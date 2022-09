Les capitaines de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 veulent porter des brassards arc-en-ciel au Qatar

La FIFA a subi mercredi la pression de plusieurs fédérations européennes de football qui souhaitent que leurs capitaines portent un brassard avec un cœur arc-en-ciel lors des matchs de la Coupe du monde au Qatar pour faire campagne contre la discrimination.

La France et l’Allemagne, les deux derniers champions de la Coupe du monde, faisaient partie des huit des 13 équipes de football européennes se rendant au Qatar qui ont rejoint la campagne “One Love”, qui a débuté aux Pays-Bas. L’équipe néerlandaise affrontera le Qatar dans le groupe A le 29 novembre.

Les règles de la FIFA interdisent aux équipes d’apporter leurs propres modèles de brassards à la Coupe du monde et insistent sur le fait qu’elles doivent utiliser l’équipement fourni par l’instance dirigeante.

Les brassards sont le dernier champ de bataille des joueurs pour faire passer des messages politiques liés à la Coupe du monde organisée au Qatar, où les actes homosexuels sont illégaux et le traitement des travailleurs migrants qui construisent des projets pour le tournoi fait l’objet d’une controverse depuis une décennie.

« Porter le brassard ensemble au nom de nos équipes enverra un message clair lorsque le monde nous regarde », a déclaré le capitaine anglais Harry Kane dans un communiqué.

La fédération suisse de football a déclaré qu’elle souhaitait que le capitaine Granit Xhaka porte un brassard sur lequel “on peut voir un cœur aux couleurs diverses qui représentent la diversité de l’humanité”.

Les joueurs de football ont adopté leur plateforme faire des déclarations ces dernières années. Se mettre à genoux sur le terrain était une routine avant les matchs de Premier League pendant deux saisons après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier aux États-Unis.

La FIFA a soutenu le fait de se mettre à genoux et a maintenant de décider de soutenir certaines de ses fédérations membres les plus influentes dans un geste qui pourrait embarrasser le Qatar.

"Une demande à la FIFA a également été soumise demandant que l'autorisation soit accordée pour que les brassards soient portés tout au long de la FIFA Coupe du monde", a déclaré la fédération galloise de football dans un communiqué.

La FIFA n'a pas immédiatement commenté la demande.

La campagne pour les brassards a été lancée un jour après que l'émir du Qatar a pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en promettant une Coupe du monde sans discrimination.

« Le peuple qatari recevra à bras ouverts les fans de football de tous les horizons », a déclaré le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. dans un discours devant d'autres dirigeants mondiaux.

Les huit équipes européennes soutenant la campagne « One Love » pour les droits de l’homme comprenaient également la Belgique et le Danemark. Les cinq qualifiés européens pour la Coupe du monde ne participant pas mercredi étaient la Croatie, la Pologne, le Portugal, la Serbie et l’Espagne.

Cependant, le capitaine polonais Robert Lewandowski – deux fois joueur mondial de l’année de la FIFA – a déclaré cette semaine qu’il apporterait un brassard aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien au Qatar.

La Pologne a refusé d’affronter la Russie, hôte de la Coupe du monde 2018, lors d’un match éliminatoire en mars. Avant le match, la FIFA et l’UEFA, l’instance européenne du football, ont interdit aux équipes russes de participer aux compétitions internationales parce que le pays avait envahi l’Ukraine.

