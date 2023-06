Les cardinaux ont peut-être déjà aligné le remplaçant de Paul Goldschmidt

Les Cardinals de St. Louis devront peut-être faire face à la musique d’une star bien-aimée compte tenu de leurs difficultés à concourir en 2023.

Après avoir montré quelques brefs signes de vie, y compris une séquence de 11-3 de la mi-fin mai, les Cardinals de St. Louis sont de retour à la défaite avec laquelle ils ont commencé la saison, après avoir enregistré une fiche de 2-8 lors de leurs 10 derniers et assis en dernier dans le NL Central. Ils sont à 8,5 matchs de la première place avec la mi-juin à venir.

Cela les place dans une position précaire avec des voies à suivre qui n’ont pas nécessairement de bonnes réponses tranchées. Le problème est que les réponses à ces questions ne se révéleront que des années plus tard.

Une pensée qui fait des progrès dans la conversation est de savoir quoi faire avec Paul Goldschmidt. Will Leitch a écrit une colonne pour MLB.com qui étudié l’idée de l’échanger. Leitch préconise de l’envoyer – malgré une clause de non-échange à laquelle Goldschmidt renoncerait vraisemblablement pour aller voir un concurrent – ​​un concept qu’il admet volontiers sera une pilule difficile à avaler pour les fans des Cardinals.

Mais il y a une chose qui pourrait rendre l’idée beaucoup plus facile : qui attend en arrière-plan, avec juste un petit ajustement.

Jordan Walker pourrait être le remplaçant de Paul Goldschmidt au premier but

Passer d’un joueur comme Goldschmidt – un MVP en titre – c’est comme sauter d’un avion : il n’y a absolument aucun moyen d’annuler un mouvement aussi radical. Mais Jordan Walker pourrait être le déclencheur de St. Louis pour transformer la décision d’un plongeon sur terre en un parachute pacifique dans le paysage compétitif.

Leitch donne plusieurs raisons convaincantes pour lesquelles Goldschmidt pourrait avoir raison d’être échangé. Le plus évident est que les cardinaux pourraient (et devraient, pour rendre un accord tenable) retirer les armes des jeunes de l’accord et tirer profit de l’une des pièces commerciales potentiellement les plus précieuses de la MLB en ce moment.

Cependant, celui qui se démarque le plus est celui qui se trouve déjà devant les fans des Cardinals. Walker a joué 31 matchs cette année pour une barre oblique de .288/.347/.441, avec la plupart de ses matchs dans le champ extérieur.

Voici l’évaluation de Leitch :

« Nolan Arenado ne va nulle part, donc la troisième base, la position naturelle de Walker, est éliminée. Et les luttes de Walker dans le champ extérieur ont été bien documentées – encore une fois, tout à fait raisonnables pour quelqu’un qui débute là-bas. Mais à un certain niveau, la première base ressemble certainement à un endroit comme Walker – un gars énorme, une grande cible, mais avec une agilité naturelle – pourrait se garer pendant de nombreuses années à venir. Vous pouvez obtenir des représentants quotidiens de Walker dès maintenant et aider à éclaircir la situation de champ extérieur encombrée et chaotique. Plus vous y pensez, plus Walker au premier but a du sens, n’est-ce pas?

Walker n’a pas joué au premier but dans les majeures ou les mineures. Il a -5 retraits au-dessus de la moyenne dans le champ extérieur cette année, donc les Cardinals seraient avisés de poursuivre d’autres options s’ils pensent que son développement là-bas sera trop lent pour être soutenu.

La première base, bien que n’étant pas une position facile, ne nécessite pas autant de conscience spatiale qu’un rôle de champ extérieur et pourrait être un changement de rythme avec la troisième base hors du tableau pour Walker. Les Cardinals ne voudront peut-être pas trop jouer avec son positionnement étant donné qu’il est toujours classé comme le meilleur espoir de la MLB.

Le point, en fin de compte, est le suivant: l’émergence de Walker depuis le moment où il a été appelé jusqu’à présent n’a pas été semée d’embûches comme d’autres jeunes appelés à travers la ligue. Il a eu ses combats, mais pas de grosses crises, surtout offensivement. Si les Cardinals doivent quitter Goldschmidt, il s’agit d’une option au moins utile qui pourrait leur donner la confiance nécessaire pour encaisser et se rééquiper.

Rien de tout cela n’est même une discussion si les cardinaux gagnaient des matchs, cependant.