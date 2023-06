Les cardinaux «énervés» après que le balayage des pirates ait atteint un nouveau plus bas

Le lanceur des St. Louis Cardinals, Adam Wainwright, dit que l’équipe est « énervée », pas inquiète, après avoir été balayée par le rival des Pirates de Pittsburgh.

Les Cardinals de St. Louis devaient être l’une des meilleures équipes de la Ligue nationale à l’approche de la saison 2023. Ils avaient le pouvoir vedette, une nouvelle option supposée de capture à long terme à Willson Contreras, et ont appelé leur meilleur espoir à Jordan Walker. Au lieu de cela, ils sont assis près du bas non seulement du NL Central, mais de toute la ligue.

St. Louis est entré ce week-end dans l’espoir de remporter des victoires dans une série charnière contre le rival des Pirates de Pittsburgh. Ils n’avaient pas remporté de série depuis le 21 mai, date à laquelle ils avaient remporté trois matchs sur quatre contre les Dodgers de Los Angeles. Non seulement ils ont perdu la série contre les Pirates, mais ils ont été balayés après leur défaite 2-1 dimanche.

Après le match, le lanceur partant Adam Wainwright a déclaré, via Derrick Goold du St. Louis Post-Dispatch, que les Cardinals ne paniquaient pas lorsqu’on leur a demandé comment l’équipe se sentait à la dernière place. Lorsqu’on lui a proposé le mot concerné en option, Wainwright a déclaré que « énervé » serait un meilleur mot.

Adam Wainwright dit que les cardinaux sont plus «énervés» que préoccupés d’être à la dernière place

« Je ne pense pas que ‘préoccupé’ soit le bon mot », a déclaré Wainwright, h/t le St. Louis Post-Dispatch. « Je pense que ‘énervé’ est le bon mot. Je pense que tout le monde est énervé contre beaucoup de choses différentes. Nous arrivons ici et nous regardons autour de nous et nous nous disons : « Qu’est-ce que c’est que ça ? » Certaines choses ne s’expliquent pas. Tu dois juste y aller et jouer.

Lors du match de dimanche, les Cardinals n’ont pas pu aligner plus d’un point, qui est arrivé sur un coup de circuit en solo d’Adam Knizer. En dehors de cela, les Cardinals étaient 0 pour 6 avec des coureurs en position de score. Le lanceur partant Miles Mikolas a accordé un simple de deux points à Ji Hwan Bae lors de la première manche et a accordé 10 coups sûrs au total en cinq manches complètes.

Dans ce dernier match à un point, les Cardinals ont maintenant une fiche de 6-13 sur l’année dans lesdits matchs.

Le lanceur de St. Louis a cédé la troisième moyenne au bâton la plus élevée à l’opposition à 0,270. Seuls les équipes de lanceurs des Oakland Athletics (.280) et des Rockies du Colorado (.273) ont abandonné des moyennes au bâton plus élevées.

Les Cardinals ont peut-être été balayés, mais ils ont encore 7,5 matchs de retard pour la première place dans le NL Central, qui est grand ouvert, et il leur reste encore beaucoup de saison pour changer les choses. Mais, ils ont le pire pourcentage de victoires de toute la NL avec 0,417, inférieur au 0,424 des Nationals de Washington.

Le test difficile de St. Louis se poursuivra, alors qu’ils affronteront une équipe des Texas Rangers qui a remporté huit de leurs 10 derniers matchs et marqué plus de 10 points dans un match 16 fois cette saison, ce qui est à égalité avec le plus au cours des 100 dernières années, par statistiques et informations ESPN.