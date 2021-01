La capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin, Rani Rampal, estime qu’un bon spectacle dans la série contre l’Argentine renforcera la confiance de son équipe à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo de cette année. L’équipe féminine indienne appuiera sur le bouton de redémarrage et commencera ses préparatifs olympiques avec la tournée en Argentine, à partir de la semaine prochaine, près d’un an après que leur calendrier ait été perturbé par COVID-19[feminine pandémie.

« Si nous jouons à notre potentiel contre l’Argentine, alors nous atteindrons (gagnerons) beaucoup de confiance pour les Olympiques les plus importants, où nous ne visons rien de moins qu’une médaille », a déclaré Rani dans un Hockey India (HI ) communiqué de presse. « J’espère que nous pourrons entrer dans l’histoire à Tokyo et rendre notre pays fier. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque match que nous jouerons cette année », a-t-elle ajouté.

L’Inde disputera huit matches contre l’Argentine, son hôte, du 17 au 31 janvier. « Nous sommes très heureux de faire notre retour sur le circuit international. L’année 2020 a été vraiment difficile pour nous, cependant, nous avons continué à pratiquer nos compétences au camp d’entraînement national. » La skipper a hâte de voir comment ses coéquipiers réagissent en situation de match après une longue pause. « Tous les joueurs de l’équipe se sentent très confiants dans leurs matchs et il sera intéressant de voir comment chacun d’entre eux se comporte en situation de match après être resté loin du circuit international pendant près d’un an. » Alors que l’équipe féminine se prépare pour sa prochaine mission, HI est en pourparlers avec différentes nations pour organiser également une tournée pour l’équipe masculine, qui a disputé son dernier match international contre l’Australie le 22 février dernier à la FIH Hockey Pro League.

Le skipper masculin Manpreet Singh a déclaré que son équipe souhaitait obtenir des entraînements de match indispensables avant les Jeux de Tokyo. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de revenir sur le circuit international. Nous avons vraiment hâte de jouer contre une équipe internationale avant les Jeux olympiques », a déclaré Manpreet.

« Quelques matches contre une bonne équipe nous aideront à nous préparer pour les Jeux Olympiques. Cette année est très importante pour nous. Nous nous sommes entraînés très dur ces derniers mois et avons élevé notre jeu à un niveau proche de celui que nous opérons habituellement. dans les jeux internationaux. « Si nous jouons à notre potentiel aux Jeux olympiques de juillet, nous apporterons sûrement la gloire à notre pays. Nous devons aborder les Jeux Olympiques avec la volonté de décrocher une médaille », a-t-il ajouté. Les équipes indiennes juniors masculines et féminines n’ont pas non plus joué de tournoi depuis 2019 et 2020 respectivement.

« Nous attendons avec impatience la Coupe du monde junior de hockey masculin FIH 2021 et la Coupe asiatique junior masculine AHF 2021, qui se dérouleront respectivement en Inde et au Bangladesh », a déclaré le défenseur de l’équipe masculine junior Sanjay. La défenseuse junior féminine Ishika Chaudhary a déclaré que la Coupe d’Asie junior féminine de l’AHF est l’objectif le plus immédiat pour son équipe en ce moment.

«Nous travaillons en vue de la Coupe d’Asie junior féminine AHF depuis notre retour au camp national. C’est formidable de viser un tournoi et de continuer à nous améliorer chaque jour.» La Coupe d’Asie junior féminine AHF est très importante pour nous depuis cela nous donnera une chance de réserver une place pour la Coupe du monde junior féminine de la FIH », a déclaré la jeune femme de 20 ans.