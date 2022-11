Les caricaturistes rendent hommage au créateur de “Peanuts” dans des pages amusantes du samedi

Les caricaturistes de tout le pays célèbrent le 100e anniversaire du créateur de “Peanuts” Charles M. Schulz comme eux seuls le peuvent – avec des dessins animés.

Plus de 75 dessinateurs syndiqués ont caché des hommages, des œufs de Pâques et des références à “Peanuts” dans les journaux amusants de samedi pour honorer le créateur de Charlie Brown, Snoopy et compagnie.

“C’est un hommage au plus grand caricaturiste du monde”, a déclaré le caricaturiste Patrick McDonnell, qui crée la bande dessinée quotidienne “Mutts” pour 700 journaux. « Après ‘Peanuts’, le monde du dessin animé a changé. Je pense que la plupart des caricaturistes qui travaillent aujourd’hui diraient qu’il a été l’inspiration pour eux de devenir des caricaturistes.

La liste des bandes participantes va de “BC”, “Dennis the Menace” et “Rhymes With Orange” à “Zippy the Pinhead” et “Zits”. Chaque artiste a été encouragé à trouver sa propre façon d’honorer Schulz, qui était connu sous le nom de “Sparky”.

John Kovaleski, qui dessine “Daddy Daze”, a dessiné le père de la bande, Paul, et le bébé, Angus, discutant de “Peanuts” sur un journal ouvert. « Ba ba ? » demande le bébé. A quoi papa répond : « C’est ‘Peanuts’ de Charles M. Schulz. Il a révolutionné la page des bandes dessinées en ajoutant de la profondeur, du caractère et de l’émotion.

John Hambrock, créateur de “The Brilliant Mind of Edison Lee”, a attiré la visite du pilote de la Première Guerre mondiale Snoopy dans sa bande et Edison a demandé à son père “du carburant d’aviation supplémentaire”. Le dessinateur a également décoré la maison familiale avec des images encadrées de Charlie Brown et Lucy.

« Nous leur avons tout laissé. Les dessinateurs sont des gens créatifs. Lorsque vous avez un délai quotidien, vous devez avoir des idées qui vous viennent », a déclaré McDonnell. “Je pense que les gens ont apprécié le défi de proposer quelque chose pour exprimer leur amour et leur admiration pour ce type.”

McDonnell, qui est membre du conseil d’administration du musée et centre de recherche Charles M. Schulz, a imaginé l’hommage et lui et le dessinateur “JumpStart” Robb Armstrong ont contacté les différents syndicats de dessins animés avec leur plan.

“Je suis assez confiant que lorsque vous ouvrirez le journal ce matin-là, toute la page de bande dessinée sera un hommage à Sparky”, a déclaré McDonnell. “Personnellement, j’attends avec impatience la surprise de ce samedi pour voir ce que les gens ont fait.”

Pour son hommage, McDonnell a rendu une gentillesse que Schulz lui a donnée. Dans une bande dessinée “Peanuts” de 1999, Schulz a dessiné ses garçons et filles de dessins animés visitant un musée et Rerun sur le côté regardant avec respect une peinture du chien Earl de “Mutts”.

Une copie encadrée de cette bande dessinée est fièrement suspendue au-dessus de la table à dessin de McDonnell : “Je la regarde tous les jours et je pense à quel geste merveilleux c’était et quel homme merveilleux et quelle merveilleuse bande dessinée.”

Ainsi, en retour, ce samedi, les lecteurs de “Mutts” verront Earl dans un musée regardant avec tendresse – sa petite queue remuant – une image encadrée de Snoopy. “Les mines sont assez personnelles”, a déclaré McDonnell.

“Peanuts” a fait ses débuts le 2 octobre 1950. Les déboires du “petit garçon à tête ronde” Charlie Brown et de ses copains ont finalement été publiés dans plus de 2 600 journaux, atteignant des millions de lecteurs dans 75 pays.

La bande offrait des images durables de cerfs-volants dans les arbres, Charlie Brown essayant de frapper un ballon de football, Lucy à la langue acide donnant des conseils pour un nickel à ce qui ressemblait à un stand de limonade et Snoopy prenant occasionnellement le vol de fantaisie vers le ciel. Des expressions telles que «couverture de sécurité» et «bon chagrin» font partie de la langue vernaculaire mondiale. Schulz est décédé en 2000.

“’Peanuts’ était tout. Je lisais des livres de ‘Peanuts’ tous les soirs, et je voulais être dessinateur à cause de cela depuis que j’avais 4 ans. Avoir mon propre petit personnage de dessin animé dans ‘Peanuts’ – c’est toujours ahurissant », a déclaré McDonnell. “Chaque matin, je le regarde et je n’arrive toujours pas à croire que c’est arrivé.”

—Mark Kennedy, Associated Press