Les caprices des enfants en matière d’alimentation sont liés à la génétique plutôt qu’à l’environnement, selon une étude

Convaincre son enfant de manger sa nourriture peut être un véritable défi. Les larmes, les crises de colère… de nombreux parents connaissent ce sentiment que trop bien.

Mais ceux qui ne parviennent pas à inciter leur enfant à manger du brocoli peuvent se consoler, car des recherches ont montré que les caprices de l’alimentation sont en grande partie dus aux gènes plutôt qu’à l’environnement.

UN nouvelle étude Une étude menée par des chercheurs de l’University College de Londres, du King’s College de Londres et de l’Université de Leeds a révélé que l’irritabilité alimentaire chez les enfants est « un trait largement génétique », tandis que d’autres facteurs, tels que les types d’aliments consommés à la maison et le lieu où les repas sont pris, peuvent n’être significatifs que lorsque l’enfant est un tout-petit.

L’étude a porté sur plus de 2 000 paires de jumeaux identiques et non identiques, nés en 2007 et vivant au Royaume-Uni. Les parents ont répondu à des questions sur les comportements alimentaires de leurs enfants âgés de 16 mois à 13 ans.

La plupart des jumeaux identiques partagent 100 % de leur matériel génétique, alors que les jumeaux non identiques ne le font pas, ce qui signifie que les chercheurs ont pu comparer les influences génétiques et environnementales sur l’irritabilité alimentaire dans les deux groupes et en tirer des conclusions.

Ils ont constaté que les jumeaux non identiques étaient beaucoup moins similaires en matière de caprices alimentaires que les jumeaux identiques. Cela indique que la génétique a une grande influence sur la réticence d’un enfant à essayer de nouveaux aliments.

L’étude a également révélé que la sélectivité alimentaire a tendance à atteindre son apogée lorsque l’enfant a 7 ans, et diminue souvent légèrement lorsqu’il entre dans l’adolescence.

« Les caprices alimentaires sont souvent une source de stress pour les enfants et leurs familles », explique Moritz Herle, chercheur au King’s College de Londres et l’un des principaux auteurs de l’étude. « Nos recherches indiquent que les différences entre les caprices alimentaires des enfants peuvent être largement attribuées à des facteurs génétiques, ce qui devrait contribuer à atténuer une partie de la responsabilité qui pèse sur les parents. »

« Nous espérons que notre découverte selon laquelle les caprices alimentaires sont en grande partie innés pourra contribuer à atténuer la responsabilité parentale. Ce comportement n’est pas le résultat de l’éducation des enfants », a ajouté Zeynep Nas, chercheuse à l’UCL et autre auteure principale de l’étude.

L’étude a cependant révélé que les facteurs environnementaux peuvent avoir un impact sur la sélectivité alimentaire d’un enfant lorsqu’il est tout petit. Cela signifie que, si un enfant est difficile à cet âge, des interventions précoces pour l’aider à manger une plus grande variété d’aliments pourraient réduire sa sélectivité à l’avenir.

Abigail Pickard, chercheuse en psychologie du développement de l’enfant à l’université Aston, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à CNN que les caprices alimentaires sont « assez courants » chez les enfants. L’une de ses études récentes a révélé qu’environ 16 % des enfants britanniques âgés de 3 à 5 ans présentaient un comportement alimentaire capricieux, en raison de facteurs tels que l’âge, les habitudes alimentaires des parents et la culture.

« Les parents devraient essayer de maintenir une atmosphère détendue autour des repas et éviter de transformer la nourriture en une lutte de pouvoir », a suggéré Pickard, ajoutant que les soignants devraient donner l’exemple d’habitudes alimentaires saines et éviter d’offrir de la nourriture aux enfants en guise de récompense pour avoir mangé des aliments détestés, car cela pourrait créer une association négative.

L’étude a été publiée jeudi dans The Journal of Child Psychology and Psychiatry.