Les carouges à épaulettes ne vous attaquent pas. Ils ne font que protéger leur zone de nidification – Shaw Local

À cette époque de l’année, les carouges à épaulettes mâles, parmi les oiseaux nicheurs les plus communs de la région, sont au sommet de leur beauté et de leur agressivité.

Les petits papas gonflent leurs plumes et lèvent leurs ailes pour montrer leur plumage rouge vif et homonyme. Mais ils ne le font pas pour avoir l’air mignon, c’est à quoi ils ressemblent lorsqu’ils gardent leurs nids avec vigilance et bombardent en piqué avec audace tout animal – y compris les humains – qui s’approche trop près.

Jusqu’à la fin de leur garde, la meilleure chose à faire est de laisser un peu d’espace aux petits oiseaux, a déclaré Stephanie Beilke des Grands Lacs d’Audubon.

« Une fois que vous êtes hors de la zone qu’ils protègent, ils vous laisseront seuls », explique Beilke, qui recommande de rester à environ 15 pieds.

Les carouges à épaulettes sont répandus dans tout le nord de l’Illinois et nichent le plus souvent dans des marais, des buissons ou des arbres près de l’eau ou dans des champs d’herbe dense. Les mères construisent les nids et pondent généralement entre trois et quatre œufs par saison. Pendant que les mâles veillent, les femelles gardent les œufs au chaud pendant les 10 à 12 jours précédant leur éclosion. Les poussins sont capables de quitter le nid après environ 11 à 14 jours.

Beilke a déclaré qu’elle avait fréquemment des démêlés avec les hommes agressifs. Une plaisanterie courante dans la communauté de la conservation des oiseaux est que la meilleure façon de faire face aux oiseaux en piqué est de porter un chapeau ou même un casque, a-t-elle déclaré.

Mais vraiment, les oiseaux posent peu de danger physique.

« Parfois, ils se rapprochent suffisamment pour que vous sentiez leurs pieds effleurer votre tête, mais je n’ai entendu parler d’aucune blessure », a déclaré Beilke. « Je n’ai jamais entendu parler d’un carouge à épaulettes qui prélève du sang. »

Les experts ont déclaré que les oiseaux se calmaient peu de temps après que leurs poussins aient quitté les nids, généralement en juillet.

