Les capacités à double menace de Justin Fields amènent les Bears à vaincre les Patriots – Shaw Local

FOXBOROUGH, Mass. – Matt Eberflus a promis qu’il réévaluerait tout pendant la mise à pied de 11 jours des Bears. Le n ° 1 sur la liste semblait déplacer son quart-arrière hors de la poche.

Le quart-arrière Justin Fields était en mouvement tôt et souvent lors de la victoire de lundi soir contre les Patriots, 33-14, au Gillette Stadium en Nouvelle-Angleterre. Fields a terminé le match avec 82 verges au sol en 14 tentatives, dont un touché de 3 verges.

Les Bears ont remporté leur première victoire contre Bill Belichick et la Nouvelle-Angleterre depuis 2000.

Selon NFL Next Gen Stats, Fields a couru sur ce qui semblait être des courses conçues neuf fois au cours de la première mi-temps seulement. Ce n’était pas seulement la course de Fields, c’était aussi les Bears qui bougeaient la poche. Fields a profité de l’action de jeu et des déploiements de démarrage pour trouver de l’espace pour travailler.

Justin Fields a couru le ballon 9 fois sur des courses conçues en première mi-temps, déjà un sommet en carrière. Fields a gagné 54 verges sur des courses QB conçues, son premier match sur 20 de sa carrière.#CHIvsNE | #DaBears – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 25 octobre 2022

Il a lancé pour 179 verges sur 13 passes en 21 avec un touché et une interception.

Ce fut une première mi-temps historique pour Fields, qui n’est devenu que le deuxième joueur au cours des 30 dernières saisons à lancer 100 verges avec un touché, tout en se précipitant également pour 70 verges et un touché en première mi-temps, selon NFL Research. Le seul autre QB à y parvenir était Russell Wilson, qui l’a fait deux fois.

“[It] ne fait que rendre notre attaque plus complexe, en nous sortant de la poche, en concevant des courses de quart-arrière », a déclaré Fields. “Cela l’ouvre un peu plus, en faisant beaucoup de choses différentes en attaque.”

Justin Fields est l’un des 2 joueurs au cours des 30 dernières saisons à avoir plus de 100 verges par la passe, 1+ passes TD, 70+ verges au sol et 1+ TD au sol dans une première mi-temps. L’autre gars, Russell Wilson, l’a fait deux fois : lors de la semaine 15 de 2012 et de la semaine 5 de 2014.#DaBears @ChicagoBears – Recherche NFL (@NFLResearch) 25 octobre 2022

Cela dit, le lancer le plus impressionnant de la soirée de Fields est survenu à la fin du deuxième quart lorsqu’il s’est tenu dans la poche et a lancé une passe de touché avec une pression au visage. Les Patriots jouaient Cover 0 sans aucune sécurité en profondeur. Fields a identifié la pression entrante, mais a aimé l’avantage qui en a résulté.

Il n’a eu pratiquement pas de temps après le claquement pour lâcher le ballon, mais il a en quelque sorte changé l’angle de son bras et a trouvé le porteur de ballon Khalil Herbert, qui a couru dans un touché de 25 verges. Fields a reçu un coup dur de deux Patriots sur le jeu. Le score a donné aux Bears une avance qu’ils n’abandonneraient pas le reste du chemin.

Les Bears avaient exécuté le même jeu plus tôt dans le match, mais la passe de Fields a été repoussée par l’ailier défensif.

“Nous travaillons là-dessus dans la pratique, en manœuvrant les écrans autour du D-end”, a déclaré Fields. “C’était donc une excellente prise et une course de Khalil et un excellent appel de jeu, une excellente exécution par tout le monde.”

Les Bears ont récolté 24 premiers essais dans le match et ont battu les Patriots, 390 verges contre 260. La défense des Bears a terminé avec trois interceptions.

L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a pris la décision extraordinaire de mettre au banc le choix de première ronde de l’an dernier, le quart-arrière Mac Jones. Les Patriots avaient remporté deux matchs consécutifs avec le remplaçant recrue Bailey Zappe jouant le quart-arrière tandis que Jones était blessé à la cheville. Avec Jones de retour en pleine santé cette semaine, il est revenu au rôle de départ.

Il n’a pas duré longtemps, cependant.

Jones a lancé une interception au début du deuxième quart après avoir lancé un ballon à gagner. La sécurité recrue des Bears, Jaquan Brisker, a arraché le ballon d’une main. Lorsque l’offensive des Patriots est ensuite sortie sur le terrain, Zappe était le quart-arrière de Jones. Les supporters locaux, dont certains chantaient pour Zappe, ont applaudi cette décision.

Eberflus a déclaré qu’il avait le sentiment qu’ils pourraient voir les deux QB des Patriots lundi.

“Je pensais juste que nous avions un sens pour cela”, a déclaré Eberflus. « L’autre gars a très bien joué ces deux dernières semaines. Nous pensions que nous pourrions les voir tous les deux dans un rôle planifié, une rotation planifiée, mais nous avions certainement un plan pour cela.

L’interrupteur a fonctionné, brièvement. Zappe a mené les Patriots à deux touchés pour prendre une brève avance, 14-10. Mais Fields a lancé sa passe de touché sur le disque suivant et les Patriots n’ont pas trouvé de moyen de ralentir l’attaque des Bears par la suite.

Le match a eu lieu quelques heures seulement après que le directeur général des Bears, Ryan Poles, a réaffirmé sa conviction que Fields allait dans la bonne direction et montrait des «éclairs» de brillance.

Les commentaires du GM se sont révélés prémonitoires. Le quart-arrière a continué à briller toute la nuit.