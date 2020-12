JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Les législateurs des États de tout le pays se réuniront en 2021 avec la pandémie continue de COVID-19 qui se propage dans une grande partie de leur travail – affectant même leur façon de travailler.

Après 10 mois d’ordonnances d’urgence et de restrictions de la part des gouverneurs et des dirigeants locaux, certains législateurs sont impatients de réaffirmer leur pouvoir sur les décisions qui façonnent la façon dont les gens achètent, travaillent, adorent et vont à l’école.

Ils devront également faire face à des pressions budgétaires induites par des virus, avec une demande croissante de dépenses de santé publique et de services sociaux se heurtant à des recettes fiscales incertaines dans une économie qui n’est toujours pas complètement remise de la pandémie.

« COVID encadrera tout », a déclaré Tim Storey, directeur exécutif de la Conférence nationale des législatures d’État.

Le virus affectera même les mécanismes d’élaboration des lois. Certaines législatures permettront à leurs membres de voter à distance, au lieu de se rassembler dans des salles serrées. Des contrôles de température, des examens de santé, des diviseurs en plexiglas et des sièges socialement éloignés sont prévus dans certaines capitales.

Les législateurs se réuniront alors que les vaccins COVID-19 sont distribués, d’abord aux travailleurs médicaux et aux groupes à haut risque tels que les personnes âgées. Cela peut déclencher des débats dans certains États sur la question de savoir si les plans de distribution doivent être soumis à l’approbation législative et si les lieux de travail et les institutions peuvent exiger que les gens reçoivent les vaccins.

Les 50 États devraient tenir des sessions législatives régulières en 2021. Dans beaucoup d’entre eux, cela marquera leur première réunion depuis les élections de novembre au cours desquelles les républicains ont de nouveau assuré la suprématie de l’État. Le GOP contrôlera les deux chambres législatives dans 30 États contre 18 pour les démocrates. Le Minnesota est le seul État où les républicains contrôleront une chambre et les démocrates l’autre. La législature du Nebraska est officiellement non partisane.

Bien que de nombreux projets de loi visant à limiter les pouvoirs de gouvernement proviennent de républicains, Storey a déclaré qu’il y avait des frustrations bipartites parmi les législateurs. Il s’attend à ce que plus de la moitié des législatures exercent leur autorité en tenant des audiences de surveillance, en examinant les règles administratives et en adoptant des projets de loi visant à limiter les pouvoirs d’urgence des gouverneurs pendant la pandémie.

Le refoulement se produit même dans les États où la législature et le bureau du gouverneur sont contrôlés par le même parti.

L’un des sujets les plus chauds de l’Assemblée législative de l’Arkansas dirigée par le GOP sera de savoir s’il faut soutenir la déclaration de catastrophe de l’État, qui a été utilisée par le gouverneur républicain Asa Hutchinson pour imposer un mandat de masque, des limites de capacité et d’autres restrictions visant à freiner la propagation de la virus.

La supermajorité du GOP de l’Assemblée législative du Tennessee a créé un groupe d’étude pour étudier les pouvoirs d’urgence du gouvernement et a proposé un certain nombre de suggestions pour permettre aux législateurs de mettre fin, de passer outre ou d’avoir le dernier mot sur l’extension d’un état d’urgence ou d’un exécutif lié à la santé. ordre.

Dans le Missouri, les législateurs républicains qui détiennent une large majorité dans les deux chambres ont déjà déposé une douzaine de projets de loi qui limiteraient le pouvoir des autorités étatiques ou locales d’imposer des restrictions.

Un projet de loi du sénateur Bob Onder, un médecin respiratoire, interdirait aux ordonnances sanitaires locales de durer plus de 30 jours et exigerait un vote des deux tiers de l’organe directeur local pour les règles s’étendant au-delà d’une semaine. Son projet de loi interdirait également les restrictions sur les activités religieuses qui sont plus importantes que celles auxquelles les autres sont confrontés.

Onder a déclaré qu’il avait témoigné dans des affaires judiciaires contestant les restrictions sur les églises et les synagogues en Californie, dans le New Jersey et à New York. Il s’est également opposé à une ordonnance locale de l’exécutif du comté de St. Louis interdisant les repas à l’intérieur dans les restaurants.

Onder a déclaré qu’il y avait peu de preuves que le virus se propage plus facilement dans les services de culte et les restaurants que dans d’autres endroits où les gens se rassemblent.

«Je pense qu’il est temps que nous régnions sur certains de ces ordres de santé publique et que nous appelions les soi-disant autorités de santé publique, et à tout le moins les placer sous le contrôle politique du conseil d’administration local», a-t-il déclaré.

Les opposants aux restrictions pandémiques sur les entreprises invoquent leurs effets néfastes sur l’économie.

Un rapport de décembre de Moody’s Investors Service a averti que les États étaient confrontés à des perspectives négatives pour 2021 en raison de la faiblesse des revenus et des incertitudes budgétaires causées par la pandémie. Dans de nombreux États, les revenus ne devraient pas se redresser avant la fin de 2021 ou plus tard, a déclaré Moody’s. Cela pourrait créer des choix financiers difficiles pour les législateurs, en particulier dans les États qui ont dû exploiter leurs réserves, emprunter ou compter sur des sources de revenus ponctuelles pour équilibrer leurs budgets actuels.

Le gouverneur démocrate de Washington, Jay Inslee, souhaite que les législateurs agissent rapidement en 2021 sur ses propositions de dépenser 100 millions de dollars en aide au loyer supplémentaire et 100 millions de dollars en aide aux entreprises supplémentaire. Ils font partie d’un plan de dépenses plus large qui serait financé en puisant dans le fonds des jours de pluie de l’État, puis en augmentant les impôts en 2022.

«Nous sommes au milieu d’une pandémie et devons simplement apporter un soulagement à nos familles», a déclaré Inslee.

Les législateurs démocrates du Colorado espèrent également offrir une aide d’État supplémentaire aux petites entreprises, aux garderies et aux chômeurs en 2021.

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré que son prochain plan budgétaire devrait inclure davantage de financement pour l’agence de santé de l’État et ses 113 départements de santé publique locaux.

«Nous avons un département de la santé et un système de santé publique qui ont été trop longtemps négligés», a déclaré DeWine. «L’une des leçons de cette pandémie est que nous ne pouvons pas continuer cela. Nous devons faire attention. »

Dans le Wisconsin, le gouverneur démocrate et la législature à majorité républicaine ont des propositions concurrentes sur le COVID-19.

Le gouverneur Tony Evers a présenté un paquet sur les coronavirus qui comprend une extension de l’admissibilité immédiate aux prestations sans emploi, même si les législateurs républicains ne sont pas susceptibles de l’adopter pleinement. Un plan à l’Assemblée de l’État fournirait des protections contre la responsabilité COVID-19 aux entreprises, aux prestataires de soins de santé et aux écoles. Cela obligerait également les écoles à payer 371 $ aux parents si leurs enfants devaient passer au moins la moitié de leur temps dans des classes virtuelles depuis septembre.

En Californie, les législateurs se précipitent pour étendre les protections contre l’expulsion pour les locataires qui doivent expirer le 31 janvier.Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a également promis de chercher plus d’argent dans sa proposition de budget de janvier pour les entreprises qui ont été dévastées par son séjour répété à – les commandes à domicile, ainsi que pour les écoles qui ont du mal à offrir un enseignement à distance ou à rouvrir des salles de classe en toute sécurité.

Un projet de loi du député démocrate Phil Ting, qui dirige le Comité du budget de l’Assemblée, exigerait que les écoles publiques rouvrent dans les deux semaines suivant la sortie de leur comté du niveau de fermeture le plus restrictif de l’État.

Plusieurs législateurs républicains de Californie parrainent des projets de loi qui limiteraient les déclarations d’urgence du gouverneur à 60 jours, au lieu de leur permettre de continuer indéfiniment.

«Le gouverneur a changé unilatéralement les lois et les règlements sans aucune contribution de l’Assemblée législative», a déclaré le député Jordan Cunningham. Il a ajouté: « Il est temps de restaurer la Californie à une démocratie constitutionnelle ».

