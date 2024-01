Les cardinaux signent un contrat d’un an avec Matt Carpenter

Les cardinaux ont annoncé avoir signé Matt Charpentier à un contrat d’un an. Il était déjà sous contrat pour 2024 mais a été libéré par Atlanta le mois dernier, ce qui signifie que les Cards n’auront à lui payer que le minimum au prorata de la ligue pour tout temps passé sur la liste, ce montant étant soustrait de ce qu’Atlanta paie. Les Cards ont désormais une liste complète de 40 joueurs.

Carpenter, aujourd’hui âgé de 38 ans, revient dans l’organisation où il a passé la majeure partie de sa carrière et où il a connu ses meilleures années. Repêché par les Cardinals en 2009, il a fait partie du club de la grande ligue de 2011 à 2021. Il a disputé 1 329 matchs pendant cette période, réussissant 155 circuits tout en réduisant .262/.368/.449 pour un wRC+ de 125. Il a fait trois équipes All-Star au cours de cette période et a remporté un prix Silver Slugger.

Sa production a diminué au cours des trois dernières de ces saisons, y compris une ligne de frappeurs de seulement .169/.305/.275 en 2021. Les Cards ont refusé une option de club de 18,5 millions de dollars pour 2022, prenant à la place le rachat de 2 millions de dollars. En tant qu’agent libre, il a fait un effort concerté pour réorganiser son swing, mais a quand même dû se contenter d’un accord de ligue mineure avec les Rangers cet hiver-là. Il a fait rapport à leur club Triple-A et a présenté son nouveau swing avec un énorme succès, réduisant .275/.379/.613 en 21 matchs là-bas.

Malgré cette excellente performance, les Rangers l’ont libéré et Carpenter a pu conclure un accord dans la ligue majeure avec les Yankees. Pendant une courte période, il a sans doute été le frappeur le plus puissant de la planète. En 47 matchs à fines rayures, il a réussi 15 circuits et produit une ligne monstre de .305/.412/.727. Malheureusement, cette démonstration éblouissante a été interrompue lorsqu’il a commis une faute sur un ballon du pied et s’est fracturé début août.

Les Padres ont décidé de miser sur cette brève explosion, offrant à Carpenter un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans jusqu’en 2023, avec une option de non-participation après la première saison. Mais il est retombé sur terre de façon importante, atteignant 0,176/0,322/0,319 l’année dernière. Il est clairement tombé en disgrâce auprès du manager Bob Melvin, n’obtenant que 30 apparitions au marbre de fin juillet à la fin de la saison. Carpenter a pris la décision facile de bloquer 5,5 millions de dollars pour 2024 en exerçant son option de joueur.

Bien qu’il ait refusé l’opportunité de retourner sur le marché libre, il s’y retrouverait de toute façon. Les Padres l’ont échangé à Atlanta avec le gaucher Ray Kerravec le voltigeur des ligues mineures Drew Campbell aller chez les Padres. Atlanta a tenté à nouveau d’échanger Carpenter mais a abandonné et l’a libéré trois jours plus tard, démontrant clairement qu’ils n’avaient accepté son contrat que comme moyen d’obtenir Kerr.

Les Cardinals espèrent que Carpenter aura un autre rebond en lui, probablement en l’insérant dans leur mélange de frappeur désigné/frappeur de pincement/batte de banc. Carpenter a joué au troisième but et aux coins du champ extérieur pas plus tard qu’en 2022 avec les Yankees, mais était surtout un DH avec les Padres l’année dernière, avec 81 manches au premier but, sa seule fois sur le terrain.

Les Cards n’ont pas de DH strict sur la liste, avec neuf joueurs différents ayant reçu 27 apparitions ou plus dans cette machine à sous l’année dernière. Ils pourraient opter pour une approche similaire en 2024. Paul Goldschmidt et Nolan Arenado aura les coins intérieurs réservés, avec Masyn Winn et Nolan Gorman peut-être au milieu. Tommy Edman, Lars Nootbaar et Jordan Walker sont les voltigeurs partants probables tandis que Dylan Carlson pourrait être le quatrième voltigeur. Brendan Donovan semble jouer un rôle super utilitaire jusqu’à ce qu’une blessure ouvre une voie claire vers le temps de jeu.

Mais il existe également des éléments d’incertitude dans ce groupe. Goldschmidt entame sa saison à 36 ans et aura 37 ans vers la fin. Winn n’est pas un verrou pour retenir l’arrêt-court après avoir eu du mal lors de son premier goût de lanceur en MLB, ce qui pourrait peut-être y amener Edman. Mais Edman lui-même a subi une opération au poignet pendant l’intersaison et est toujours en convalescence. Donovan a subi une opération au tendon fléchisseur à la fin de l’année dernière. Walker est un ancien joueur de champ intérieur qui est toujours considéré comme un mauvais défenseur dans un coin extérieur.

Il y a de nombreuses pièces en mouvement et il est possible que les choses s’ouvrent d’une manière qui laisse à Carpenter la possibilité de se remettre sur les rails cette année. Il y a ici au moins quelques similitudes avec la situation de Albert Pujols. Il a également passé ses meilleures années à Saint-Louis avant de se rendre dans d’autres clubs et de lutter, mais il est revenu aux Cards en 2022 et a sans doute réalisé sa meilleure performance depuis plus d’une décennie. La carrière globale de Carpenter n’est pas comparable à celle de Pujols et il a également eu des signes de succès plus récents, mais c’est néanmoins un parallèle intéressant.

En fin de compte, il s’agit d’un mouvement à faible risque pour les Cartes puisque Carp est essentiellement gratuit et n’a aucune garantie de temps de jeu. Si sa performance est similaire à son travail en 2023 avec les Padres, il peut simplement être libéré, Atlanta restant responsable de son salaire.

Peut-être que la personne qui a le plus à perdre avec les nouvelles d’aujourd’hui est Alec Burleson. Il était aligné pour être un batteur de banc gaucher pour le club, mais pourrait maintenant être poussé à la ferme, car il a encore une gamme complète d’options. Il a bien frappé chez les mineurs, mais n’a réduit que .237/.295/.375 au cours de sa carrière dans les ligues majeures jusqu’à présent. Peut-être se retrouvera-t-il à prendre régulièrement des battes en Triple-A, en fonction de la santé et des performances des noms susmentionnés sur la liste.

Pour les fans de Cardinal, cela pourrait être une autre année de scénarios nostalgiques impliquant certains joueurs de longue date. En 2022, Pujols revient au club pour une tournée d’adieu, avec lui-même et Yadier Molina prendre sa retraite après cette campagne. L’année dernière, Adam WainwrightLes tentatives de ‘s pour remporter sa 200e victoire en carrière avant de s’éloigner du match ont occupé le devant de la scène alors que le club tombait hors de la compétition.