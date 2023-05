Les cardinaux ont offert la victoire avec un terrible appel contre Mookie Betts

Les Dodgers de Los Angeles ont perdu contre les Cardinals de St. Louis samedi après un terrible coup-trois sur le voltigeur Mookie Betts.

Redoutez-le, fuyez-le, « The Ump Show » arrive toujours. Il y a eu des appels douteux des arbitres de la MLB ces derniers jours et semaines. Effectivement, cela s’est poursuivi samedi dans un match entre deux grandes équipes de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles et les Cardinals de St. Louis.

Malheureusement, l’équipe de NL West a fait l’objet d’un appel douteux en fin de match.

Les Dodgers sont entrés en fin de neuvième manche derrière les Cardinals 6-3, mais ont réussi à tirer en un point après un doublé RBI de Jason Heyward et une mouche sacrificielle de Will Smith. Avec Heyward sur la base, le voltigeur Mookie Betts est monté au créneau, cherchant à le ramener à la maison pour égaliser le match. Mais sur un décompte complet, le releveur des Cardinals Giovanny Gallegos a lancé une balle rapide de 94 mph qui semblait être à l’extérieur pour une balle. Au lieu de cela, l’arbitre du marbre Paul Emmel a appelé Betts sur des grèves pour mettre fin au match et donner la victoire à St. Louis.

Ump Show: trois appels controversés coûtent aux Dodgers et donnent la victoire aux Cardinals

Pour ceux qui voulaient une vue du terrain depuis la boîte des frappeurs, jetez un coup d’œil par vous-mêmes.

Il y avait aussi une controverse dans le bâton de Smith. Au cinquième lancer que Smith a vu, il a atterri en dehors de la zone de frappe, similaire au sixième lancer vu par Betts, et a été qualifié de frappe. De manière réaliste, cela aurait pu laisser les Dodgers avec deux retraits avec lesquels travailler et deux coureurs sur la base.

Avec la victoire, les Cardinals ont maintenant la chance de remporter la série avec une victoire dimanche. St. Louis a remporté le match d’ouverture de la série par le score de 16-8 et le match de samedi. Pendant ce temps, les Dodgers devront essayer de diviser la série dimanche, puisqu’ils ont remporté le match de vendredi soir 5-0.

La neuvième manche a commencé avec une telle promesse pour les Dodgers, mais elle s’est ensuite terminée par la colère et la controverse suite à l’appel d’Emmel.