Les cargos annulent les traversées sur les routes clés alors que l’inflation pousse les acheteurs à cesser d’acheter des marchandises importées

Les compagnies de fret annulent certaines traversées en raison de la faible demande de produits importés.

Le coût d’expédition d’un conteneur de Shanghai à Los Angeles a chuté de 73 % au cours de l’année écoulée, selon les données.

Les dépenses de consommation évoluent et les détaillants se concentrent plutôt sur l’épuisement de leurs stocks.

Selon un nouveau rapport de Le journal de Wall Street.

Au cours des deux premières semaines d’octobre, environ 60 traversées de cargos de l’Asie vers les États-Unis ont été annulées, contre une moyenne de quatre à huit par semaine la plupart du temps, a rapporté The Journal.

Compagnie maritime MSC annoncé la semaine dernière qu’il suspendait temporairement l’un de ses services et le fusionnait à la place avec un autre itinéraire “en raison d’une demande considérablement réduite pour les expéditions vers la côte ouest des États-Unis au cours des dernières semaines”. Le Journal a rapporté que la route suspendue a la capacité de transporter près de 12 000 conteneurs par semaine.

Cela contraste fortement avec le chaos de la navigation qui a commencé l’été dernier et s’est poursuivi au début de 2022, quand les ports étaient saturés car la forte demande de marchandises a coïncidé avec des pénuries de main-d’œuvre dans les ports et dans l’industrie du transport maritime.

Les frais de transport chutent, aussi. À l’échelle mondiale, le coût moyen d’expédition d’un conteneur est d’environ 4 000 $, contre un pic d’un peu plus de 11 000 $ en septembre de l’année dernière, selon le Indice Freightos Baltique.

Pendant ce temps, les coûts d’expédition d’un conteneur de 40 pieds de Shanghai, le plus grand port du monde, à Los Angeles et à New York ont ​​chuté respectivement de 73% et 54% au cours de l’année écoulée, selon les données de Drewry spectacles.

Les taux ont régulièrement diminué au cours de 2022, bien qu’ils restent élevés par rapport à avant la pandémie.

“L’économie mondiale a lancé quelques balles courbes cette année, et nos perspectives sur la demande future sont incertaines et tièdes”, a déclaré Jonathan Roach, analyste de conteneurs chez le courtier maritime Braemar, au Journal. “La surcapacité deviendra probablement un problème du milieu de 2023 à 2024 et potentiellement au-delà.”

Le Journal a rapporté que les détaillants accumulant des stocks pour la période des fêtes signifient que la fin de l’été et le début de l’automne sont généralement les périodes les plus occupées pour les grands transporteurs. Mais le ralentissement économique actuel a provoqué d’énormes changements dans les dépenses, réduisant la demande de nombreux biens. L’inflation aux États-Unis est de 8,3 %, selon le Bureau des statistiques du travail‘ indice des prix à la consommation.

L’invasion russe de l’Ukraine et les usines réduisent leur production ont également affecté la quantité de biens disponibles pour l’exportation.

Pendant ce temps, certains détaillants américains ont du mal à vendre leurs stocks excédentaires. Les stocks de détail non automobiles s’élevaient à un peu moins de 550 milliards de dollars en juillet, contre 451,5 milliards de dollars le même mois en 2021, données gouvernementales spectacles.

Macy’s, Target et Walmart font partie des entreprises qui ont déclaré avoir du mal à déplacer les articles qu’elles commandés en grandes quantités pendant le chaos de la chaîne d’approvisionnement et qui étaient très demandés pendant la pandémie.

Les employés de Walmart ont déclaré à Insider que les arrière-salles de leurs magasins étaient remplies de palettes et de remorques de stockage extérieures après avoir été “claquées par du fret sans escale”.