Les capacités exactes des batteries de la famille iPhone 16 enfin révélées

Apple n’aime pas annoncer les capacités exactes des batteries de ses iPhones, et nous devons donc toujours nous fier à d’autres sources pour les obtenir – certifications des organismes de réglementation, démontages, ce genre de choses. Il en va de même pour la famille iPhone 16 récemment annoncée, mais nous disposons enfin des chiffres exacts grâce au régulateur brésilien Anatel.

Ainsi, l’iPhone 16 dispose d’une batterie de 3 561 mAh, soit 6,3 % de plus que son prédécesseur. L’iPhone 16 Plus dispose d’une batterie de 4 674 mAh, soit 6,6 % de plus. L’iPhone 16 Pro dispose d’une batterie de 3 582 mAh, soit 9,4 % de plus que celle de l’iPhone 15 Pro, et l’iPhone 16 Pro Max dispose d’une cellule de 4 685 mAh, soit 5,5 % de plus que celle de l’iPhone 15 Pro Max.

Il y a donc un grand gagnant en termes d’augmentation par rapport aux modèles de l’année dernière, et c’est l’iPhone 16 Pro. Mais cela ne signifie pas que les autres appareils n’ont pas une très bonne autonomie de batterie – grâce aux puces A18 et A18 Pro utilisées et aux améliorations thermiques de la conception interne, l’iPhone 16 Pro et le Pro Max ont tous deux une longévité nettement supérieure à leurs prédécesseurs malgré les augmentations mineures (et différentes) de la capacité pure de la batterie.

De plus, tous les modèles d’iPhone 16 prennent en charge la charge MagSafe 25 W plus rapide, à condition d’acheter l’un des nouveaux chargeurs MagSafe d’Apple pour en bénéficier. Vous devrez également le connecter à un adaptateur secteur 30 W. Les nouveaux appareils peuvent également se charger jusqu’à 45 W via USB-C.

L’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront disponibles dès aujourd’hui dans le monde entier.

Par 1 | Par 2