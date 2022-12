Les Caraïbes divisées alors que les Pays-Bas envisagent des excuses pour l’esclavage

PARAMARIBO, Suriname (AP) – Les colonisateurs néerlandais ont kidnappé des hommes, des femmes et des enfants et les ont réduits en esclavage dans des plantations de sucre, de café et d’autres biens qui ont créé de la richesse au prix de la misère.

Lundi, les Pays-Bas devraient devenir l’un des rares pays à s’excuser pour son rôle dans l’esclavage. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte prévoit de prendre la parole aux Pays-Bas alors que les membres de son cabinet prononcent des discours dans sept anciennes colonies des Caraïbes, dont le Suriname.

Le symbolisme autour des crimes contre l’humanité est controversé partout, et les débats sur les cérémonies de lundi font rage au Suriname et dans d’autres pays des Caraïbes.

Au Suriname, les militants et les responsables disent qu’on ne leur a pas demandé leur avis sur les excuses, et cela reflète une attitude coloniale néerlandaise. Ce qu’il faut vraiment, disent-ils, c’est une indemnisation.

En 2013, le bloc commercial des Caraïbes connu sous le nom de Caricom a fait une liste de demandes, notamment que les gouvernements européens s’excusent officiellement et créent un programme de rapatriement pour ceux qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine, ce qui ne s’est pas produit.

“Nous ressentons encore les effets de cette période, donc un soutien financier serait le bienvenu”, a déclaré Orlando Daniel, un agent de sécurité de 46 ans et descendant d’esclaves.

Le Suriname est un pays ethniquement diversifié où environ 60% de ses 630 000 habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 22% s’identifient comme marrons – ancêtres d’esclaves qui se sont échappés et ont établi leurs propres communautés.

Les Néerlandais se sont impliqués pour la première fois dans la traite transatlantique des esclaves à la fin des années 1500, mais ne sont devenus un commerçant majeur qu’au milieu des années 1600, lorsqu’ils ont saisi des forteresses portugaises le long de la côte ouest de l’Afrique et des plantations dans le nord-est du Brésil. Finalement, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales est devenue le plus grand marchand d’esclaves transatlantique, a déclaré Karwan Fatah-Black, expert en histoire coloniale néerlandaise et professeur adjoint à l’Université de Leiden aux Pays-Bas.

Des centaines de milliers de personnes ont été stigmatisées et contraintes de travailler dans des plantations au Suriname et dans d’autres colonies.

Le Portugal est devenu le premier pays européen à acheter des esclaves en Afrique de l’Ouest avec l’aide de l’Église catholique dans les années 1400, suivi de l’Espagne. Certains experts affirment que la production de sucre à grande échelle dans ce qui est aujourd’hui le Brésil a ensuite donné lieu à la traite des esclaves dans l’Atlantique qui a vu environ 12 millions d’Africains transportés vers les Caraïbes et les Amériques sur environ 400 ans, avec au moins 1 million de morts en cours de route.

La Grande-Bretagne a été parmi les premiers pays à interdire la traite des esclaves, en 1807. L’esclavage néerlandais s’est poursuivi jusqu’en 1863.

Si, comme prévu, le gouvernement présente des excuses officielles lundi, il placera les Pays-Bas, qui ont une longue histoire de pensée progressiste et de lois libérales, à l’avant-garde des nations et des institutions mondiales cherchant à expier leur rôle dans les horreurs historiques.

En 2018, le Danemark a présenté ses excuses au Ghana, qu’il a colonisé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle. En juin, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses « plus profonds regrets » pour les abus au Congo. En 1992, le pape Jean-Paul II s’est excusé pour le rôle de l’Église dans l’esclavage. Les Américains ont eu des combats chargés d’émotion pour abattre des statues de propriétaires d’esclaves dans le Sud.

Un conseil d’administration nommé par le gouvernement néerlandais a publié l’année dernière un rapport déclarant que “le racisme institutionnel d’aujourd’hui ne peut être séparé des siècles d’esclavage et de colonialisme”.

Les politiciens et les organisations de la société civile au Suriname affirment que le 1er juillet 2023 serait une date plus appropriée pour la cérémonie d’excuses car elle marque 160 ans depuis l’abolition de l’esclavage dans le pays.

« Pourquoi cette ruée ? » a demandé Barryl Biekman, président de la Plate-forme nationale néerlandaise pour le passé de l’esclavage.

Johan Roozer, président du Comité national sur l’esclavage passé du Suriname, a déclaré que le ministre de la Protection juridique, Franc Weerwind, qui a des ancêtres esclaves et se rend au Suriname lundi, devrait également bénéficier de réparations.

Romeo Bronne, un homme d’affaires de 58 ans au Suriname, a déclaré que des excuses étaient nécessaires, mais il veut les entendre de la part du roi des Pays-Bas ou de son Premier ministre.

“L’esclavage a été une période terrible et des actes dégradants ont été commis”, a-t-il déclaré en appelant à ce que des réparations financières soient consacrées à l’éducation, à la santé et à d’autres avantages publics. « Nous sommes restés pauvres.

Irma Hoever, une fonctionnaire à la retraite de 73 ans qui vit dans la capitale, Paramaribo, a déclaré que les Néerlandais “ne comprennent pas ce qu’ils nous ont fait”.

« Ils apprécient encore aujourd’hui ce que leurs ancêtres ont fait. Nous souffrons encore. Des réparations sont nécessaires », a-t-elle déclaré.

Les militants du territoire néerlandais des Caraïbes de Saint-Martin ont rejeté les excuses anticipées et ont également exigé des réparations.

« Cela fait quelques centaines d’années que nous attendons une véritable justice réparatrice. Nous pensons que nous pouvons attendre encore un peu », a déclaré Rhoda Arrindell, ancienne ministre du gouvernement et membre d’une association locale à but non lucratif, lors d’une récente réunion du gouvernement.

Comme de nombreux pays, les Pays-Bas sont aux prises avec leur passé colonial, l’histoire de l’esclavage hollandais ayant été ajoutée pour la première fois aux programmes scolaires locaux en 2006.

“Il y a un secteur de la société qui s’accroche vraiment à la fierté coloniale et a du mal à reconnaître que leurs personnages historiques bien-aimés ont joué un rôle dans cette histoire”, a déclaré Fatah-Black, faisant référence aux marins et aux commerçants longtemps vénérés comme des héros du 17e. siècle de l’âge d’or néerlandais, lorsque le pays était une grande puissance mondiale.

___

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.

Gerold Rozenblad et Dánica Coto, The Associated Press