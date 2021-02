Un sénateur démocrate de l’État de l’Ohio a quitté une audience la semaine dernière lorsqu’il a vu que des dizaines de spectateurs dans la salle étaient sans masque et assis côte à côte. «J’ai vu le danger», a déclaré le sénateur, Cecil Thomas, qui a ajouté qu’il s’inquiétait du risque d’infection en partie parce que sa fille a un système immunitaire gravement affaibli. M. Thomas est retourné à son bureau, où il a regardé – mais n’a pas pu participer – le reste de l’audience. Près d’un an après le début de la crise des coronavirus, sans norme nationale pour légiférer pendant une pandémie, les législateurs des capitales des États du pays se demandent comment organiser une nouvelle saison de sessions. Un modèle partisan est apparu, mais il reste un patchwork de règles changeantes et incohérentes sur les lieux de rencontre, la façon dont le public peut participer et ce qu’il faut faire à propos des masques.

Dans au moins 28 États, des masques sont requis sur les étages des deux chambres législatives, selon une enquête du New York Times sur les législatures de chaque État; 17 des 28 États sont contrôlés par des démocrates. Les législatures d’au moins 18 États, dont 15 sous contrôle républicain, n’ont pas besoin de masques au sol dans au moins une chambre. Dans les trois législatures des États où le contrôle des partis est divisé, une exige des masques et deux ne le sont pas. Dans le Minnesota, les masques sont nécessaires à la Chambre tenue par les démocrates, mais la majorité républicaine du Sénat a bloqué une proposition visant à exiger des masques dans la chambre haute. Les sénateurs sont autorisés à participer à des sessions à distance. «Une partie de cela consiste simplement à respecter ceux qui peuvent avoir un point de vue différent», a déclaré le sénateur Paul Gazelka, le leader républicain. Des divisions partisanes similaires sont apparues dans tout le pays. Dans l’Ohio, les législateurs républicains ont rejeté les motions des démocrates pour exiger des masques dans le Statehouse et permettre la participation à distance. Ainsi, alors que les collègues de M. Thomas entendaient les commentaires du public sur un projet de loi visant à limiter les pouvoirs d’urgence du gouverneur, ce qui pourrait permettre aux législateurs de mettre leur veto aux ordres de santé publique du gouverneur, M. Thomas écoutait dans son bureau, incapable de poser des questions. D’autres législatures dirigées par les républicains, comme celle du Missouri, ont également cessé d’exiger le port de masque. La Chambre des représentants de l’Arizona a organisé deux cérémonies d’assermentation plus tôt cette année: l’une pour les législateurs qui porteraient des masques et l’autre pour ceux qui ne le feraient pas. Les dirigeants républicains du Dakota du Sud, qui a le deuxième taux le plus élevé de cas de coronavirus connus du pays, ont exigé des masques au Sénat mais les ont simplement encouragés à la Chambre. Les législateurs des deux chambres sont autorisés à assister et à voter à distance. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés les législateurs des États ne manquent pas – insuffisance budgétaire, aide économique et redécoupage, pour n’en nommer que quelques-uns – de nombreux rituels du gouvernement de l’État ont été perturbés par la pandémie.