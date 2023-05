Les cardinaux ont frappé 7 circuits dans un match à domicile pour la première fois depuis 1940, battent les Dodgers

ST. LOUIS – Une par une, les balles de baseball ont volé hors des limites du stade Busch, si souvent que l’horizon du centre-ville a commencé à ressembler à une célébration du 4 juillet avec des feux d’artifice apparemment ininterrompus.

Les Cardinals ont frappé sept circuits pour la première fois dans l’histoire du Busch Stadium III en route vers une raclée 16-8 des Dodgers en visite jeudi soir. Cela a commencé avec quatre circuits en fin de troisième.

Willson Contreras a commencé le barrage, martelant un tir de trois points au champ central tout de suite. Juan Yepez, qui est entré dans le match en remplacement de Tommy Edman (douleurs abdominales basses) a répondu avec un coup de circuit en solo, ouvrant la voie à Nolan Gorman (qui a marqué Julio Urías pour le premier coup de circuit d’un lanceur gaucher dans sa carrière dans les ligues majeures) et Paul DeJong a fait trois dingers consécutifs pour les Cardinals.

Puis est venu Nolan Arenado, qui a réussi son sixième aller-retour en sept jours en fin de quatrième pour en faire un match de 9-2. Les Dodgers ont finalement récupéré leur chemin dans le match – en partie grâce à un grand chelem de Freddie Freeman, son 300e circuit en carrière – réduisant le déficit à 9-7. Max Muncy en a fait un match à un point avec un circuit au septième. Mais la fête du home run de St. Louis a repris vie en fin de huitième, avec Contreras et Gorman quittant à nouveau la cour.

C’était la première fois que les Cardinals réussissaient sept coups de circuit dans un match à domicile depuis qu’ils avaient fait exploser les Dodgers de Brooklyn. le 7 mai 1940.

Quelqu’un devrait faire savoir aux Cardinals que le Derby du Home Run n’est pas prévu avant deux mois.

« Les coups de circuit aident vraiment », a déclaré le manager Oli Marmol. « Nous nous sommes creusés un trou et ces gars sont en mission. Offensivement, ça s’est vu aujourd’hui.

Les différences entre les cardinaux d’avril et les cardinaux d’aujourd’hui ne pourraient pas être plus claires. St. Louis joue avec l’intention qui lui manquait cruellement au début de la saison, surtout offensivement. Les Cardinals ont remporté neuf de leurs 11 derniers matchs. Au cours de cette période, les Cardinals ont marqué 85 points et réussi 27 circuits.

« Lorsque vous commencez à gagner, vous avez cette énergie, le bon sang-froid et le bon état d’esprit », a déclaré Contreras. « C’est vraiment contagieux. En ce moment, nous jouons vraiment du bon baseball. Nous revenons de l’arrière, nous marquons plusieurs points et les lanceurs font un excellent travail pour maintenir le match en vie.

Il n’y avait pas de meilleure énergie que l’ambiance de Contreras jeudi. Lorsqu’il a connecté Urías pour son premier coup de circuit du match, Contreras a regardé le vol du ballon, a fait plusieurs pas hors de la boîte du frappeur, a lancé sa batte puis a regardé ses coéquipiers avant de se lancer dans son trot de coup de circuit. Il était encore plus animé après sa deuxième longue balle, criant et pompant ses bras alors qu’il faisait le tour des buts.

« Je joue avec mes émotions, je joue avec mes (cheveux) en feu », a déclaré Contreras avec un sourire. « Ce n’est pas un secret. Je pense que c’est une chose qui me rend meilleur. … Quand il s’agit de gens qui me disent d’arrêter mes émotions ou de les enlever, c’est un non pour moi. N’y allez pas. C’est la seule chose qui me rend bien.

Les cardinaux ont passé des années à être du côté opposé aux bouffonneries de Contreras. Désormais, sa ferveur et sa passion sont devenues des atouts.

« Je pense que vous avez entendu la foule », a déclaré Marmol. «La pirogue a ressenti la même chose. C’est un gars que vous apprenez à détester quand il est de l’autre côté de la rue, et vous l’aimez absolument une fois qu’il est dans votre pirogue à cause de l’énergie et de la compétitivité qu’il apporte à la table tous les jours.

Au début de la saison, le personnel d’entraîneurs et le front office étaient impatients de voir comment la production offensive du club allait jouer. Au cours des deux dernières semaines, il est facile de comprendre pourquoi. Arenado a surmonté son début brutal pour compter six circuits pour aller avec un OPS de 1,040 au cours des 14 derniers jours. DeJong (.923) et Paul Goldschmidt (.917) mènent l’équipe en OPS, derrière seulement Gorman (1,015), qui a la troisième note la plus élevée de tout le baseball. C’est sans compter Edman, Brendan Donovan ou Lars Nootbaar, qui ont tous fait des sauts substantiels dans la production offensive ce mois-ci.

« Quand vous regardez April, il y a beaucoup de gars qui étaient au même endroit, où ils ne se sentaient pas bien là où ils étaient offensivement », a déclaré Marmol. « Heureusement, ils ont persévéré parce qu’ils sont sacrément bons dans ce domaine. Maintenant, nous voyons tout se mettre en place, et ils jouent à leur potentiel et balancent très bien les chauves-souris. Cette formation peut faire des dégâts, et aujourd’hui en est un excellent exemple.

À 19-26 et à six matchs de la première place, les Cardinals savent qu’ils ont encore beaucoup de travail à faire s’ils veulent sauver leur saison. Ils savent aussi à quoi ressemble leur sol. Mais maintenant, pour la première fois cette saison, ils voient quel pourrait être leur plafond.

En ce moment, ils continueront à se balancer pour cela.

(Photo de Willson Contreras : Joe Puetz / USA Today)