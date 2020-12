GLENDALE, Arizona: Les Cardinals de l’Arizona ont roulé pendant les sept premières semaines de la saison, leur attaque à indice d’octane élevé a augmenté les verges, le titre de NFC West dans leur ligne de mire.

Après une défaite décevante contre les Rams de Los Angeles, leur quatrième en cinq matchs, les Cardinals sont presque sortis de la course de division à la recherche d’une place NFC Wild Card à l’extérieur.

Dans le besoin urgent d’une victoire, l’Arizona a perdu un échec dans le désert dimanche, prolongeant la séquence de défaites à trois matchs consécutifs avec une défaite de 38-28 contre les Rams à domicile.

Nous ne nous sentons pas comme un club de 6-6 balles, mais nous le sommes, a déclaré Patrick Peterson, coin arrière des Cardinals. Il nous reste quatre matchs dans la saison et nous avons dû trouver un moyen de le gagner.

Les Cardinals sont rentrés chez eux après un voyage frustrant en Nouvelle-Angleterre, où ils menaient 10 tôt, ont raté un panier tardif pour prendre les devants et ont perdu 20-17 sur un panier à la dernière seconde.

Cela a placé l’Arizona deux matchs derrière Seattle, leader de la division, et la saison s’achève.

Plutôt que de rattraper leur retard, les Cardinals ont creusé un trou plus profond contre les Rams avec des effondrements défensifs, une attaque toujours en train de gronder et un autre duel médiocre du quart Kyler Murray.

L’Arizona, l’équipe offensive n ° 2 de la NFL, était limitée à 232 verges. la défense a été frappée à 463 yards, dont 351 passés par Jared Goff.

La défaite, la septième fois consécutive des Cardinals contre les Rams, les a éliminés de la dernière place NFC Wild Card avec quatre matchs à jouer.

S’il restait 6-6 à un mois, tout pourrait arriver, a déclaré l’entraîneur des Cardinals Kliff Kingsbury. «Les gars ont joué dur, nous ne faisions tout simplement pas aussi bien que nous le pouvions.

Murray a été dynamique au début de la saison, marquant des touchés dans les airs et au sol. La défense semble avoir inventé le petit quart-arrière de l’Arizona et les plans de Kingsbury pour lui.

Murray a lancé trois touchés contre les Rams, mais n’a eu que 173 verges de passes et a de nouveau été tenu en échec dans le match en cours, limité à 15 verges en cinq courses.

Le quart-arrière de deuxième année a également perdu un échappé au quatrième quart sur un sac de strip-tease et, après que les Rams aient raté un panier, une interception a été renvoyée par Troy Hill pour un touché de 35 verges. Le choix 6 a mis les Rams à 38-21, mais a failli mettre fin aux espoirs de l’Arizona d’une victoire de retour.

Nous avons frappé un mur aussi loin que l’offensive, a déclaré Murray. La première moitié de la saison s’est déroulée sans effort, nous avons déplacé le ballon, nous nous sommes amusés, avons joué vite. Nous avons eu un petit revers maintenant et maintenant nous réagissons comment nous nous adaptons.

L’Arizona a pris un bon départ, marquant le touché d’ouverture sur une passe de 59 verges de Murray à Dan Arnold.

Pour le reste de la première moitié, il semblait que les cardinaux étaient piégés dans le sable du désert.

Murray a complété deux autres passes pour 14 verges en 11 essais et les Cardinals ont réussi quatre trois et-outs consécutifs. L’Arizona avait 82 verges dans la demie 22 après la première manche.

Ils avaient un bon plan, nous n’avons tout simplement pas mis le rythme, a déclaré Kingsbury. « Ils ont joué physiquement, ont emporté des choses et nous avons eu trois ou quatre retraits consécutifs, ce que vous ne pouvez pas faire dans cette ligue. »

Kingsbury a ouvert la deuxième mi-temps avec une série de passes rapides pour Murray, ce qui a semblé déclencher une étincelle.

Mais chaque fois que les cardinaux ont fait quelque chose de bien, ils l’ont suivi d’un faux pas.

Murray a frappé DeAndre Hopkins sur une passe de touché de 4 verges pour attirer l’Arizona en 17-14, mais les Rams ont défilé à travers la défense des Cardinals pour la course de 1 verge de Jared Goff.

L’Arizona a récupéré un coup de pied maladroit de Nsimba Webster et Kenyon Drake a marqué deux fois plus tard sur une course de 4 verges pour porter le score à 24-21. Henderson a creusé un énorme écart pour un touché de 39 verges au prochain trajet pour lui donner une autre avance de 10 points.

Les Cardinals ont fait une pause lorsque Matt Gay a raté un panier de 37 verges après le licenciement de Murray, seulement pour voir la tête grimper à 17 sur le pick-six de Hill.

En tant que défense, si nous voulons aller là où nous voulons aller, nous devons faire mieux, a déclaré Peterson. On ne peut plus avoir mes mauvaises choses, je pensais avoir vu ça. Nous devons toujours être précis.

Ils feraient mieux de le faire rapidement. Le temps presse.

