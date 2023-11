Les Caps repoussent leur retour et battent les Devils 4-2

Les Capitals de Washington ont connu un bon départ vendredi soir et ont tenu bon pour vaincre les Devils du New Jersey sur la glace ennemie.

Nicolas Aube-Kubel a marqué le premier, d’un seul coup après une passe de Sandin. D’ailleurs, Nicolas Aube-Kubel est de nouveau dans l’équipe. Il a également obtenu la passe décisive sur le deuxième but, sur un cliché de Beck Malenstyn. Le premier trio s’est impliqué en deuxième période, Tom Wilson servant Evgeny Kuznetsov pour un but net.

Puis les Diables se sont lancés. Timo Meier a réussi le blanchissage après un rebond chanceux contre Rasmus Sandin à 13 minutes de la fin du temps réglementaire, et Dawson Mercer a capté une passe brillante sur la ligne de but pour en faire un match à un but. Kuznetsov a coulé un filet désert sur une longue distance dès que les Devils sont passés à six contre cinq.

Les casquettes gagnent !

Le classement de puissance de l’Athletic place aujourd’hui Washington à la 29e place. Ils viennent de battre l’équipe classée 9e et sont désormais à un point des séries éliminatoires. En pourcentage de points, le bilan de Washington est meilleur que celui du New Jersey. Je ne dis pas que c’était un jeu de déclarations – c’était assez confus en troisième – je dis juste que j’écoute attentivement.

Nicolas Aubé-Kubel enfilé pour la première fois cette saison, et il a été merveilleux avec un but et une passe décisive. Son compagnon de ligne Beck Malenstyn a joué la meilleure période de sa carrière dans la première avec un but et un penalty nul. Et entre eux : les revenus de blessure Nicolas Dowd qui a joué près de 15 minutes.

enfilé pour la première fois cette saison, et il a été merveilleux avec un but et une passe décisive. Son compagnon de ligne a joué la meilleure période de sa carrière dans la première avec un but et un penalty nul. Et entre eux : les revenus de blessure qui a joué près de 15 minutes. Le gardien partant du New Jersey était un ancien de Cap Vitek Vanecek , Il a réussi cinq tirs, mais les deux derniers étaient des buts, alors Lindy Ruff lui a donné un crochet précoce. Ne t’inquiète pas- il finira par un .908, j’en suis sûr.

, Il a réussi cinq tirs, mais les deux derniers étaient des buts, alors Lindy Ruff lui a donné un crochet précoce. Ne t’inquiète pas- il finira par un .908, j’en suis sûr. En deuxième période, TJ Oshie je le ressentais. Au point mort, il a posé la rondelle sur sa lame, l’a retournée pour contourner un diable, puis l’a replacée sur sa lame. Confiance et pouvoir de la pensée positive. S’il garde la tête haute, il aura un but avant, je ne sais pas, l’Epiphanie le 6 janvier.

Tom Wilson a tiré sa 10e pénalité de la saison, le plaçant derrière Brady Tkachuk et Josh Anderson (12) pour le plus grand nombre de la ligue. (Tom commet aussi beaucoup de pénalités, comme ses brutalités en fin de match.)

a tiré sa 10e pénalité de la saison, le plaçant derrière Brady Tkachuk et Josh Anderson (12) pour le plus grand nombre de la ligue. (Tom commet aussi beaucoup de pénalités, comme ses brutalités en fin de match.) Evgueni Kouznetsov a marqué ses deuxième et troisième buts de l’année, le premier avec l’aide de Tom Wilson, le second avec une fléchette lancée à travers la galaxie dans un filet vide. Il n’y a aucun joueur que je souhaite voir changer plus que Kuznetsov, donc n’importe quel moment fort me semble que cela pourrait être le début d’un retour légendaire. Je ne sais pas s’il sera un meilleur centre pour Ovechkin que Strome ne l’était, mais je suis heureux que Carbery tente cette expérience.

a marqué ses deuxième et troisième buts de l’année, le premier avec l’aide de Tom Wilson, le second avec une fléchette lancée à travers la galaxie dans un filet vide. Il n’y a aucun joueur que je souhaite voir changer plus que Kuznetsov, donc n’importe quel moment fort me semble que cela pourrait être le début d’un retour légendaire. Je ne sais pas s’il sera un meilleur centre pour Ovechkin que Strome ne l’était, mais je suis heureux que Carbery tente cette expérience. À quand remonte la dernière fois qu’ils ont réellement appliqué la règle du repli du maillot ?

Beaucoup de choses se sont bien passées dans ce jeu, mais quand les choses ont mal tourné, il semblait que Nick Jensen était habituellement sur la glace. Je refuse de croire qu’il a franchi le précipice, alors est-il simplement en difficulté dans un nouveau système ?

était habituellement sur la glace. Je refuse de croire qu’il a franchi le précipice, alors est-il simplement en difficulté dans un nouveau système ? Je ne l’ai pas vu arriver, mais Marty Fehervary a subi une blessure au bas du corps et a raté la troisième période. Rasmus Sandin a quitté le match au cours des deux dernières minutes en se faisant bousculer lors de coups sûrs consécutifs. Je n’ai même pas aimé cette liste D quand ils étaient en bonne santé.

a subi une blessure au bas du corps et a raté la troisième période. a quitté le match au cours des deux dernières minutes en se faisant bousculer lors de coups sûrs consécutifs. Je n’ai même pas aimé cette liste D quand ils étaient en bonne santé. En jetant un coup d’œil au tableau de bord d’Umbrella Corporation à l’extérieur de la ville, on dirait Ryan Reaves passe une autre mauvaise nuit. Peu importe comment vous le regardez – statistiques de base, statistiques sur la glace, récit, courage, test de la vue, dunks sur les réseaux sociaux – c’est un désastre. C’est comme si Brad Treliving était tombé dans le piège – de grandes paroles, pas de bâton.

passe une autre mauvaise nuit. Peu importe comment vous le regardez – statistiques de base, statistiques sur la glace, récit, courage, test de la vue, dunks sur les réseaux sociaux – c’est un désastre. C’est comme si Brad Treliving était tombé dans le piège – de grandes paroles, pas de bâton. Toujours pas de but pour le grand gaillard. Inquiet?

C’était un bon match. Je ne pense pas que cela aura fière allure sur les feuilles de calcul, et la troisième période a été hagard, mais j’ai aimé la plupart de ce que Washington nous a donné.

L’équipe passera les prochaines 24 heures dans le tristate. Ils joueront à Brooklyn demain soir contre les Isles. Peut-être qu’Ovi marquera alors.

Photo de titre : Adam Marcus