en finale contre le Mexique.

C’est avant ces matchs de la Ligue des Nations que Berhalter semblait préfigurer le rôle de Miazga. Le défenseur est clairement dans le mix, mais pas le premier choix.

« Nous envisageons des confrontations et nous envisageons des plans de match spécifiques », a déclaré Berhalter avant la demi-finale avec le Honduras. « Matt est un gars en qui nous avons confiance, [who] nous avons confiance et nous savons qu’il jouera un rôle au sein de notre groupe. » Il a ajouté : « Tout le monde dans ce groupe ici est un joueur que vous savez que nous envisageons pour les qualifications pour la Coupe du monde et nous pensons qu’il peut aider l’équipe. »

Miazga ne ressemble pas à quelqu’un qui tient sa place en équipe nationale pour acquise. Au contraire, il sait où il se situe et à quelle vitesse les choses peuvent changer.

« Chaque fois que vous avez l’occasion de jouer, vous devez vous assurer de représenter le badge de la bonne façon, de représenter l’écusson de la bonne façon et de tout donner », a-t-il déclaré. « Pour moi, ce n’est pas différent. Je suis là pour faire un travail. Si j’ai une opportunité, aidez simplement l’équipe. Bien sûr, l’équipe nationale, chaque fois que vous jouez, vous voulez vraiment revendiquer votre droit et vous assurer que vous « vous allez bien. Mais pour les États-Unis, aucune place n’est jamais garantie. Vous devez bien jouer. Vous devez être en forme et vous devez également être disponible. Donc, pour moi, maintenant, il s’agit simplement d’aider l’équipe, chaque fois que je suis appelé. »

Lorsque l’équipe américaine se réunira en septembre pour les qualifications pour la Coupe du monde, Miazga appellera probablement un autre club à la maison. Il espère qu’un autre changement – celui d’un rôle plus important au niveau international – suivra bientôt.