Les cardinaux ont besoin de leaders capables de créer une identité et de développer Kyler Murray

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Après trois embauches d’entraîneur-chef en 10 ans, le propriétaire des Cardinals de l’Arizona, Michael Bidwell, doit enfin trouver un tandem entraîneur et directeur général aligné, capable d’établir une culture durable et gagnante et de faire jouer Kyler Murray à son plein potentiel.

Bidwell a annoncé lundi que Kliff Kingsbury avait été démis de ses fonctions. L’entraîneur-chef de 43 ans avait signé une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2027 il y a à peine 10 mois. L’équipe a également annoncé que le directeur général Steve Keim avait démissionné après s’être retiré de l’équipe en raison de problèmes de santé le mois dernier. Comme Kingsbury, Keim a signé une prolongation pendant l’intersaison jusqu’à la saison 2027.

“Nous vivrons avec les conséquences financières”, a déclaré Bidwell aux journalistes, lorsqu’on lui a demandé comment il gérerait les années restantes sur les contrats de Kingsbury et Keim.

Les cardinaux licencient HC Kliff Kingsbury, le directeur général Steve Keim démissionne Les Cardinals ont terminé derniers de la NFC West à 4-13, ce qui a conduit aux changements. Skip Bayless et Shannon Sharpe réagissent à la nouvelle.

Bidwell a déclaré qu’il avait déjà interviewé deux candidats internes pour le poste de directeur général chez Cardinals, le vice-président du personnel des joueurs Quentin Harris et le vice-président du personnel professionnel Adrian Wilson. Les deux ont repris les fonctions de Keim le mois dernier.

Au cours de son mandat de sept ans en tant que directeur général, Keim a eu sa part de balançoires et de ratés au sommet du comité de repêchage, y compris le quart-arrière Josh Rosen, ainsi que la production tiède des récents premiers tours en sécurité Isaiah Simmons et le secondeur Zaven Collins.

Keim a échangé le choix de premier tour de l’Arizona en 2022 contre le receveur Marquise “Hollywood” Brown, qui a raté cinq matchs cette saison en raison de blessures. Les Cardinals ont la sélection globale n ° 3 lors du prochain repêchage.

L’Arizona pourrait bénéficier d’une certaine stabilité sur le front des entraîneurs, n’ayant jamais eu d’entraîneur-chef depuis plus de six ans à la barre en plus de 100 ans en tant que franchise.

“Nous allons jeter le filet très loin, en le faisant différemment de ce que nous avons fait dans le passé”, a déclaré Bidwell concernant la recherche d’un directeur général et d’un entraîneur-chef.

En plus des candidats internes au directeur général, selon les rapports, les cardinaux ont également demandé des entretiens avec le directeur du personnel professionnel des 49ers de San Francisco, Ran Carthon, et le directeur général adjoint des 49ers, Adam Peters, ainsi que le directeur général adjoint des Bears de Chicago, Ian Cunningham, et le directeur du personnel des joueurs des Tennessee Titans, Monti. Ossenfort.

Bidwell est membre du comité de diversité, d’équité et d’inclusion de la ligue. Il a dit qu’il préférait embaucher d’abord un directeur général, puis que cette personne l’aide à embaucher un nouvel entraîneur-chef. Cependant, Bidwell n’a pas exclu la possibilité d’embaucher d’abord un entraîneur-chef.

Le coordinateur défensif actuel de l’Arizona, Vance Joseph, est un candidat potentiel pour le poste vacant d’entraîneur-chef.

Qui est responsable de l’échec du mandat de Kliff Kingsbury ? Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman discutent de qui est responsable de l’extinction de Kliff Kingsbury en Arizona.

Les Cardinals auraient l’intention de contacter les Saints de la Nouvelle-Orléans pour obtenir la permission d’interviewer l’ancien entraîneur-chef Sean Payton. Mais embaucher Payton nécessiterait une indemnité de repêchage, et le coût financier pourrait être supérieur à ce que les cardinaux sont prêts à dépenser, en particulier s’ils se lancent dans une guerre d’enchères avec d’autres équipes.

Mais débarquer quelqu’un comme Payton est ce dont Arizona a besoin. Les Cardinals n’ont pas remporté de match éliminatoire depuis 2015, la dernière fois que l’Arizona a remporté le NFC West. Payton a une victoire au Super Bowl à son actif, faisant de Drew Brees un quart-arrière digne du Temple de la renommée. Il pourrait fournir une stabilité et une structure à Murray pour devenir un QB d’élite.

Trouver un entraîneur pour tirer le meilleur parti de Murray devrait figurer en tête de liste de Bidwell, après avoir signé le produit de l’Oklahoma pour une prolongation de 230 millions de dollars sur cinq ans lors de la dernière intersaison. Murray a subi une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure du LCA au genou droit la semaine dernière et ne sera probablement pas complètement rétabli d’ici le début de la saison 2023.

“Nous voulons nous assurer que nous avons la culture de ce vestiaire, la culture de notre organisation vraiment axée sur un maximum d’efforts pour nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour gagner le NFC West”, a déclaré Bidwell.

Le propriétaire a déclaré qu’il avait parlé à une poignée de dirigeants dans le vestiaire pour obtenir leur avis sur le directeur général et la recherche d’entraîneurs. Ce groupe comprendra Murray.

Bidwell a noté qu’au début de la saison dernière, les Cardinals avaient une fiche de 10-2 et l’une des équipes les plus chaudes de la ligue. Depuis lors, l’Arizona est allé 5-18, dont sept défaites consécutives pour terminer la saison 2022.

“Nous étions l’équipe la plus chaude de la ligue il y a 13 mois”, a déclaré Bidwell. “Vous l’avez tous vu. Il y a eu des équipes qui ont été abattues il y a quelques années, qui se sont retournées et qui sont maintenant en séries éliminatoires. J’ai donc l’impression que nous pouvons faire un revirement rapide. Nous devons obtenir le bon entraîneur, le bon directeur général ici. Nous pouvons le faire. Nous avons beaucoup de talent dans cette équipe.”

Tout comme ce que l’entraîneur des Seahawks de Seattle Pete Carroll a accompli avec Russell Wilson, l’entraîneur des Ravens de Baltimore John Harbaugh a accompli avec Lamar Jackson ou même l’entraîneur des Falcons d’Atlanta Dan Reeves a accompli avec Michael Vick il y a plus de 20 ans, Bidwell doit trouver un entraîneur-chef expérimenté qui peut obtenir le meilleur de Murray pour que les Cardinals atteignent leur plein potentiel.

“Je ne sais pas si nous sommes aussi brisés que les gens le pensent peut-être”, a déclaré Bidwell. “Notre bilan est terrible. Mais quand vous regardez le talent de cette équipe, nous avons beaucoup de talent. Nous devons juste nous assurer qu’ils jouent tous ensemble.”

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .