Les carrières axées sur la technologie pourraient exploser après une pandémie, selon une nouvelle étude

Alors que le monde de l’éducation et du travail se remet progressivement des effets de la pandémie de Covid-19, les experts prévoient les nouvelles tendances et les changements spectaculaires qui auront un impact sur la carrière des diplômés qui s’aventurent sur le marché en 2021-2022 et au-delà.

Selon le recteur de l’Université Marwadi, Sandeep Sancheti, une nouvelle orientation axée sur la technologie émergerait dans les emplois susceptibles d’être demandés dans les temps à venir. Dans le domaine médical et de la santé, il énumère certains de ces emplois à la mode : Le personnel de soutien des soins de santé comme les spécialistes de l’admission, les techniciens en pharmacie et les infirmières auxiliaires certifiées. Ce domaine a également des rôles tels que les spécialistes de la santé mentale et les entraîneurs de santé et de conditionnement physique à la hausse.

Dans l’espace informatique et informatique, il prévoit une demande de spécialistes de la science des données, d’analystes en gestion de données et d’experts en exploration de données, ainsi que d’ingénieurs en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, des professionnels de l’expérience utilisateur tels que des spécialistes de la conception UI/UX, des consultants en conception de produits, des développeurs de jeux, développeurs de piles, ingénieurs et architectes cloud, et experts en cybersécurité.

« Entre tout le reste, une chose est sûre, le travail à distance est là pour rester. Les milléniaux et GenZ seront les pionniers avec les espaces de travail Zoom et Google comme plateformes dominantes pour le travail à distance et l’année 2021 verra plus d’opportunités et de perspectives pour les professionnels dynamiques et multitâches dotés de compétences analytiques, de programmation et de marketing », a-t-il déclaré.

Selon Sandeep Shastri, vice-chancelier de l’Université Jagran Lakecity, les tendances de carrière actuellement proposées au cours de la 2e décennie de ce siècle sont les plus diverses jamais disponibles dans l’histoire de l’humanité. Les domaines exigent des superspécialisations et des individus s’entraînent pour combler les lacunes.

« La révolution numérique a montré ses effets dans le secteur de l’hôtellerie sous la forme de l’automatisation d’une énorme partie des tâches répétitives. La politique publique, traditionnellement un mélange de science politique, de droit et de sociologie, a maintenant ajouté l’analyse de données au mélange. Dans des domaines tels que la comptabilité et la finance, les rôles de carrière nouveaux et étendus sont les services d’externalisation, l’analyse des mégadonnées, les technologies financières, l’intelligence artificielle, la comptabilité en nuage et la technologie de la chaîne de blocs. L’ère post-Covid offre d’énormes opportunités d’emploi dans les institutions financières telles que les bourses, les dépositaires, les sociétés de bourse et les banques d’investissement, etc., qui emploient en masse des économistes férus de technologie », a-t-il déclaré.

Les créateurs de contenu numérique comme les podcasteurs, les blogueurs, les influenceurs, les créateurs de vidéos et les artistes voix off seront en demande à l’avenir. Selon Sahil Aggarwal, co-fondateur et PDG de l’Université de Rishihood, « avec de plus en plus d’options, d’accès à l’information et de changements technologiques », la génération actuelle d’étudiants est confrontée à un aspect différent de la croissance de carrière.

Voici quelques conseils pour tirer parti de ces tendances de carrière :

Esprit d’entreprise:

Les employeurs recherchent de plus en plus des employés autonomes. Les meilleurs employés s’alignent sur les objectifs de l’entreprise, trouvent de nouvelles tâches et travaillent avec des équipes pour les atteindre. Ceux qui travaillent comme s’il s’agissait de leur propre entreprise ont plus de chances de réussir que ceux qui attendent de recevoir une liste de tâches.

Talent interdisciplinaire :

Les diplômés qui démontrent une compréhension de domaines variés sont plus appréciés que ceux qui sont étroitement ciblés.

Potentiel créatif :

Dans un monde qui évolue si rapidement, les entreprises prospères créent toujours une nouvelle valeur pour leurs clients. Les employés qui ont un potentiel créatif sont bien plus précieux que ceux qui s’en tiennent à la routine.

Compétences sociales:

Il est souvent répété, et à juste titre, qu’au-delà d’un certain point, une personne grandit ou stagne en fonction de sa capacité à travailler avec les autres.

Apprendre à apprendre:

Une fois que nous arrêtons d’apprendre, nous sommes remplacés par d’autres humains ou machines. L’état d’esprit de l’apprentissage est la clé du succès au 21e siècle.

