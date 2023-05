Les cardinaux éloignent Willson Contreras du receveur un casse-tête

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Le receveur des Cardinals de St. Louis, Willson Contreras, ne sera pas le receveur de l’équipe dans un « avenir prévisible ».

Après l’avoir signé pour un contrat de 87 millions de dollars sur cinq ans pour remplacer le futur Hall of Famer Yadier Molina, les Cards se sont éloignées de Contreras pour le moment.

Que voulez-vous dire qu’il ne va pas attraper dans un avenir prévisible ? Maintenant, l’équipe a dit que c’était pour des « raisons de confort » pour la rotation de départ, qui n’a pas été très bonne cette année.

Mais cela ne fait pas n’importe quel sens pour moi. Juste au moment où il semblait que le front office des Cardinals avait fait l’un des gestes les plus stupides que vous puissiez faire dans la saison jusqu’à présent, ils ont dit « tiens ma bière, nous en avons une de plus pour toi ».

Les cardinaux gèrent mal Willson Contreras et leur saison 2023

Ce mouvement vient du front office, clairement, et je ne le comprends pas. Quand il est sorti pour la première fois, ils ont dit qu’il jouerait un peu de DH, une première base et un coin extérieur, et le lendemain, leur président des opérations de baseball, John Mozeliak, a déclaré que ce serait davantage dans le rôle de DH.

« Je sais [we previously said he’d alternate positions]», dit-il, « mais après avoir parlé avec [Willson]ça va être dans le rôle de DH en ce moment, et il y a de la lumière au bout du tunnel pour le ramener derrière la plaque. »

Qu’est-ce que cela signifie? Quel tunnel ? Vous avez créé ce tunnel. Il n’y a pas besoin de lumière au bout du tunnel, vous avez dit qu’il n’allait pas attraper dans un avenir prévisible.

On a juste l’impression que c’est une excuse pour un mauvais lancer.

Eh bien, j’ai des nouvelles pour vous, front office des cardinaux. Tout le monde savait que le pitch pour les Cardinals cette année allait être mauvais. Vous espériez juste que l’attaque pourrait être suffisamment élitiste pour compenser cela, mais cette nouvelle n’est pas révolutionnaire.

On a l’impression qu’ils utilisent Contreras comme excuse pour expliquer pourquoi ils ne sont pas bons.

Willson Contreras double dans le premier Wrigley AB en tant que Cardinal et se moque de la foule

Vous vous souvenez de 2016 ? Les Cubs de Chicago, champions des World Series ? Leur lanceur de départ cette année-là avait la quatrième meilleure équipe en moyenne de points cette année-là. Devinez qui était un jeune receveur recrue qui a joué près de la moitié de ses matchs ? Willson Contreras.

Il a été formidable pour eux et a joué un rôle important dans leur succès dans cette série mondiale. Et maintenant, c’est comme si les Cardinals, lors de leurs 30 premiers matchs avec lui, disaient : « ce type n’est pas un receveur ». Eh bien, vous venez de lui payer 90 millions de dollars pour être votre receveur. Peut-être que vous auriez dû mettre une meilleure rotation sur le terrain.

Un autre geste stupide que les cardinaux ont fait pour commencer l’année : renvoyer Jordan Walker.

Jordan Walker a connu un début de carrière historiquement bon. Il a eu une séquence de 12 matchs avec coup sûr. Il a été le seul joueur au cours des 110 dernières années à avoir commencé sa carrière dans la MLB avec une séquence de plus de 10 matchs avec succès avant d’avoir 21 ans.

Astros, Cardinals, Yankees, White Sox : quelles équipes devraient s’inquiéter ?

Et ils ont juste arrêté de le jouer, lui donnant une option sur Triple-A. Ils ont dit qu’il avait besoin de travailler son swing. Eh bien, laissez-le travailler dans la cour des grands. Mon frère [Justin] toujours des crédits [former Detroit Tigers manager] Jim Leyland pour l’avoir laissé lutter dans les grands. Parfois, cela signifiait s’illuminer, mais cela a eu un grand impact sur l’évolution de sa carrière.

Qu’est-ce que cela dit à Jordan Walker? Qu’ils ne croient pas en lui, et à tout signe de lutte, il pourrait être renvoyé.

Les Cardinals sont entrés lundi 11-24, bons derniers dans le NL Central, et ont disputé 10 matchs sous .500 pour la première fois depuis 2007. Cela vous semble fou? C’est. C’est une organisation qui s’est habituée à gagner.

Peut-être qu’ils ne vont pas aux World Series autant qu’ils le voudraient ou ne participeront pas aux séries éliminatoires chaque année, mais ils sont toujours en lice. Ils ont mis fin à une séquence de huit défaites consécutives dimanche et ont de nouveau gagné lundi, avec Contreras au volant dans le feu vert contre son ancienne équipe. Ils ont également toujours le MVP en titre de la NL, Paul Goldschmidt. Mais ne vous inquiétez pas, fans des Cardinals : il pourrait bientôt être hors de l’alignement.

Willson Contreras doit jouer une première base.