Les capitales des pays européens ont sonné en 2021 avec des feux d’artifice, mais les choses semblaient plutôt différentes du Nouvel An passé en raison de la crise du COVID-19.

La tour Eiffel a été éclairée à minuit pour marquer la nouvelle année alors qu’un couvre-feu a été mis en place en France pour tenter de contenir la propagation du coronavirus.

Des feux d’artifice ont brièvement rempli le ciel autour de la porte de Brandebourg au cœur de Berlin, où normalement des centaines de milliers de personnes viennent se rassembler et célébrer la plus grande fête du Nouvel An d’Allemagne.

Mais en raison du verrouillage dur en cours à Berlin et dans toute l’Allemagne, les feux d’artifice et les rassemblements de masse habituels ont été pour la plupart interdits et les rues de la capitale allemande sont restées très vides.

Le réveillon du Nouvel An à Rome était une affaire en grande partie virtuelle, étant donné que le gouvernement italien a imposé un verrouillage et un couvre-feu à l’échelle nationale pendant les vacances dans le but de prévenir une résurgence des infections à coronavirus après une deuxième vague violente cet automne.

Des feux d’artifice ont marqué minuit, mais les concerts dans les piazzas qui sonnent généralement au Nouvel An à Rome ont été annulés pour empêcher la formation de foules.

Au lieu de cela, la ville de Rome a organisé un événement culturel en direct avec des performances musicales et des installations d’art contemporain dans certains des lieux les plus emblématiques de la ville, y compris un énorme feu de joie dans le Circus Maximus.

Même le pape François a modifié sa tradition du Nouvel An, renonçant à sa visite typique du 31 décembre à la crèche grandeur nature du Vatican sur la place Saint-Pierre.

L’Italie, premier pays de l’Ouest à être critiqué par le COVID-19, a le plus grand nombre de morts d’Europe avec plus de 73000 victimes.