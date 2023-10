Les carrefours politiques et économiques en coulisses

La semaine dernière, j’avais prédit que le gouvernement américain fermerait ses portes, et heureusement, je me suis trompé, comme je l’espérais. Il y a eu un accord de dernière minute pour que le gouvernement reste en fonction pendant 45 jours supplémentaires ; nous verrons ce qui se passera après cela.

Mais derrière tout cela, il y a tellement de choses qui bouillonnent dans le monde politique et économique. Permettez-moi de partager avec vous quelques-uns de ceux qui me préoccupent le plus. Ce sont : une fermeture du gouvernement à peine évitée, la poursuite de la guerre en Ukraine, la grève de l’UAW, le COVID qui continue de pointer sa vilaine tête, le contrôle des frontières, les taux d’intérêt élevés et l’inflation.

Nous avons évité de justesse la fermeture des États-Unis. gouvernement et il nous reste encore une quarantaine de jours avant que cela ne vienne nous hanter à nouveau. Comment éviter de revenir encore et encore à ce scénario ? Il incomberait aux politiciens de commencer les négociations dès maintenant afin que nous ne nous retrouvions pas à nouveau en novembre. Les principaux points de friction sont le financement de la guerre en Ukraine et le contrôle des frontières. C’est de la politique mais vraiment de l’économie.

Quant à la guerre en Ukraine, elle continue de faire rage. Lorsque la guerre a commencé il y a quelques mois, je pensais que les Russes écraseraient les Ukrainiens en un rien de temps. Eh bien, j’avais tort ! Encore! Cette guerre fait rage depuis plus de 18 mois et des centaines de milliers de vies ont été perdues des deux côtés. Des milliards de dollars ont été dépensés par les deux pays et leurs alliés comme les États-Unis, qui à eux seuls ont engagé plus de 43 milliards de dollars en aide à la sécurité. Cela a provoqué davantage de problèmes de chaîne d’approvisionnement, une pénurie de certains biens et services et des pressions à la hausse sur les prix (inflation). Au rythme où vont les choses, cette guerre ne risque pas de se terminer de si tôt. Quoi qu’il en soit, il y aura une victoire, une défaite ou un match nul. Un match nul équivaut essentiellement à une perte pour les Russes puisqu’ils n’auront pas atteint leur objectif de conquérir l’Ukraine.

La grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) se poursuit et s’étend à davantage de sites après trois semaines. À mesure que la grève s’étend, de plus en plus de travailleurs ne travaillent pas et ne reçoivent que 500 dollars par semaine. Cela a un impact sur leurs familles et les communautés dans lesquelles ils vivent. Les grévistes et les entreprises sont encore très éloignés dans la poursuite des négociations. La question de savoir si les entreprises peuvent se permettre de leur donner ce qu’elles veulent est une pomme de discorde majeure. J’y suis allé, j’ai fait ça !

Le COVID-19 rôde toujours et ne disparaîtra probablement jamais. Il continue d’être le cinquième pays le plus meurtrier aux États-Unis. Les vaccinations se poursuivent et des rapports indiquent que le prix Nobel de médecine vient d’être remporté par deux scientifiques pour leurs « découvertes révolutionnaires » sur les vaccins à ARNm contre le COVID-19. Les scientifiques sont Katalin Kariko et Drew Weissman, tous deux professeurs à l’Université de Pennsylvanie. Ils ont publié un article en 2005 qui jetait les bases des vaccins qui ont sauvé des millions de vies. Selon le comité du prix Nobel, leurs recherches « ont fondamentalement changé notre compréhension de la façon dont l’ARNm interagit avec notre système immunitaire ».

Comme nous le savons tous, la COVID-19 a eu un effet extrêmement négatif sur les économies mondiales.

À notre frontière sud, nous sommes inondés de migrants. Et ils viennent du monde entier, jusqu’en Arabie saoudite, et pas seulement du Mexique et d’Amérique latine. Il s’agit d’une crise humanitaire déclarée par le comté de San Diego. Selon USA TODAY, il y aurait 8 000 migrants par jour. Aussi politique que soit cette question, elle est surtout économique, car ces migrants recherchent une aide économique.

La Fed a relevé ses taux d’intérêt 11 fois depuis l’année dernière, mais ne l’a pas fait lors de sa dernière réunion. L’inflation semble s’être quelque peu atténuée, mais reste supérieure à l’objectif de la Fed. Les prix semblent baisser, puisque j’ai acheté un carton de gros œufs à 99 cents pour la première fois depuis quelques années. Ainsi, des inquiétudes liées à la guerre au prix des œufs, tout cela a des conséquences économiques avec lesquelles nous vivons quotidiennement.

Kojo Quartey, Ph.D., est président du Monroe County Community College et économiste. Il peut être contacté à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur The Daily Telegram : Kojo Quartey : les intersections politiques et économiques dans les coulisses