Les Cardinals de l’Arizona cherchent à libérer Rondale Moore avec une utilisation plus créative du receveur de deuxième année | Nouvelles de la NFL

Le receveur des Cardinals Rondale Moore connaît l’une des courses les plus productives de sa carrière dans la NFL

Les Cardinals de l’Arizona se sont peut-être récemment rappelés le joyau qu’ils ont à Rondale Moore – un déploiement plus expansif qui menace de débloquer le meilleur du receveur large de deuxième année.

Telle peut être la manière de la NFL d’aujourd’hui que les récepteurs plus petits, plus rapides et avertis en yards après capture qui sortent de l’université sont chaussés dans le moule à la mode des «gadgets», dont la définition sur le terrain est quelque chose dans le sens de ‘ regardez ce que nous pouvons faire avec un arrière qui ne court pas dans le champ arrière ».

« Gadget » sert à applaudir la polyvalence des récepteurs porteurs de ballon insaisissables qui brouillent la lecture de la défense d’un appel de jeu avec un mouvement pré-instantané derrière la ligne de mêlée et des transferts déguisés et à peu près tout ce qui est contraire à votre itinéraire conventionnel vers le bas. Cela peut également nuire aux caractéristiques traditionnelles de capture de passe et de parcours d’un récepteur tout en jetant une ombre d’incertitude sur son rôle.

Moore a naturellement assumé ledit récit alors qu’il sortait de Purdue avec une réputation de démon de course après capture adapté à une époque de couvertures profondes qui libéreraient de l’espace dans lequel opérer en dessous, et à une époque où les coordinateurs offensifs étaient en compétition. pour voir qui pourrait utiliser leurs récepteurs de la manière la plus innovante et funky.

La bande parlait à une arme électrique avec le ballon dans ses mains, avec un cadre robuste et un centre de gravité bas qui lui permettaient de casser les tacles et la vitesse de séparation des coups de circuit combinés à un changement de direction dévastateur pour créer des itinéraires à double mouvement et ouvrir -jukes de terrain.

Lors de la victoire de la semaine 10 contre les Rams de Los Angeles, Moore s’est aligné en tant que receveur “ X ” isolé sur la gauche d’une formation 3×1 en quatrième et deuxième, exécutant un fondu de sa sortie extérieure avant de faire pivoter ses hanches en haut de son route et transportant une prise à une main dans une couverture serrée de David Long. C’était le hic de la semaine sans Justin Jefferson et sa prise absurde contre les Bills de Buffalo.

C’était aussi le dernier épisode d’une épiphanie potentielle des cardinaux: c’est peut-être le moment où Kliff Kingsbury commence à utiliser davantage son coureur de route sur le terrain. Si ce n’est pas en aval, alors au moins repoussez les limites d’une approche qui a limité Moore principalement à des conceptions de capture et de course derrière la ligne de mêlée. Pour mettre un chiffre, Moore a capté 38 passes derrière la ligne de mêlée au cours de la saison 2021, marquant le deuxième rang de la ligue, les quatre autres joueurs du top cinq étant un porteur de ballon (PFF).

Moore enchaîne tranquillement la course la plus productive et peut-être la plus révélatrice de sa carrière dans la NFL alors que les Cardinals montrent des signes de l’utiliser de manière plus créative. Il a enregistré neuf attrapés pour 94 verges à 10,4 verges par réception sur un sommet en carrière de 13 cibles contre les Rams, après huit attrapés pour 69 verges sur 10 cibles contre les Seahawks de Seattle et sept attrapés pour 92 verges et un touché contre les Vikings du Minnesota. . Après sept matchs cette saison, Moore ayant raté les trois premières semaines en raison d’une blessure, il n’a besoin que de 22 verges et de neuf cibles supplémentaires pour dépasser son total de recrue (435 verges sur 64 cibles en 14 matchs).

Ses 7,1 verges après capture par réception se classent également au huitième rang de la ligue, alors qu’il affiche en moyenne 3,8 verges de séparation et un troisième meilleur 7,5 verges de coussin moyen (la métrique Next Gen Stats pour la distance mesurée entre un receveur / bout serré et le défenseur contre lesquels ils sont alignés au moment du snap).

“C’est ce que nous avons vu depuis le début”, a déclaré Kingsbury cette semaine. “Il est dynamique. Nous devons trouver des moyens de lui envoyer le ballon dans l’espace et sa capacité à le faire à chaque jeu. C’était bon à voir et je suis content qu’il ait eu des jeux positifs. Le rapport avec le le quart-arrière grandit évidemment.”

Les trois dernières semaines ont mis en lumière les variations de l’arbre de parcours de Moore au-delà des contours, des écrans, des transferts de jet-sweep alors que Kingsbury pointe sa casquette vers le fan club “Libérez Rondale”. Lors d’un jeu contre les Seahawks, il a évité le jeune coin Coby Bryant en simulant une verticale avant de se précipiter à l’intérieur et de faire une prise en mouvement, sur un autre, il a incurvé un itinéraire de commutation dans un retrait pour une autre prise de touche, sur un autre, il a couru un itinéraire de bâton a sorti la fente dans une formation 3×1 et a produit un bégaiement aigu pour revenir sur le ballon avant de tourner pour un métrage supplémentaire.

Contre les Rams, il a reproduit le même itinéraire incurvé qui a des arrières défensifs préparés pour battre en retraite à la menace de sa vitesse sur un fondu, a fait preuve de concentration et de timing pour faire une prise entre deux défenseurs au milieu du terrain sur un itinéraire de fouille, et mis en place sa quatrième conversion en transformant les troisième et 17 en un gain de 14 verges sur son accroc et éclatement qui l’a vu ignorer un tacle. Même les simples retours et les boucles sur les routes courtes à intermédiaires lui donnent une plus grande chance de réussir.

Moore, bien que de taille plus légère, figure souvent parmi les candidats projetés pour reproduire les rides du rôle de «arrière large» qui a vu Kyle Shanahan et les 49ers de San Francisco libérer le receveur vedette Deebo Samuel comme leur porteur de ballon le plus efficace au cours de la seconde moitié de la saison dernière.

Samuel a réussi 1 770 verges de mêlée au total à partir de 970 clichés offensifs, dont 116 dans le champ arrière, 239 dans la fente et 591 à l’extérieur (PFF) – une offensive à multiples facettes à son meilleur, et aucune équipe ne pouvait l’arrêter. Kingsbury s’est essayé à un usage similaire alors qu’il alignait Moore dans le champ arrière pendant 37 clichés, seul le solde de l’expérimentation était trop faible.

Alors que la profondeur moyenne de cible de Deebo était de 8,4 mètres alors que Shanahan cherchait à continuer à le traiter comme un receveur si nécessaire, Moore a terminé la saison avec une profondeur moyenne de cible de seulement 1,4 mètre. Cela a depuis, bien que modestement, augmenté à 5,5 mètres jusqu’à présent en 2022.

Donc, les signes de l’adaptation de l’offensive des Cardinals, comme il le fallait et comme il n’a pas réussi à le faire après son bon départ la saison dernière, sont là.

La forme de Moore survient à un moment où l’équipe vient de perdre Zach Ertz à cause d’une blessure au genou de fin de saison alors que l’extrémité serrée représentait une part cible de 18% et était sur la bonne voie pour plus de 90 prises, avec Marquise ‘Hollywood ‘ Brown se remet toujours d’une blessure au pied et avec l’offensive de l’Arizona classée 29e en DVOA et 23e en EPA/jeu.

Augmenter l’imagination de leur utilisation de Moore est un pas en avant pour améliorer cette attaque, en particulier contre une défense des 49ers de San Francisco qui a rencontré des problèmes contre les récepteurs de machines à sous au cours des trois dernières semaines.

