Les cargos propulsés par l’énergie éolienne et dotés d’ailes en forme de voile pourraient réduire leur consommation de carburant de 30 %

Les WindWings ont été ajoutés au navire vieux de six ans dans le but de réduire la consommation de carburant d’environ 20 % pendant le voyage, selon Jan Dieleman, président de Cargill Ocean Transportation, qui a affrété le Pyxis Ocean.

Ces ailes de 37,5 mètres de haut utilisent l’énergie éolienne pour aider à propulser le navire et, ce faisant, réduire la quantité de carburant qu’il utilise dans le but de réduire les émissions de carbone – le transport maritime représente une part importante. près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre .

Les calculs de Cargill suggèrent que WindWings pourrait contribuer à une réduction d’environ 30 % de la consommation de combustibles fossiles lorsque trois ailes sont installées sur un navire de nouvelle construction – mais si ce navire est propulsé avec un biocarburant, ce chiffre pourrait atteindre 50 %, a déclaré Dieleman.

En juillet, L’industrie maritime a accepté de réduire ses émissions à zéro « d’ici ou vers » 2050, mais étant donné la taille et la complexité du secteur, des problèmes tels que le manque de carburants verts pourraient entraîner des retards.

« Le vent ne nous ramènera pas à zéro, à moins que nous soyons tous disposés à éteindre les moteurs et à remonter le temps… Mais ce que nous essayons de faire ici avec cette technologie spécifique, c’est de combiner d’une manière ou d’une autre le meilleur des deux mondes. , toujours fiable [with an engine]mais réduisez considérablement la consommation de carburant », a déclaré Dieleman à CNBC par appel vidéo.

Les biocarburants tels que le méthanol vert et l’ammoniac vert sont plus coûteux que les combustibles fossiles, et il ne s’agit pas simplement de les remplacer : le méthanol a environ la moitié de la densité énergétique des hydrocarbures et nécessite donc des réservoirs plus grands, par exemple.

« Si vous pouvez réduire le volume [of fuel] de 30% tu as un autre gain, [in] que vous n’êtes pas obligé de remplir votre navire de réservoirs au lieu de sa capacité de chargement », a déclaré Dieleman.

« Je suis très enthousiasmé par la combinaison de l’énergie éolienne et des nouveaux carburants, car les nouveaux carburants [are] trois, quatre fois plus cher, alors [by adding wind power] votre retour sur investissement sera probablement de deux, trois ans au lieu de 10 ans », a-t-il ajouté. Cela pourrait encourager davantage d’armateurs à participer à des programmes comme celui-ci, car ils sont potentiellement plus gratifiants financièrement et moins risqués, a déclaré Dieleman.