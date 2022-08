Les cardinaux de l’Église catholique ont convergé au Vatican avec le pape François

Commentez cette histoire Commentaire

CITÉ DU VATICAN – Les cardinaux de l’Église catholique ont convergé à Rome pour une liste d’événements officiels qui ont commencé samedi lorsque le pape François a élevé 20 nouveaux ecclésiastiques à leur club exclusif. Ensuite, à l’ordre du jour, deux jours de discussions, à partir de lundi, sur les réformes de la constitution du Vatican. Mais tout aussi crucial, il y a aussi un agenda non officiel.

Les cardinaux doivent apprendre à se connaître, car chaque fois que François démissionne ou meurt, ils devront choisir son successeur dans leurs rangs. Étant donné la rareté de tels rassemblements, c’est l’une de leurs meilleures chances de se regrouper, de se jauger et de se forger une opinion sur l’orientation future de l’Église catholique.

“Ce n’est pas un casting [call], mais nous avons besoin de ce moment », a déclaré le cardinal Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat, au Maroc, d’origine espagnole. « Tôt ou tard, nous devrons choisir le prochain pape. Nous avons donc besoin de nous entendre, de nous connaître.

Le Vatican affirme que 197 des 226 cardinaux du monde sont arrivés à Rome cette semaine – un pourcentage remarquable, compte tenu de l’âge avancé des membres du groupe. (Seuls les cardinaux de moins de 80 ans – pour le moment, 132 personnes – sont éligibles pour participer à un conclave qui sélectionne le pape.)

Bien que les cardinaux se réunissent généralement en nombre important au Vatican chaque fois que François crée de nouveaux membres – ce qu’il a fait huit fois pendant son pontificat – il n’y a pas eu de consistoire, comme on le sait, en 2021. Et celui de 2020 avait une participation limitée en raison de la pandémie. En conséquence, il s’agit du premier grand rassemblement de cardinaux depuis 2019, une époque où le point final du pontificat de François semblait une notion bien plus lointaine. Certains observateurs d’église disent qu’il faut remonter encore plus loin – jusqu’en 2015 – pour trouver un moment où les cardinaux se sont présentés au Vatican en nombre similaire.

Dans quatre mois, François aura 86 ans, un âge atteint par un seul autre pape en exercice depuis les années 1800 : Léon XIII, toujours assis à 93 ans en 1903. Bien que sa santé ait été stable pendant une grande partie de sa papauté, l’année dernière, il a subi une opération du côlon. et dit qu’il a encore des « traces » résiduelles de l’anesthésie générale. Et récemment, il a été principalement en fauteuil roulant à cause de douleurs au genou. Bien qu’aucune des deux questions n’ait interdit sa gouvernance de l’église, les événements ont rappelé la fragilité de la vieillesse et ont intensifié les questions sur sa longévité.

François a déclaré le mois dernier que la “porte est ouverte” à la retraite au cas où sa santé l’empêcherait de diriger l’église. Mais il a dit qu’il n’avait pas encore atteint ce point.

“Cela ne veut pas dire qu’après-demain je ne commencerai pas à penser [about it], droit?” dit François. “Mais pour le moment, honnêtement, je ne le fais pas.”

Dans les époques antérieures de l’église, on aurait pu s’attendre à ce que François continue à servir jusqu’à sa mort. Mais la stupéfiante démission du pape Benoît XVI en 2013 a créé une alternative pour les papes modernes.

Le pape Benoît XVI, dans l’isolement à la retraite, se profile dans l’opposition au pape François

Chaque fois que François quitte son poste, plusieurs questions cruciales sont posées aux cardinaux qui choisiront son remplaçant. La première est de savoir s’ils chercheront un successeur qui partage la vision de François d’une église plus inclusive. François, plus de neuf ans après son pontificat, a contribué à augmenter les chances d’un tel scénario, car ses nominations représentent désormais 63 % des cardinaux en âge de voter, selon les statistiques du Vatican. Pourtant, les conclaves sont notoirement imprévisibles. Tous les cardinaux sélectionnés par François ne partagent pas sa vision du monde. Et le soutien de cardinaux sélectionnés par les prédécesseurs plus conservateurs Benoît et Jean-Paul II serait encore nécessaire pour que tout futur pape atteigne le seuil des deux tiers.

Une autre question concerne la géographie : le prochain pape sera-t-il non européen ? Avant François, qui est argentin, l’Église avait sélectionné des pontifes européens pendant plus de 1 000 ans consécutifs. Mais alors que l’église se dessèche en Europe, son cœur géographique s’est déplacé vers des endroits comme l’Amérique latine et l’Afrique. François, avec les cardinaux qu’il a sélectionnés au fil des ans, a rendu le corps des électeurs potentiels moins européen. Le dernier groupe de cardinaux de François représente des endroits tels que le Timor-Leste, la Colombie et le Nigeria.

Lundi, les cardinaux tiendront deux jours de pourparlers sur la nouvelle constitution du Vatican, qui a été publiée en mars et équivalait à une réorganisation de la bureaucratie de l’Église. Mais il y a aussi beaucoup de temps pour fraterniser. Leur séjour à Rome coïncide avec la fermeture de la ville en août, les Romains ayant décampé de la ville vers les montagnes et les plages, et de nombreux cafés et restaurants sont fermés. Les rues autour du Vatican sont remplies d’un mélange de groupes de touristes et de prélats de haut rang.

López Romero, dans une interview, a déclaré qu’il avait déjà eu le temps de dîner et de prier avec un cardinal de Guinée, Robert Sarah. Le plus jeune cardinal, Giorgio Marengo, 48 ans, un Italien qui a servi en Mongolie pendant de nombreuses années, a déclaré que ses espoirs pour les jours à venir étaient «très élémentaires» – mieux connaître les autres cardinaux.