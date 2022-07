Les Capitals de Washington abordent le retour d’Ovechkin de Russie

Le directeur général Brian MacLellan a commenté alors que certains clubs de la LNH craignaient que les vedettes russes ne reviennent

L’équipe de la LNH, les Capitals de Washington, ne craint pas que son capitaine et joueur vedette Alex Ovechkin ou ses compatriotes aient des problèmes pour retourner aux États-Unis depuis la Russie avant le début de la saison.

Des inquiétudes ont surgi en Amérique du Nord après que la nouvelle recrue des Flyers de Philadelphie, Ivan Fedotov, a été détenue à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, apparemment soupçonnée d’avoir échappé au service militaire. Le gardien de but, âgé de 25 ans, terminerait maintenant ses études dans un centre militaire du nord de la Russie.

En général, les déplacements restreints entre la Russie et les États-Unis et le Canada en raison du conflit militaire en Ukraine ont également conduit à des réserves quant à la sélection des stars russes dans le repêchage de la LNH, qui débute jeudi, et selon The Athletic, ces préoccupations s’étendent aux stars établies. peut-être pas être autorisé à se rendre à l’étranger après avoir rendu visite à leurs proches à la maison.

Comme expliqué à Sportsnet au Canada, cependant, ce ne sont pas des inquiétudes partagées par le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, concernant leur skipper Ovechkin et d’autres Russes de l’équipe.

“Je pense évidemment qu’il y a un peu d’incertitude”, a-t-il ajouté. MacLellan a avoué. “Mais en parlant à nos gars, je pense que tout le monde est assez à l’aise de revenir et de jouer l’année prochaine, donc je peux me fier à ce que nos joueurs disent et à leur niveau de confort avec ça.

“Et il pourrait y avoir une certaine incertitude, mais je pense que nous sommes assez confiants qu’ils reviendront tous jouer”, il ajouta.

Les commentaires de MacLellan interviennent alors que son homologue du Wild du Minnesota, Bill Guerin, a démenti les informations de certaines sections des médias russes selon lesquelles son joueur Kirill Kaprizov était immédiatement retourné aux États-Unis après l’arrestation de Fedotov.

“Il est en Russie et il va bien” Guerin a dit de Kaprizov à la suite d’une réunion annuelle des directeurs généraux lors du repêchage à Montréal. “Il est avec ses amis et avec sa famille.”

Guerin a ajouté qu’il n’était pas “trop ​​inquiet” à propos de Kaprizov rentrant chez lui en Russie après l’élimination du Minnesota des séries éliminatoires de la finale de la Coupe Stanley, et il ne s’inquiète pas de savoir s’il reviendra ou non.

“Tout ce que j’essaie de faire, c’est d’obtenir des informations et de ne pas sauter le pistolet ou appuyer sur le bouton de panique sur quoi que ce soit”, Guérin a souligné.

Il y avait des allégations, réfutées depuis par des sources qui ont parlé à RT, selon lesquelles Fedotov et Kaprizov avaient été soupçonnés d’avoir obtenu des documents militaires frauduleux pour éviter le service.

Quant à Fedotov, le directeur général des Flyers, Chuck Fletcher, ne peut fournir aucune mise à jour et pense que c’est “Mieux vaut que je limite mes commentaires publics sur la question.”

“C’est évidemment une situation sensible, et nous faisons de notre mieux pour rester au courant des développements, et c’est probablement la meilleure façon de la quitter”, Fletcher a ajouté.

Le directeur général des Islanders de New York, Lou Lamoriello, ne craint pas non plus qu’Ilya Sorokin ne revienne pas et a affirmé que le jeune gardien de but actuellement en Russie a “pas de roulement” sur ce que la franchise décide de faire avec son rival de position et compatriote Semyon Varlamov, qui a encore un an sur son contrat actuel.

La nouvelle saison de la LNH devrait débuter le 7 octobre.