Le quart des Cardinals Josh Dobbs marque sur « Tush Push » Josh Dobbs marque un touché d’un mètre, donnant aux Cardinals une avance rapide sur les Ravens.

TEMPE, Arizona — Le Les Cardinals de l’Arizona prévoient de recruter le quart recrue Clayton Tune dimanche contre les Browns à Cleveland, a déclaré une source à Adam Schefter d’ESPN.

Cependant, plus tôt lundi, l’entraîneur Jonathan Gannon a déclaré qu’il y avait une chance que Kyler Murray puisse commencer alors qu’il continue d’accélérer son retour d’une opération du LCA.

“Si ce n’est pas Kyler, alors ce sera Clayton Tune”, a déclaré Gannon lors de sa conférence de presse.

Gannon, cependant, ne s’engagerait pas à ce que Murray soit actif dimanche si Tune est le titulaire.

“Nous verrons”, a déclaré Gannon.

Joshua Dobbs, qui a débuté les huit matchs des Cardinals 1-7, sera relégué soit au rôle de remplaçant, soit au rôle de quart-arrière d’urgence selon le statut de Murray. Si Murray devait commencer, Gannon a déclaré que Tune serait le remplaçant et Dobbs serait le quart-arrière d’urgence.

“Ce sont tous des scénarios qui pourraient être en jeu”, a déclaré Gannon.

Gannon a déclaré qu’il ne savait « vraiment » pas quand il déciderait qui débutera contre les Browns. L’Arizona partira pour Cleveland vendredi.

“Nous verrons comment se déroule la semaine”, a déclaré Gannon. “J’aime évaluer la semaine d’entraînement au fur et à mesure, mercredi, jeudi, vendredi et nous prendrons cette décision plus près du match.”

Le changement de quart-arrière lundi survient après que Gannon ait déclaré, après la défaite 31-24 de dimanche contre les Ravens de Baltimore, que Dobbs débuterait dimanche à Cleveland. Dobbs a terminé avec 208 verges sur 25 passes sur 37 avec deux touchés et deux interceptions contre les Ravens, mais n’a récolté que 61 verges par la passe jusqu’à environ 9 :20 du quatrième quart.

Gannon a déclaré lundi qu’il avait commencé à changer d’avis tard dimanche et tôt lundi après avoir visionné un film du match contre les Ravens.

“Le simple fait de revoir la cassette, de parler avec le personnel, j’ai l’impression que cela nous donne la meilleure chance de gagner”, a déclaré Gannon.

Dobbs a totalisé 1 569 verges avec huit touchés et cinq interceptions lors de ses huit départs.

Que Murray ait une chance de faire ses débuts en 2023 dépendra de ses progrès cette semaine, a déclaré Gannon, ajoutant que Murray “fait du bon travail” à l’entraînement jusqu’à présent.

“Il fait des progrès”, a déclaré Gannon. “Mais je veux juste m’assurer qu’il se sente à l’aise avec tout ce que nous lui demandons de faire.”

Gannon a déclaré qu’il voulait que Murray soit “à 100% à l’aise avec ce qu’il fait”.

Gannon a déclaré que le moment du retour de Murray sur le terrain sera davantage dicté par les Cardinals que par leur adversaire. La fenêtre d’entraînement de 21 jours de Murray après avoir été désigné pour revenir de la liste des joueurs physiquement incapables de jouer se terminera le 8 novembre, quelques jours avant que l’Arizona n’accueille les Falcons d’Atlanta.

Gannon a déclaré que les trois quarts ont pris la nouvelle du remaniement comme étant « bonne ».

“Ils ont tous les trois géré la situation”, a-t-il déclaré, “comme des pros”.