Les cardinaux se rassemblent pour gagner contre les Cubs pour diviser la série de Londres ; Stroman part tôt

Les Cardinals de St. Louis ont surmonté une mauvaise première manche, et le manager Oliver Marmol pense qu’ils peuvent encore surmonter un début de saison chancelant.

Ils ont fait un pas dans cette direction en battant les Cubs de Chicago 7-5 dimanche, poursuivant l’as Marcus Stroman en quatrième manche pour gagner une partie de leur série du week-end au London Stadium.

« Nous pensons que nous avons une chance », a déclaré Marmol. « Mais en réalité, si nous parlons de durabilité, nous allons devoir mieux lancer et nous allons devoir continuer à faire ce que nous faisons offensivement. »

Les Cubs ont raté une chance de revenir à 0,500 après que Stroman (9-5) ait quitté le match avec une ampoule à l’index droit, et les Cardinals ont mis fin à un dérapage de deux matchs après qu’une première manche remplie d’erreurs a donné aux Cubs un mener 4-0.

Paul Goldschmidt a frappé un simple RBI qui a éliminé Stroman du match, et Willson Contreras est allé 4 en 4 avec deux points marqués.

« Contreras a eu une très bonne journée et nous sentons qu’il commence à être dans une très bonne position et il va être un gros contributeur pour que nous puissions courir », a déclaré Marmol. « Mais en abandonner quatre dans le premier et certaines des erreurs – ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. »

Les Cubs (37-39) ont gagné 9-1 samedi, mais leur séquence de victoires a été stoppée à quatre matchs. Ils n’ont pas été à 0,500 depuis le 12 mai, bien qu’ils aient tout de même remporté 11 de leurs 14 derniers matchs.

Jordan Hicks, qui s’est absenté samedi pour cause de maladie, a obtenu les trois derniers retraits pour enregistrer son quatrième arrêt – tous au cours des huit derniers jours. Il en a retiré deux sur des prises et a accordé un point sur la mouche sacrifiée de Nico Hoerner.

L’enclos des Cardinals a accordé un point en 6 2/3 manches devant une foule de 55 565 personnes avec une température de 87 degrés au départ.

Jake Woodford (2-2) a remplacé le partant Matthew Liberatore en troisième et a lancé 2 1/3 de manches.

Les Cardinals (32-45) ont effacé un déficit de 4-0 grâce à des frappes rapides et une grosse passe du joueur de premier but des Cubs Trey Mancini.

Avec les bases chargées dans le deuxième, Stroman a retiré Paul DeJong pour le deuxième retrait. Tommy Edman a ensuite échoué au deuxième but, mais le lancer sournois de Hoerner à Mancini a été abandonné par le joueur de premier but lorsqu’il a tenté de l’attraper à main nue – permettant à Contreras de marquer pour porter le score à 4-1. Stroman frappa son gant de frustration.

Brendan Donovan a frappé un simple à droite de deux points sur un plomb – les frappeurs ont balancé 17 plombs Stroman et n’en ont raté que trois – marquant Nolan Gorman et Jordan Walker, qui ont battu le lancer avec une glissade tête première pour le porter à 4-3.

Une manche plus tard, les Cards ont égalisé à 4-4 sur le simple de Walker qui a marqué Lars Nootbaar.

Goldschmidt a donné l’avantage à l’équipe « à domicile » en quatrième sur un simple pointu de Stroman qui a marqué Edman.

Stroman a ensuite été retiré et le premier releveur de frappeur Michael Fulmer a été Nootbaar, dont la mouche sacrificielle a marqué Donovan pour une avance de 6-4.

Une manche plus tard, les Cards ont porté le score à 7-4 lorsque le simple de Gorman à stoppé Fulmer a conduit Contreras.

Les Cardinals ont donné à Stroman une avance de 4-0 avant même qu’il ne prenne le monticule en commettant deux erreurs sur le terrain en début de première manche – n’aidant pas Liberatore, qui a pris la place de Jack Flaherty.

Hoerner a commencé et a atteint une erreur de DeJong à court et est passé au troisième en volant le deuxième et en avançant sur une erreur de Gorman au deuxième.

Liberatore a frappé Christopher Morel à la recherche du deuxième retrait.

Dansby Swanson a choisi pour marquer Hoerner. Ian Happ a marché et Mancini a ensuite frappé un doublé de deux points, écrasant un pas de 95 mph sur le mur dans l’écart du centre gauche – il aurait pu sortir en 2019 lorsque les murs étaient plus proches – et est revenu pour le faire 4-0 lorsque Miguel Amaya a doublé sur un tir dur devant le joueur de troisième but Nolan Arenado qui avait initialement été jugé comme une erreur.

Stroman a accordé six points, trois mérités et huit coups sûrs et a eu deux retraits au bâton et une marche. Liberatore a duré 2 1/3 manches.

Après que les Cubs aient fait la promotion de leur « royauté » Bill Murray samedi, les Cardinals ont riposté avec John Goodman un jour plus tard. Goodman a chanté « Take Me Out to the Ballgame » et l’a dédié à Harry Caray.

Le chiffre de fréquentation des deux matchs était de 110 227, soit 8 491 de moins que le décompte des deux matchs de 2019 lorsque les Yankees de New York et les Red Sox de Boston ont joué lors des débuts européens de la MLB.

Nootbaar espère « que nous incitons certains enfants à sortir acheter un gant, à acheter une batte et à aller dans le jardin et jouer un peu. »

Le Baseball Hall of Fame a recueilli quelques objets des jeux de Londres. Happ a fait don des gants de frappeur qu’il portait lorsqu’il a frappé deux circuits samedi. Goldschmidt a fait don de la casquette qu’il portait samedi lorsqu’il est devenu le premier grand ligueur à disputer un match de saison régulière dans cinq pays.

Reportage de l’Associated Press.

