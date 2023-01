Les cardinaux risquent de laisser tomber Nolan Arenado cette intersaison

Un manque d’ajouts par les Cardinals de St. Louis cette intersaison pourrait sembler inconfortablement familier pour Nolan Arenado.

Ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la répéter. L’histoire des Cardinals de St. Louis et leur relation avec Nolan Arenado semblent bonnes, cependant. Il a même choisi d’adhérer à son contrat. Tout doit être pêche.

L’histoire d’Arenado, cependant, a été fragile avec son employeur. Avant de rejoindre les Cardinals dans un échange à succès, il a signé un énorme contrat avec les Rockies du Colorado. L’accord de huit ans d’une valeur de 260 millions de dollars a assuré aux fans et au joueur de troisième but vedette que l’équipe prévoyait de gagner. C’est du moins la conclusion à laquelle tout le monde est arrivé.

Comme Kevin Henry de Call to the Pen souligne, il existe des parallèles croissants. Les Rocheuses semblaient trop compter sur ce qu’elles avaient déjà plutôt que de sortir et d’ajouter autour d’Arenado. Cela a conduit à la frustration et au commerce qui l’a finalement envoyé aux Cardinals après la saison 2020. En dehors de la signature de Willson Contreras, les Cardinals n’ont pas été actifs cette intersaison en dehors de quelques mouvements mineurs supplémentaires. Ce qui donne?

Les Cardinals font-ils à Nolan Arenado ce que les Rockies lui ont fait en premier ?

Les cardinaux semblent définitivement avoir l’intention de rivaliser avec des pièces qu’ils possèdent déjà. Ils n’ont pas appuyé sur la gâchette d’un échange à succès pour inclure bon nombre de leurs jeunes espoirs ou pièces de la ligue majeure. Le déménagement de Yadier Molina à Contreras est significatif mais un seul changement est en cours.

La rotation de départ ne comprend aucun nouveau nom ou visage avec l’acquisition de la date limite des échanges Jose Quintana hors de l’image. L’enclos des releveurs a également eu très peu de changements significatifs. Le plan semble revenir en arrière, en espérant que les joueurs restent en bonne santé, et

En toute honnêteté, les Cardinals n’avaient pas trop de gros agents libres. Leurs plus grosses pertes en dehors de Quintana ont été les départs à la retraite de Molina et Albert Pujols. Ils ont été la dernière étape pour quelques joueurs au cours des dernières saisons. John Lester, JA Happ et Andrew Miller figuraient tous sur la liste 2021. Il faudrait un échange ou une signature d’agent libre quelque peu inattendue pour avoir un ajout majeur à la liste. Selon la rumeur, ils étaient une destination pour plusieurs des grands arrêts-courts des agents libres, mais ils n’ont jamais conclu d’accord avec quelqu’un.

Saint-Louis pourrait très bien finir par refaire la même erreur avec Arenado. Nous ne le saurons pas cette année. La prochaine intersaison, lorsque leurs quatre meilleurs lanceurs partants deviendront tous éligibles comme agent libre, nous aurons une réponse.

Même avant qu’Arenado ne rejoigne l’organisation, c’était une équipe qui concourait constamment. Leurs phases de reconstruction sont courtes. Les chances qu’ils remportent la National League Central sont toujours élevées. Presque tout le monde croit déjà que les Cardinals se rendent aux séries éliminatoires de 2023 d’une manière ou d’une autre. Une autre sortie anticipée peut influencer davantage le récit.

St. Louis a une fiche de 0-3 en séries éliminatoires depuis l’arrivée d’Arenado. Il a opté dans l’espoir d’aller un peu plus loin dans les séries éliminatoires. Réalise-t-il son souhait ou le front office a-t-il été surpris en train de faire la sieste cet hiver ?