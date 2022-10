Les cardinaux dépassent St. Bede pour une victoire de 46-22 – Shaw Local

PÉROU – Les Forreston Cardinals ne font rien de nouveau, mais c’est sûr que c’est spécial.

Les Cardinals ont marqué à chaque fois qu’ils ont touché le ballon, en utilisant leur jeu de course à double aile double, en route vers une victoire de 46-22 contre les Bruins de St. Bede lors d’un match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 1A samedi après-midi. à l’Académie Saint-Bède.

“Vous pouvez remercier certains de nos ancêtres pour cela [running game]. Certains des gars qui ont commencé ça avant moi. Alors oui, c’est qui nous sommes. C’est notre identité », a déclaré l’entraîneur et ancien de Forreston Keynon Janicke (’12) en hommage aux anciens entraîneurs de Forreston Dennis Diduck et Kyle Zick, pour qui il a joué.

«Nous avons contrôlé le ballon, nous avons contrôlé le temps, exactement ce que nous voulions faire. Habituellement, nous ne nous réunissons pas et nous nous déplaçons. Nous avons décidé ces dernières semaines de ralentir un peu. Alors oui, exactement ce que nous voulons faire.

Les Cardinals (6-4) accueilleront la Chicago Hope Academy n ° 2 au deuxième tour. Les Eagles ont battu Chicago Corliss 69-0 vendredi.

Forreston a couru huit jeux consécutifs jusqu’au St. Bede 18 après avoir reçu le coup d’envoi d’ouverture. Une pénalité l’a repoussé au 28, mais le quart-arrière Brock Smith a lancé une frappe de TD à Kaleb Sanders à partir de là, et Johnathen Kobler a ajouté la course de conversion.

La mascotte de St. Bede Bruin court avec le drapeau de l’école devant la section étudiante après que l’équipe a marqué un touché contre Forreston lors du match éliminatoire du premier tour de classe 1A le samedi 29 octobre 2022 à l’Académie du Pérou. (Kyle Russell pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

Les Cardinals ont opté pour un coup de pied en jeu, récupérant au 38 des Bruins. Six jeux plus tard, Kaleb Sanders a encaissé avec un touché de 10 verges. Sanders a également marqué lors de la conversion pour donner aux Cardinals une avance de 16-0 avec 2:18 à faire au premier quart.

Un entraînement de 15 jeux et 77 verges a permis aux Cardinals de marquer un touché de 13 verges par Smith pour envoyer les Cardinals à l’entracte avec une avance de 24-0 à la mi-temps.

Les Bruins ont eu des occasions de marquer, mais sont repartis les mains vides sur quatre passes incomplètes juste à l’extérieur de la zone rouge.

“Nous avons eu des choses inhabituelles”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. «Ils conduisent, et ils ne faisaient que cracher le ballon là-bas, ce n’était même pas un coup de pied en jeu. Vous savez comment ça se passe. Vous frappe dans les pads et rebondit, et ils le récupèrent à nouveau et nous perdons deux scores avant même d’avoir une chance.

«Ensuite, nous descendons, nous tirons une balle dans le pied avec des gouttes inhabituelles. Quelques pénalités inhabituelles. La prochaine chose que vous savez, nous avons perdu trois points. Ne pas l’avoir avant la mi-temps… Je ne sais pas ce que c’était. Atmosphère des séries éliminatoires, mais nous avons fait des erreurs inhabituelles en première mi-temps, et c’est devenu trop hors de portée pour nous.

St. Bede (7-3) s’est finalement inscrit au tableau avec un entraînement de 11 jeux et 61 verges sur les jambes et le bras de John Brady.

Le quart-arrière senior des Bruins a couru huit fois pour 27 verges et a réussi un gain de 14 verges avant de marquer sur une course de 11 verges. Brady est passé à Ben Wallace pour la conversion pour le rendre 24-8.

Forreston a utilisé une forte dose de Kobler, qui a couru sur quatre des cinq premiers jeux des Cardinals, avant de marquer un touché de 37 verges.

Les fans de Forreston ont à peine fini d’encourager ce jeu lorsque les Cardinals ont intercepté une passe de Brady au premier essai. Trois jeux plus tard, Kobler s’est échappé pour un touché de 28 verges.

Les Cardinals ont accumulé 288 verges au sol, menés par Kobler, qui a gagné 149 verges en 17 courses.

“C’était un effort d’équipe total et nous n’avons pas fait beaucoup d’erreurs”, a déclaré Janicke. “Je pense qu’en regardant notre fiche de 5-4, nous avons définitivement fait trop d’erreurs cette année, mais nous sommes venus ici, nous avons pris soin du ballon, les équipes spéciales n’ont pas été un problème et ont fait exactement ce que nous étions prêts à faire. Tellement fier de nos gars.

“St. Bede est une excellente équipe d’accueil. Ils nous ont un peu inquiétés en seconde période avec certaines des choses qu’ils faisaient. Je suis content que nous soyons sortis d’ici avec une victoire.

Brady a réussi deux autres touchés, un de 20 verges à Thomas Makransky et un de 16 verges à Ben Wallace pour clôturer le score des Bruins. Brady a terminé avec 150 verges au sol en 21 courses et a réussi 154 verges.

Ben Wallace (13) de St. Bede attrape un touché contre McKreon Crase (5) de Morrison lors du match éliminatoire du premier tour de classe 1A le samedi 29 octobre 2022 à l’Académie du Pérou. (Kyle Russell pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

À 6-4, Forreston peut être considéré comme un outsider dans les séries éliminatoires de cette année. Là encore, il a remporté trois championnats d’État au cours des cinq dernières saisons.

« Cela nous convient parfaitement. Je pense que les gens sauront toujours que nous sommes Forreston, et nous allons leur donner un combat », a déclaré Janicke.

Eustice n’est pas celui qui a pris Forreston à la légère en tant qu’équipe 5-4.

« Nous savions qu’ils étaient bien meilleurs que le 5-4. Nous avons regardé la bande sur eux. Honnêtement, ils étaient à trois ou quatre minutes d’être une équipe 7-2, 8-1 », a-t-il déclaré. « Nous pensions pouvoir les arrêter plusieurs fois, et nous avons fini par ne pas les arrêter une seule fois. Ils exécutent juste, font avancer le ballon et nous devons être plus forts. Nous devons être un autre niveau de force pour pouvoir rivaliser avec des équipes comme celle-ci.

Eustice a déclaré que les seniors de St. Bede avaient une saison et une carrière dont ils pouvaient être fiers.

“Leurs carrières universitaires de la deuxième année à la dernière année, ils étaient 20-7 …”, a-t-il déclaré. « Cela va leur faire mal pendant un certain temps. Nous nous sommes tellement amusés cette année. C’est toujours nul quand ça se termine. Je pense qu’au début de l’année, tu auras une fiche de 7-2 et tu vas organiser un match éliminatoire, nous nous serions inscrits pour ça.