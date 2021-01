Les cardinaux de Saint-Louis et les Rocheuses du Colorado se sont mis d’accord sur les paramètres d’un échange qui enverrait le joueur de troisième but All-Star Nolan Arenado à Saint-Louis, selon une personne au courant des négociations.

La personne s’est entretenue avec USA TODAY Sports sous couvert d’anonymat car l’accord n’a pas été conclu vendredi à 22 heures.

Il y a des choses à aplanir avant la conclusion de l’accord, y compris la question de la prochaine désinscription d’Arenado après la saison 2021. Si l’accord est conclu, Arenado conservera cette option de retrait et en recevra une supplémentaire après la saison 2022 pour avoir renoncé à sa clause de non-échange.

Les Rocheuses devraient envoyer au moins 50 millions de dollars aux Cardinals pour couvrir une partie des 199 millions de dollars dus à Arenado au cours des six prochaines années. Saint-Louis enverrait plusieurs prospects au Colorado.

Avec autant d’argent qui change de mains dans le métier, les responsables de la Major League Baseball et du syndicat des joueurs devront approuver.

Arenado a remporté huit prix Gold Glove en huit saisons de grande ligue et est l’un des sluggers les plus redoutés du baseball. Le joueur de 29 ans a réalisé en moyenne 40 circuits et 124 points produits avec une moyenne de 0,300 de 2015 à 19, aidant les Rocheuses à atteindre les séries éliminatoires en 2017 et 2018.

Saint-Louis a disputé les séries éliminatoires pour une deuxième saison consécutive en 2020, mais son offensive a terminé 28e en slugging et 26e en OPS. Matt Carpenter a été désigné comme troisième but de l’équipe, mais il passera à un rôle utilitaire si Arenado rejoint l’équipe.

Arenado a connu des difficultés lors de la campagne 2020 raccourcie, battant .253 avec huit circuits en 48 matchs, mais a été blessé à l’épaule qui a mis fin à sa saison en septembre. C’était seulement la deuxième fois qu’Arenado débarquait sur la liste des blessés; la première fois, c’était en 2014.

Arenado, gagnant 35 millions de dollars en 2021, a signé une prolongation de 260 millions de dollars sur huit ans avec le Colorado avant la saison 2019.