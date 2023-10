Les Cardinals de l’Arizona et les propriétaires des Diamondbacks font un don aux candidats du GOP

(Bloomberg) – La course des candidats républicains à la présidentielle pour stocker des fonds de campagne et des donateurs influents avant la coûteuse saison primaire de 2024 bat son plein, tandis que le président Joe Biden est en train de constituer un formidable trésor de guerre pour les élections générales.

Les dernières révélations sur le financement de la campagne, dues à la Commission électorale fédérale dimanche, couvraient les dons et les dépenses de juillet à fin septembre. La période est normalement lente pour collecter des fonds en raison des vacances d’été, mais plusieurs candidats – dont Biden et le favori du GOP Donald Trump – a résisté à cette tendance grâce à une forte collecte de fonds ce trimestre.

Les propriétaires d’équipes sportives professionnelles, y compris des donateurs ayant des liens avec les Panthers de la Caroline, les Cardinals de l’Arizona et les Diamondbacks de l’Arizona, figuraient parmi les noms notables qui ont fait des dons aux candidats.

Les noms des donateurs et les liquidités disponibles sont des indicateurs clés à surveiller alors que les révélations arrivent à minuit à Washington. Voici comment ils se portent :

Joe Biden

Biden a largement dépassé le champ républicain avec une récolte de 71 millions de dollars qui comprend de l’argent pour sa campagne, le Comité national démocrate et les partis des États, selon un communiqué.

Cela le place dans une position particulièrement enviable car il n’a pas à dépenser d’argent dans une primaire comme le doivent les candidats du GOP.

Biden n’a pas encore déposé sa déclaration auprès de la FEC, qui comprendra les noms des principaux donateurs de sa campagne.

Donald Trump

Total du troisième trimestre : 45,5 millions de dollars

Trésorerie disponible : 37,5 millions de dollars, dont 36 millions de dollars pour le primaire

Trump a levé 45,5 millions de dollars, un total qui fait de lui le grand gagnant de la collecte de fonds dans le domaine du GOP, où il est également le favori dominant dans les sondages.

Trump, ainsi que ses rivaux républicains Nikki Haley, Tim Scott et Vivek Ramaswamy, n’ont pas encore déposé de divulgation auprès de la FEC.

Ron DeSantis

Total du troisième trimestre : 15,1 millions de dollars

Trésorerie disponible : 12,3 millions de dollars, avec 1 million de dollars de dette. 5 millions de dollars sont destinés à être utilisés dans le primaire

La situation financière du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n’est pas ce qu’elle paraît à première vue. Les limites de dette et de contribution à la campagne, qui limitent l’utilisation d’une partie de l’argent uniquement lors des élections générales, signifient qu’il dispose de fonds limités pour les primaires.

DeSantis dépend fortement des donateurs qui donnent le maximum de 6 600 $, mais la moitié de cette somme ne peut être utilisée que s’il est le candidat du GOP aux élections générales.

Parmi ceux qui ont fait un don de 6 600 $ à sa campagne au troisième trimestre figuraient Ken Kendrick, propriétaire de l’équipe de baseball des Diamondbacks de l’Arizona, et James Allen, PDG de Seminole Gaming et ancien cadre de la Trump Organization.

Les petits donateurs – ceux qui contribuent 200 $ ou moins – ont donné à DeSantis 2,5 millions de dollars, soit 17 % de son total. Mais DeSantis a un avantage majeur : le super comité d’action politique Never Back Down qui le soutient est l’un des groupes les mieux financés jamais soutenus par un candidat républicain.

Nikki Haley

Total du troisième trimestre : 11 millions de dollars

Trésorerie disponible : 11,6 millions de dollars, dont 9,1 millions de dollars pour le primaire

L’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley, a connu son trimestre de collecte de fonds le plus prolifique à ce jour, ce qui lui a permis de rivaliser avec DeSantis pour la deuxième place dans les sondages.

Les donateurs sont de plus en plus intéressés par Haley après deux débats remarquables en août et septembre.

Chris Christie

L’ancien gouverneur du New Jersey et éminent critique de Trump, Chris Christie, a récolté plus que ce qu’il a dépensé et a terminé le mois de septembre avec plus du double de ce qu’il avait à la fin du trimestre précédent.

Christie a reçu le don maximum de 6 600 $ de Scott Rechler, PDG du géant de l’immobilier RXR et membre du conseil d’administration de la Federal Reserve Bank de New York. Le milliardaire Stanley Druckenmiller et le propriétaire de l’équipe de football des Arizona Cardinals, Michael Bidwell, ont chacun donné 3 300 $. Nicole Tepper, épouse du propriétaire de l’équipe de football des Carolina Panthers, David Tepper, a donné 3 500 $. Seth Klarman, PDG du groupe Baupost qui soutient habituellement les démocrates, a également donné 3 300 dollars.

Cette solide collecte de fonds propulsera Christie jusqu’au printemps. Sa campagne mise sur une bonne performance aux primaires du New Hampshire. Il obtient un taux de 9 % dans les sondages dans l’État, selon la moyenne des sondages nationaux RealClearPolitics, ce qui le place à la quatrième place, bien derrière les 45 % de Trump.

Mike Pence

Total du troisième trimestre : 3,4 millions de dollars

Trésorerie disponible : 1,2 million $, avec une dette de 620 000 $

L’ancien vice-président Mike Pence a dépensé presque autant qu’il avait rapporté et a contribué 150 000 dollars de son propre argent à la campagne, signe fort qu’il a du mal à lever des fonds.

Seema Verma, ancienne administratrice des Centers for Medicare & Medicaid Services dans l’administration Trump, et Andrew Puzder, ancien cadre de Hardee et Carl’s Jr. et premier choix de Trump pour diriger le ministère du Travail, ont chacun donné 6 600 $. Lobbyiste Haley Barbour ancien président du Comité national républicain, a donné 5 000 dollars.

Doug Burgum

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, qui autofinance en grande partie sa campagne, a contribué 2 millions de dollars de son propre argent, ce qui représente près de 60 % de ce qu’il a collecté au cours du trimestre.

Burgum, qui a fait fortune en vendant sa société de logiciels à Microsoft, peut investir autant de sa fortune qu’il le souhaite dans sa campagne, mais doit attirer suffisamment de petits donateurs pour se qualifier pour l’étape du débat républicain. Il a récolté 409 000 $ grâce à eux, soit environ un tiers de ses contributions.

