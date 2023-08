Les carottes de glace qui nous permettront de regarder 1,5 million d’années dans le passé

La fusion n’est pas une option car le dioxyde de carbone se dissout facilement dans l’eau. Traditionnellement, les scientifiques ont utilisé des méthodes d’extraction mécaniques, broyant des échantillons de couches individuelles de glace pour libérer l’air. Mais le broyage ne serait pas efficace pour la glace Beyond EPICA dans le congélateur de stockage de l’université, qui est maintenu à 50 ° C en dessous de zéro. La glace la plus ancienne au fond du noyau sera si comprimée et les couches annuelles individuelles si minces que les bulles ne seront pas visibles – elles auront été pressées dans le réseau de cristaux de glace, formant une nouvelle phase appelée clathrate .

« Au fond, nous nous attendons à 20 000 ans d’histoire climatique compressés dans un seul mètre de glace », déclare Hubertus Fischer, responsable du groupe scientifique sur le climat passé et les carottes de glace à Berne. C’est un centième de l’épaisseur de n’importe quel enregistrement de carotte de glace existant.

La nouvelle méthode développée par Krauss et Fischer s’appelle deepSLice. (Un menu de pizza est enregistré sur le côté de l’appareil juste sous les étiquettes d’avertissement laser, un cadeau d’une pizzeria en Australie du même nom.) DeepSLice comporte deux parties. Le dispositif d’extraction par sublimation induite par laser, ou LISE, remplit la moitié d’une pièce dans l’espace de laboratoire de l’équipe. LISE dirige un laser proche infrarouge en continu sur une tranche de 10 centimètres de carotte de glace afin qu’elle passe directement du solide au gaz sous une pression et une température extrêmement basses. Le gaz sublimé gèle ensuite dans six tubes plongeurs métalliques refroidis à 15 K (-258 °C), contenant chacun l’air d’un centimètre de noyau de glace. Enfin, les échantillons sont chargés dans un spectromètre d’absorption sur mesure basé sur la technologie laser à cascade quantique, qui tire des photons à travers l’échantillon de gaz pour mesurer simultanément les concentrations de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux. Un autre grand avantage de ce système est qu’il nécessite beaucoup moins de glace (et de travail) que l’ancienne méthode d’analyse, dans laquelle les scientifiques mesuraient le méthane en faisant fondre la glace (il ne se dissout pas dans l’eau) et mesuraient le dioxyde de carbone en broyant la glace.

DeepSLice offre « une capacité unique que personne d’autre n’a », déclare Christo Buizert, scientifique spécialiste des carottes de glace à l’Université de l’Oregon et responsable de l’analyse des glaces pour COLDEX (le Center for Oldest Ice Exploration) – l’équivalent américain de Beyond EPICA, qui est actuellement dans une «course amicale» avec les Européens pour forer une carotte continue jusqu’à une glace vieille de 1,5 million d’années.