Les cardinaux continuent de s’envoler lors de la dernière défaite en série: « Nous perdons de différentes manières à chaque match »

ST. LOUIS – Le club-house du Busch Stadium était calme en fin d’après-midi dimanche, moins le bruit des chaussures de douche grinçant sur le carrelage de la salle de bain et des baskets sortant de la pièce. Les voix sourdes des interviews des joueurs représentaient le seul type de conversation en cours, et même alors, le discours était minime.

Qu’y avait-il à dire ? Les Cardinals avaient abandonné leur match en caoutchouc contre les Reds, 4-3. Jordan Hicks est entré dans un match nul en début de huitième manche et a rapidement marché Elly De La Cruz, qui a moins d’une semaine de temps de service dans les ligues majeures mais pourrait déjà être le joueur le plus rapide des ligues majeures. C’était le septième premier but sur balles de la saison de Hicks, en tête de la ligue, et il est revenu le mordre ainsi que les Cardinals presque instantanément. Un groundout et un ballon passé ont fait avancer De La Cruz de 180 pieds avant de marquer le point gagnant sur un groundball qui n’a jamais dépassé l’herbe du champ intérieur.

Je ne sais même pas quoi dire à ce stade… pic.twitter.com/spUIm25y6P – Rouges de Cincinnati (@Reds) 11 juin 2023

Mais à ce stade de la saison, les malheurs des Cardinals s’étendent bien au-delà d’un autre laissez-passer en fin de manche. Après avoir remporté le premier d’un set de trois matchs, St. Louis a abandonné une série de division pivot contre les Reds. Ils n’ont pas réussi à remporter leurs six dernières séries. Ils sont 12 matchs sous .500, solidement ancrés à la dernière place de la Ligue nationale centrale. Ils ont cherché inlassablement des solutions à leur spirale. Rien n’a éclaté. Au contraire, leur quête angoissante de réponses n’a conduit qu’à davantage de questions.

Alors que leur saison approche du territoire de déraillement potentiel, les Cardinals sont chargés de faire ce qui semble impossible. Le consensus général – des lanceurs aux joueurs en passant par la direction – est qu’ils doivent jouer au baseball parfait. C’est une demande intimidante pour n’importe quelle équipe, même celles qui sont en tête du classement. Mais pour Saint-Louis, c’est simplement une réalité.

« Nous devons être parfaits pour gagner en ce moment », a déclaré le manager Oli Marmol. « J’ai l’impression que nous ne pouvons pas faire d’erreur car l’autre équipe a trouvé le moyen d’en tirer parti à chaque fois. Nous ne pouvons pas renoncer à des retraits supplémentaires ou à un but sur balles, nous devons exécuter mieux que cela.

« Tout le monde a l’impression qu’il doit être parfait », a confirmé Adam Wainwright, après avoir accordé trois points en 5 manches 2/3 et avoir été aux prises avec l’absence de décision. «Les lanceurs ont l’impression qu’ils ne peuvent abandonner aucun point, les frappeurs ont l’impression qu’ils doivent conduire dans les points. Et lorsque vous vous concentrez constamment sur cela, vous vous concentrez sur l’exécution et la performance.

Peut-être qu’aucune meilleure statistique n’illustre cela que la performance des Cardinals avec des coureurs en position de marquer. Au cours de la série, les frappeurs de St. Louis sont allés 2 en 22 dans cette situation et ont laissé 25 coureurs sur la base. Qu’il s’agisse de créer une course avec une petite balle, d’incorporer des frappes situationnelles ou de frapper la balle, les Cardinals n’ont réussi à générer aucun type d’élan avec des coureurs sur la base.

« Tout simplement pas très bon », a déclaré Nolan Arenado, qui est allé 5 en 11 sur la série avec deux circuits et un triple, un rare point lumineux pour l’attaque dans la série. « Je ne sais pas comment le décrire autrement. L’année dernière, nous avons trouvé des moyens de gagner, cette année, nous trouvons des moyens de perdre. C’est la plus grande différence en ce moment. C’est à nous de changer les choses. »

« Chaque fois que nous commettons une erreur, quelqu’un en profite », a-t-il ajouté. « Vous avez l’impression que vous devez être parfait car ils continuent de capitaliser dessus. »

Sensation d’un thème ici?

Marmol n’a pas nié la mauvaise production des Cardinals dans les situations de but, mais a indiqué qu’il n’y avait rien de flagrant dans les approches que les frappeurs utilisent au marbre.

« Du point de vue de l’approche, il n’y a rien que vous puissiez indiquer qui soit hors norme », a déclaré Marmol. « Je dirai que lorsque vous êtes dans le trou autant que nous et que vous avez eu des séries de matchs qui ne semblent pas bons et que vous essayez de vous en sortir, il peut y avoir une pression supplémentaire pour être le un pour le faire. Mais du point de vue de l’approche, j’ai l’impression de faire confiance à nos gars et à la façon dont ils se présentent au marbre, nous n’avons tout simplement pas réussi.

« Ça n’a pas été bon », a-t-il ajouté. Je pense que nous l’avons tous souligné. C’est la différence entre où nous voulons arriver et où nous en sommes. Notre capacité à réussir un gros coup sûr avec des coureurs en position de marquer, puis à ajouter et à continuer à tirer parti de cet élan… nous devons trouver un moyen de le faire. Si nous voulons nous en sortir et commencer à jouer du bon baseball, nous devrons commencer à conduire dans certaines courses dans ces situations, en fin de compte.

Mais étant donné l’ensemble du jeu des Cardinals, à quoi cela sert-il de blâmer un domaine de sous-performance? Les Cardinals sont à une défaite de leur 40e défaite. Ils ont joué 66 matchs. Leur saison a été une énorme déception, apparemment depuis le saut. L’ensemble de la liste n’a pas répondu aux attentes, et si leur trajectoire actuelle ne change pas, il y a un risque que tout s’effondre.

« Nous sommes tous très contrariés par la façon dont les choses se passent », a déclaré Wainwright. «Nous continuons à nous présenter et nous nous attendons à ce que ce soit différent, et cela continue de ne pas être différent. … Le seul dénominateur commun que nous ayons est que nous trouvons des moyens de perdre. Nous perdons de différentes manières à chaque match.

La dernière phrase de Wainwright pourrait très bien être le surnom des Cardinals cette saison. De nombreuses équipes ont sous-performé leurs projections pour commencer la saison, y compris d’autres favoris des séries éliminatoires comme les Padres, les Mets, les Phillies et les Mariners. Mais aucun n’a rivalisé de déception avec le degré des cardinaux.

Le seul remède à la chute libre des cardinaux semble en effet être de jouer au baseball parfait. Mais lors de leur dernière défaite en série, ils ont montré à quel point ils sont loin d’être parfaits.

(Photo d’Elly De La Cruz : Zach Dalin / USA Today)