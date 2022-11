Les capacités et la charge de la batterie iQOO 11 et 11 Pro révélées

La série iQOO 11 approche à grands pas, la fréquence accrue des fuites n’est pas si surprenante. Nous avons déjà quelques spécifications clés grâce à quelques rapports au cours des dernières semaines et le dernier concerne la batterie et la charge.

Le pronostiqueur chinois Digital Chat Station a révélé les capacités de la batterie et les vitesses de charge des iQOO 11 et 11 Pro. Selon son rapport, l’iQOO 11 standard comportera une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 120 W, tandis que l’iQOO 11 Pro devrait faire ses débuts avec une cellule de 4 700 mAh et une charge de 200 W.

Cela signifie aucun changement sur le modèle Pro, tandis que le vanilla 11 bénéficiera d’une mise à niveau de 300 mA par rapport au iQOO 10.

Passant par