Les Cardinals de l’Arizona licencient l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury après quatre saisons à la tête | Nouvelles de la NFL

Kliff Kingsbury a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona

Les Cardinals de l’Arizona ont limogé l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury après quatre saisons à la tête, a confirmé l’équipe lundi.

L’Arizona n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires cette saison après avoir terminé 4-13 après sept défaites consécutives pour clôturer la campagne 2022.

Réseau NFL Ian Rapoport a ajouté que le directeur général des Cardinals, Steve Keim, s’éloigne de son rôle pour se concentrer sur sa santé.

Le limogeage de Kingsbury marque le deuxième licenciement de l’entraîneur-chef à la suite des finales de la saison régulière de dimanche après que Lovie Smith a été relevé de ses fonctions avec les Texans de Houston après seulement un an à la barre.

Le départ de Kingsbury intervient juste un an après avoir signé une prolongation le gardant sous contrat jusqu’à la campagne 2027.

Son nouvel accord était arrivé en récompense pour avoir mis fin à l’absence de cinq saisons de la franchise en séries éliminatoires après avoir guidé l’équipe vers des records de 7-0 et 10-2 à différentes étapes de la campagne.

Les Cardinals avaient perdu quatre de leurs cinq derniers matchs de saison régulière avant de subir une défaite complète contre les Rams de Los Angeles lors de la ronde Wild Card.

Kingsbury a compilé un dossier de 28-37-1 au cours de ses quatre années à ce poste après six saisons avec le programme universitaire Texas Tech.

Son attaque s’est classée 18e en passant, 22e en course, 21e en score et 22e en attaque totale cette saison, tout en s’étant classée 30e en DVOA et 28e en EPA / jeu.

Une saison mouvementée a vu le receveur vedette DeAndre Hopkins suspendu pour six matchs avant que le quart-arrière Kyler Murray ne subisse plus tard une blessure au genou en décembre, date à laquelle la campagne était perdue depuis longtemps.

Ce qui était censé être une relation florissante entre Kingsbury et Murray a plutôt été assombrie par la tension de l’intersaison, à savoir une clause de mise en lumière insérée dans le nouveau contrat de ce dernier exigeant un temps d’étude indépendant.