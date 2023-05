Les Cardinals de l’Arizona libèrent DeAndre Hopkins

Les Cardinals de l’Arizona ont officiellement décidé de tourner la page de leur chapitre DeAndre Hopkins, en libérant le receveur large vendredi matin.

Avec le plan de l’Arizona de remanier son alignement dans un effort de reconstruction après une saison 4-13, Hopkins, 31 ans, et son plafond de 30,75 millions de dollars, le deuxième plus élevé de la ligue, n’étaient pas un scénario idéal pour les deux équipes.

La clause de non-échange de Hopkins a été annulée en raison de sa suspension de six matchs après avoir enfreint la politique de la ligue en matière de toxicomanie.

Les Cardinals ont décidé d’absorber environ 22 millions de dollars d’argent mort, mais économiseront environ 8,1 millions d’espace de plafond.

En 35 matchs avec les Cardinals, Hopkins a réussi 221 passes pour 2 696 verges et 17 touchés.

Au total, il a cinq hochements de tête All-Pro avec cinq apparitions au Pro Bowl.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore